Thể thao Việt Nam gấp rút hoàn thành chỉ tiêu giành vé Olympic Paris

Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus ngày 30/3 cho biết khoảng 9.000 bệnh nhân ở Dải Gaza cần được chăm sóc khẩn cấp. Thông tin được đưa ra trong bối cảnh chỉ có khoảng 10 bệnh viện hoạt động cầm chừng ở khu vực này.

“Phát huy truyền thống phụng đạo, yêu nước, hộ quốc, an dân của Phật giáo thời Lý, Trần trong xây dựng nước Việt Nam phát triển, giàu mạnh hướng tới hùng cường”, là chủ đề Hội thảo khoa học quốc gia được tổ chức sáng 31/3.

Năm đoàn kiểm tra liên ngành Trung ương do Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan sẽ tiến hành kiểm tra công tác đảm bảo an toàn thực phẩm tại 10 tỉnh, thành phố trọng điểm.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 31/3, khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên và Nam Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Khu vực Tây Nguyên có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất trên 35 độ C.