Tham quan gì khi có 10 tiếng quá cảnh ở Narita

Hướng dẫn đi lại

Để thuận tiện nhất cho hành trình trải nghiệm ở khu vực này theo diện quá cảnh, điều đầu tiên cần làm chính là có một tấm visa, có thể xin visa trước từ Việt Nam dưới dạng visa transit (quá cảnh), visa single (du lịch một lần), visa multi (du lịch nhiều lần); hay xin shore pass tại sân bay (có giá trị như giấy phép đi lại ở Nhật Bản trong vòng 72 tiếng trong thời gian trước chuyến bay sắp tới đến một quốc gia khác).

Từ sân bay Narita, dễ dàng mua vé đến ga Narita theo tuyến JR Narita hoặc Keisei Line, với chi phí từ 200-270 yên (chưa đến 50 ngàn đồng), thời gian tàu di chuyển không đến 10 phút.

Đến ga Narita, sử dụng google map để tra đường đi ra Nhà hàng cơm lươn Kawatoyo nằm trên phố Narita Omotesandou (10 phút) để lấy phiếu xếp hàng. Nhà hàng Kawatoyo có bề dày lâu đời, đặc biệt không nhận đặt chỗ trước và cũng không chấp nhận trả thẻ. Bạn nên đến ghé qua điểm dừng chân này đầu tiên trước khi khám phá toàn bộ khu vực.

Ngôi chùa ngàn năm tuổi Narita Shinshoji

Ngôi chùa Naritasan Shinsho-ji được xây dựng từ năm 940, cho đến nay vẫn là một trong những điểm hành hương quan trọng của xứ sở mặt trời mọc. Naritasan Shinsho-ji là một quần thể Phật giáo đồ sộ với nhiều công trình kiến trúc được xây dựng qua nhiều thời đại.

Ngoài các công trình tôn giáo, khuôn viên chùa cũng được bao trùm bởi một không gian yên tĩnh, bình yên và khoáng đạt của công viên Naritasan có diện tích 16,5 ha. Du khách có thể đi dạo trên những con đường lát đá và tận hưởng không gian trong lành, thoáng đãng được bao phủ bởi cây cối thay lá, nở hoa, như anh đào, mơ, mai, cúc, và lá đỏ, lá vàng.

Cách Kawatoyo gần 10 phút đi bộ, Chùa Naritasan Shinshoji mở cửa hàng ngày và không thu phí vào tham quan. Thời điểm chùa đông khách du lịch nhất là vào mùa xuân và mùa thu. Du khách có thể tới vãn cảnh chùa, cầu nguyện, xin những lá xăm may mắn và mua bùa cầu nguyện may mắn, bình an.

Nhà hàng lươn nướng Kawayato với bề dày hoạt động 100 năm

Sau một vòng vãn cảnh chùa và đi dạo ở công viên Narita, du khách có thể quay lại Kawatoyo. Phải nói, đặc sản của Narita chính là lươn, nét độc đáo của cơm lươn ở đây là thực khách được nhìn tận mắt cách các đầu bếp chế biến món ăn của mình, từ những con lươn tươi sống được cắt khúc, xiên vào que tre và nướng đến vàng ruộm, phủ sốt thơm lừng xếp gọn gàng trên từng hộp cơm trắng.

Cần lưu ý rằng Kawatoyo đóng cửa vào các Thứ Hai.

Tản bộ ở Narita Omotesandou

Narita Omotesando là một con đường mua sắm thú vị và dẫn đến Chùa Shinshoji (Omotesando là một từ phổ biến dành cho những con đường dẫn đến đền thờ hoặc chùa). Con đường 800 mét sẽ là một lựa chọn hoàn hảo để đi dạo thư giãn, mua sắm các món ăn nhẹ và đồ lưu niệm truyền thống trước khi ghé chùa, hoặc bạn có thể thưởng thức ẩm thực địa phương.

Bên cạnh vô số nhà hàng lươn nướng, trong đó được yêu thích nhất là Kawatoyo, các món ăn nổi tiếng khác được tìm thấy ở đây bao gồm yokan (bánh ngọt có nhân), senbei (bánh gạo làm từ gạo Chiba), teppozuke (dưa muối ngâm với ớt cayenne xanh và lá tía tô), rượu sake... Không chỉ vậy, du khách cũng sẽ mê mẩn khám phá những mặt hàng thủ công đầy tinh tế và đậm chất văn hóa của xứ sở mặt trời mọc.

Con phố thanh bình Narita Omotesandou đem đến một cảm giác hoài cổ rất khác biệt so với Shibuya sầm uất náo nhiệt hay Harajuku trẻ trung. Chỉ với mười tiếng quá cảnh, các bạn sẽ đem về cho mình những điều thú vị khó quên.