Thầy cô, học sinh tăng tốc ôn thi vào lớp 10

Chỉ còn hai tháng nữa, học sinh lớp 9 tại Hà Nội sẽ bước vào kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 – kỳ thi được đánh giá vô cùng căng thẳng do tính cạnh tranh cao, khi chỉ khoảng 60% học sinh có cơ hội đỗ vào các trường trung học phổ thông công lập.

Vì vậy, thời điểm này, cả thầy và trò các nhà trường đang nỗ lực hết sức để chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi, đặc biệt khi đây là năm đầu tiên học sinh thi theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 với rất nhiều đổi mới.

Trường lên kế hoạch sớm, thầy cô tận dụng từng giờ

Để chuẩn bị cho kỳ thi vào lớp 10, cô và trò Trường Trung học cơ sở Hoàng Mai (quận Hoàng Mai, Hà Nội) miệt mài dạy, học và ôn tập mỗi ngày.

Cô Phạm Trâm Anh, Phó hiệu trưởng nhà trường cho hay đây là kỳ thi đặc biệt quan trọng với học sinh, đặc biệt hơn nữa khi đây là năm đầu tiên thi vào lớp 10 của lứa học sinh học theo chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Là trường định hướng chất lượng cao, đầu vào có chọn lọc, học sinh của trường là những em có lực học tốt và có định hướng xét tuyển vào các trường trung học phổ thông tốp đầu của Hà Nội hay các trường trung học phổ thông chuyên. Vì vậy, áp lực của cả thầy và trò là rất lớn.

Để chuẩn bị cho kỳ thi, ngay từ đầu năm học, trường đã chỉ đạo các tổ bộ môn xây dựng kế hoạch giảng dạy, ôn tập theo từng chuyên đề. Hàng tháng, trường tổ chức khảo sát ba môn Toán, Ngữ văn và Tiếng Anh, qua đó giúp học sinh rèn kỹ năng làm bài, tâm lý phòng thi. Kết quả khảo sát cũng là căn cứ quan trọng giúp các giáo viên biết học sinh còn yếu ở điểm nào, các lỗi dễ mắc để có sự bổ sung, hỗ trợ kịp thời, là cơ hội để học sinh tự đánh giá năng lực ở từng phần, từng môn, từ đó chủ động ôn tập bù đắp kiến thức.

“Chỉ còn hai tháng nữa nên các thầy cô và học sinh đang tranh thủ, tận dụng từng giờ, từ các tiết truy bài đầu giờ sáng đến các tiết ôn tập buổi chiều,” cô Trâm Anh chia sẻ.

Là giáo viên trực tiếp đứng lớp, thầy Nguyễn Đăng Lâm, giáo viên Toán trường Trung học cơ sở Hoàng Mai cho hay do theo quy định của Thông tư 29, mỗi môn chỉ được tổ chức ôn tập không quá 2 tiết/tuần nên hai tiết ôn tập buổi chiều rất quan trọng với giáo viên và học sinh. Thầy sẽ tổ chức ôn tập theo các chuyên đề, bám sát đề minh hoạ của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, giao bài về nhà cho học sinh tự học và chữa thật kỹ để học trò rút kinh nghiệm.

“Điểm mới của chương trình 2018 là các bài toán có lời văn, gắn với thực tế nên khi ôn tập, thầy cô cũng chú trọng các dạng bài này. Học sinh cần đọc kỹ đề để xác định thông tin toán học cốt lõi. Các em cũng lưu ý không làm tắt để hạn chế nhầm lẫn và mất điểm,” thầy Lâm chia sẻ.

Trường Trung học cơ sở Chương Dương (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) cũng tổ chức thi khảo sát cho học sinh hàng tháng và tận dụng từng giờ để dạy và học trong giai đoạn nước rút.

Cô Nguyễn Thị Vân Hồng, Hiệu trưởng nhà trường cho hay từ đầu năm học, nhà trường đã trao đổi với học sinh lớp 9 về tầm quan trọng của kỳ thi vào lớp 10. Mỗi tháng, trường khảo sát ba môn Toán, Ngữ văn và Tiếng Anh, gửi kết quả cho phụ huynh để phụ huynh biết tình hình học tập của con và có sự phối hợp với nhà trường giúp học sinh tiến bộ.

Những ngày này, giờ học của cô và trò lớp 9 không bắt đầu từ hơn 7 giờ như thường lệ mà từ 6 rưỡi để tận dụng tiết 0 – khoảng thời gian trước khi học sinh vào tiết một theo thời khóa biểu. Học sinh có lực học chưa tốt được thầy cô giữ ở lại sau khi tiết học cuối cùng kết thúc để ôn tập thêm.

“Với những học sinh học lực trung bình, để nâng từ khoảng 5 lên 6 điểm đã phải là cả sự nỗ lực rất lớn của cả thầy và trò,” cô Hồng chia sẻ.

Học sinh học cách cân bằng

Thầy cô tận tâm giảng dạy, học trò cũng cố gắng từng ngày. Áp lực, căng thẳng trước kỳ thi là chia sẻ của nhiều học sinh khối 9. Em Nguyễn Minh Anh (quận Hà Đông, Hà Nội) cho hay mục tiêu mùa tuyển sinh năm nay của em là vào Trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Huệ hoặc Trung học phổ thông Lê Quý Đôn.

“Đây đều là những trường tốp đầu khu vực Hà Đông trong khi quận có số lượng học sinh đông, tỷ lệ ‘chọi’ chắc chắn sẽ rất lớn, vì thế em phải nỗ lực mới có cơ hội đỗ,” Minh Anh chia sẻ.

Nữ sinh cũng cho biết phải học cách cân bằng thời gian, tâm lý giữa việc học và chơi, nghỉ ngơi thư giãn để giảm bớt căng thẳng đồng thời đảm bảo hiệu quả của việc học.

Cũng đặt mục tiêu thi chuyên, Nguyễn Minh Châu (học sinh lớp 9A1, Trường Trung học cơ sở Hoàng Mai) đặt nguyện vọng cao nhất vào lớp chuyên Lý của Trường Trung học phổ thông chuyên Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, tiếp đó là Trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội – Amsterdam. Ở hệ đại trà, Minh Châu dự kiến đăng ký vào Trường Trung học phổ thông Việt Đức. Vì vậy, ngoài ôn ba môn Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, Châu còn đi học thêm môn Vật lý.

“Em tự tin với môn Toán, môn Văn tàm tạm nhưng hơi lo môn Tiếng Anh. Năm nay, Hà Nội bỏ nhân hệ số hai môn Toán và Ngữ văn trong cách tính điểm chuẩn vào lớp 10 như năm ngoái, em phải học tiếng Anh nhiều hơn. Em khá căng thẳng nhưng tối không học quá khuya để giữ sức khoẻ,” Châu nói.

Phải học tiếng Anh nhiều hơn để gỡ điểm khi năm nay không còn nhân đôi điểm Toán, Văn cũng là chia sẻ của Vũ Hà An, học sinh lớp 9A3. Đặt mục tiêu đỗ Trung học phổ thông Kim Liên - trường có điểm chuẩn hàng năm thuộc nhóm dẫn đầu Hà Nội, Hà An có lịch học khá kín: sáng học ở trường, một số buổi chiều học ở trung tâm, tối làm bài tập và tự ôn luyện đến khoảng 12 giờ. Đăng ký thi Trung học phổ thông chuyên Khoa học Tự nhiên, Hà An dành từ 1,5 đến 3 tiếng mỗi tối cho ôn môn chuyên. “Khá căng thẳng nhưng đây là giai đoạn nước rút nên phải cố gắng,” Hà An chia sẻ.

Nguyễn Đỗ Hà Anh, học sinh 9A5, cùng Trường Trung học cơ sở Hoàng Mai, đăng ký tới 4 trường chuyên: Trung học phổ thông chuyên Khoa học Xã hội (Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội), Trung học phổ thông chuyên Đại học Sư phạm (Đại học Sư phạm Hà Nội), Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Huệ, Trung học phổ thông chuyên Sơn Tây. Chọn thi chuyên Văn, Hà Anh luyện đề các năm trước đồng thời đọc nhiều tác phẩm văn học để mở rộng kiến thức. “Em học cách sắp xếp thời gian để học không quá nhiều nhưng hiệu quả,” Hà Anh nói.

Theo kế hoạch của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, kỳ thi vào lớp 10 năm nay sẽ diễn ra vào các ngày 7 và 8/6.