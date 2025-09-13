Thành phố New York biến hàng triệu tấn rác thải thực phẩm thành “vàng đen”

PV In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
(Ngày Nay) - Vỏ dưa hấu, hộp pizza dính dầu mỡ hay lá cây cắt tỉa – những thứ thường bị đem chôn lấp ở nhiều thành phố – nay lại trở thành nguyên liệu quý ở thành phố New York (Mỹ): “vàng đen” từ rác thải hữu cơ.
Thành phố New York biến hàng triệu tấn rác thải thực phẩm thành “vàng đen”

Tại Cơ sở ủ phân Staten Island do công ty Denali Water Solutions quản lý, rác thải cảnh quan cùng rác thải sinh hoạt được xử lý với khối lượng trung bình 100–150 tấn/ngày, cao điểm lên tới 250 tấn vào mùa lá rụng. Chất thải được nghiền nhỏ, đưa vào các hầm ủ có sục khí, đạt nhiệt độ trên 37,8 độ C đủ để tiêu diệt mầm bệnh và hạt cỏ dại. Sau vài tuần, nhờ hoạt động của vi sinh vật và côn trùng, rác thải biến thành phân hữu cơ giàu dinh dưỡng.

Một phần sản phẩm được bán cho các công ty cảnh quan, phần còn lại được cấp miễn phí cho cư dân, trường học và vườn cộng đồng. Bà Jennifer McDonnell - Phó Ủy viên Cơ quan Quản lý chất thải thành phố New York - cho biết: “Chúng tôi đã phát cho người dân New York gần 2,7 triệu kg phân hữu cơ chỉ riêng trong năm nay”.

Theo Hội đồng Bảo vệ tài nguyên thiên nhiên (NRDC), rác thải thực phẩm và rác sân vườn chiếm tỷ trọng lớn nhất trong rác sinh hoạt. Nếu đem chôn lấp, chúng phát thải methane – loại khí góp phần lớn gây hiệu ứng nhà kính. Ông Eric Goldstein - Giám đốc môi trường New York tại NRDC - nhấn mạnh: “Muốn giảm thiểu khủng hoảng khí hậu, chúng ta phải đưa rác thực phẩm ra khỏi bãi rác và chuyển vào quy trình ủ phân”.

Chương trình phân loại rác hữu cơ của thành phố New York yêu cầu cư dân tách riêng thực phẩm thừa, giấy bẩn dầu mỡ và rác sân vườn. Việc xử phạt người vi phạm đã tạm dừng trong năm nay, nhưng dự kiến sẽ được khôi phục từ năm 2026.

PV
New York rác thải thứ phẩm phân hữu cơ

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Phản ứng của Palestine và các nước Ả Rập về ĐHĐ LHQ thông qua nghị quyết ủng hộ “Tuyên bố New York”
Phản ứng của Palestine và các nước Ả Rập về ĐHĐ LHQ thông qua nghị quyết ủng hộ “Tuyên bố New York”
(Ngày Nay) - Ngày 12/9, Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua dự thảo nghị quyết ủng hộ “Tuyên bố New York” về việc thực hiện giải pháp hai nhà nước và thành lập một nhà nước Palestine độc lập với 142 phiếu thuận, 10 phiếu chống - bao gồm Israel và Mỹ - và 12 phiếu trắng.
HĐBA LHQ gia hạn trừng phạt Sudan
HĐBA LHQ gia hạn trừng phạt Sudan
(Ngày Nay) - Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) ngày 12/9 đã thông qua nghị quyết gia hạn lệnh trừng phạt Sudan thêm 1 năm liên quan khu vực xung đột Darfur.
Chiến sĩ quân y phát động thi đua lập công dâng Bác trước khi lên đường làm nhiệm vụ tại Nam Sudan
Chiến sĩ quân y phát động thi đua lập công dâng Bác trước khi lên đường làm nhiệm vụ tại Nam Sudan
(Ngày Nay) - Sáng 13/9, tại Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh, Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam phối hợp với Bệnh viện Quân y 175 (Bộ Quốc phòng) tổ chức Lễ dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh, phát động phong trào thi đua lập công dâng Bác trước khi lên đường làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình tại Nam Sudan cho Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 7.
Đảo Ngọc luôn được đón nhận những “cơn mưa lời khen” trong mắt truyền thông quốc tế
Forbes gọi Phú Quốc là thiên đường nhiệt đới mới
(Ngày Nay) - Forbes Italia – ấn phẩm tiếng Ý của Forbes đã ca ngợi Phú Quốc như một thiên đường nhiệt đới mới của châu Á – nơi vừa giữ trọn vẻ đẹp nguyên sơ, vừa định hình khái niệm du lịch biển đảo hiện đại, dần trở thành lựa chọn hàng đầu của giới thượng lưu Châu Á.
Công bố Bộ tiêu chí Văn hoá kinh doanh Việt Nam sửa đổi năm 2025
Công bố Bộ tiêu chí Văn hoá kinh doanh Việt Nam sửa đổi năm 2025
(Ngày Nay) - Diễn đàn quốc gia thường niên “Văn hóa với Doanh nghiệp” lần thứ V, dự kiến diễn ra vào trung tuần tháng 12/2025. Thông tin trên được lãnh đạo Hiệp hội Phát triển Văn hóa doanh nghiệp Việt Nam (VNABC) cho biết tại cuộc gặp gỡ báo chí chiều 12/9.