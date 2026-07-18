The Sentosa kiến tạo chuẩn sống cân bằng cho giới tinh hoa xứ Thanh

(Ngày Nay) - Khi thành công không còn được đo bằng tài sản đơn thuần mà còn bằng chất lượng cuộc sống, giới tinh hoa ngày càng ưu tiên những không gian có khả năng nuôi dưỡng sức khỏe thể chất, tinh thần và gắn kết gia đình. The Sentosa (Vinhomes Star City, Thanh Hóa) được phát triển theo triết lý đó với hệ tiện ích được thiết kế riêng cho ba trạng thái sống: an nhiên, cân bằng và tràn đầy năng lượng.

Khi tinh thần cũng là một loại tài sản

Ray Dalio, cha đẻ của quỹ đầu tư Bridgewater từng gây bất ngờ khi nhắc đến khoản đầu tư thành công nhất đời mình. Đó không phải cổ phiếu, trái phiếu hay vàng, mà là sự tĩnh tại của tâm trí.

Tư duy của Ray Dalio gợi mở một góc nhìn thú vị: trong hành trình chinh phục thành công, khả năng tái tạo năng lượng tinh thần cũng là dạng tài sản cần được đầu tư.

Nắm bắt được nhu cầu đó của tệp khách hàng thành đạt, dự án The Sentosa (Vinhomes Star City) đã mang đến 3 không gian sống, tương ứng với 3 giá trị của một đời sống cân bằng: An nhiên để hồi phục, Cân bằng để tái tạo thể chất và Năng lượng để tận hưởng.

Ba không gian sống cho ba trạng thái thân - tâm - trí

Thay vì áp dụng một mô hình tiện ích chung, The Sentosa phân tách thành ba tòa tháp với những trải nghiệm khác nhau, giúp mỗi cư dân lựa chọn phong cách sống phù hợp với nhu cầu của mình.

Tại tòa S1 - Đảo An Nhiên, mọi thiết kế đều hướng đến sự thư thái. Đây là lựa chọn dành cho những chủ nhân mong muốn tìm lại sự tĩnh lặng sau những guồng quay công việc.

Bước qua sảnh đón tiếp, cư dân như tách khỏi nhịp sống hối hả bên ngoài để hòa mình vào không gian xanh của Vườn trên mây The Canopy Garden, vườn đọc sách hay phòng Golf 3D. Những khoảng lặng ấy không chỉ giúp chủ nhân tái tạo năng lượng mà còn tạo điều kiện để các thành viên trong gia đình dành nhiều thời gian bên nhau hơn.

Nếu S1 là nơi chữa lành tinh thần thì S2 - Đảo Cân Bằng lại được kiến tạo như trung tâm chăm sóc sức khỏe ngay trong lòng khu đô thị. Đây là nơi triết lý động và tĩnh được dung hòa.

Hướng tới thế hệ chuyên gia, quản lý cấp cao, S2 cung cấp chuỗi tiện ích giúp cơ thể được tinh chỉnh về trạng thái lý tưởng. Một giờ giải phóng endorphin tại phòng gym hiện đại, những phút giây thả lỏng cơ bắp dưới làn nước xanh mát của tổ hợp hồ bơi nhiệt đới Sentosa Oasis Pool là liệu pháp xóa tan sự mệt mỏi. Ngay sau đó, gia chủ có thể bước vào không gian phòng yoga để điều hòa nhịp thở, tìm lại điểm neo bình tâm.

Đóng vai trò như “Động lực tăng trưởng” trong hệ sinh thái The Sentosa, Tòa S3 (Đảo Năng Lượng) là thỏi nam châm thu hút những cư dân mang mã gen của sự xê dịch, sức trẻ và nhiệt huyết.

Đảo Năng Lượng như một đòn bẩy, đánh thức sự chuyển động và bùng nổ thông qua hàng loạt điểm chạm sôi động. Đây là nơi những ý tưởng táo bạo được ươm mầm tại phòng game công nghệ cao, nơi những bước chân không mỏi thỏa sức khám phá tại quảng trường Tropical Square. Không dừng lại ở đó, cư dân tháp S3 còn được tận hưởng nhịp sống tiện nghi khi kết nối với tổ hợp mua sắm - giải trí Mini Orchard sầm uất ngay khối đế.

Không chỉ mang đến một hệ tiện ích khác biệt, The Sentosa còn hiện thực hóa chuẩn sống chất lượng bằng tiến độ thi công ấn tượng. Dự án dự kiến cất nóc vào quý III/2026, mang đến cơ hội để khách hàng trực tiếp “mục sở thị” không gian sống, đánh giá thực tế tầm nhìn nhằm chọn lựa căn hộ ưng ý nhất.

Với kế hoạch bàn giao vào năm 2027, các chủ nhân tương lai sẽ có thêm thời gian chuẩn bị phương án thiết kế nội thất, hoàn thiện tổ ấm theo phong cách riêng để sẵn sàng an cư ngay khi nhận nhà.

Khi tiêu chuẩn sống của tầng lớp tinh hoa ngày càng dịch chuyển từ “sở hữu nhiều hơn” sang “sống chất lượng hơn”, một không gian có thể đồng thời chăm sóc sức khỏe, tái tạo tinh thần và gắn kết các thành viên trong gia đình như The Sentosa trở thành giá trị được ưu tiên.

Chạm The Sentosa - Chạm chất sống tinh hoa Ngày 19/9, Vinhomes sẽ tổ chức sự kiện “Chạm The Sentosa - Chạm chất sống tinh hoa” tại VPBH dự án Vinhomes Star City. Đây cũng là dịp diễn ra chương trình bốc thăm trúng thưởng dành cho khách hàng giao dịch thành công căn hộ tại The Sentosa. Theo đó, khách hàng ký Thỏa thuận đặt cọc hoặc Hợp đồng mua bán căn hộ thuộc các tòa S1, S2, S3 The Sentosa theo đúng quy định của Chủ đầu tư trong thời gian từ ngày 25/6 đến hết ngày 18/9 sẽ đủ điều kiện tham gia chương trình. Giải thưởng cao nhất là 01 xe ô tô VinFast VF 5, được trao cho khách hàng may mắn tại sự kiện. Theo đó, khách hàng ký Thỏa thuận đặt cọc hoặc Hợp đồng mua bán căn hộ thuộc các tòa S1, S2, S3 The Sentosa theo đúng quy định của Chủ đầu tư trong thời gian từ ngày 25/6 đến hết ngày 18/9 sẽ đủ điều kiện tham gia chương trình. Giải thưởng cao nhất là 01 xe ô tô VinFast VF 5, được trao cho khách hàng may mắn tại sự kiện.