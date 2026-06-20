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Theo chân các bạn nhỏ xứ Nghệ trải nghiệm workshop Vỏ hộp tái “Xinh” 5 hưởng ứng Ngày Môi Trường Thế giới 5/6

PV In bài viết
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(Ngày Nay) - Chỉ với một chút sáng tạo và tỉ mỉ, những vỏ hộp sữa quen thuộc có thể được “hô biến” thành chong chóng, chậu cây xanh hay nhiều món đồ nhỏ xinh khác.

Giữa nhịp sống bận rộn, các trải nghiệm “xanh” ngày càng được nhiều phụ huynh lựa chọn để gắn kết gia đình. Chỉ từ những vỏ hộp sữa đã qua sử dụng, bố mẹ và bé có thể cùng nhau sáng tạo nên những món đồ nhỏ xinh, vừa mang lại niềm vui, vừa giáo dục con trẻ ý thức bảo vệ môi trường từ hành động nhỏ nhất.

Nhằm lan tỏa tinh thần đó, vào Ngày Môi trường Thế giới (5/6), workshop Vỏ hộp tái “Xinh” 5 diễn ra ngày 31/5 tại TH true mart - 115 Quang Trung, phường Thành Vinh, Nghệ An đã mang đến không gian trải nghiệm thú vị cho các gia đình. Đây là một hoạt động trọng tâm nằm trong chiến dịch “Thu gom vỏ hộp, lan tỏa sống xanh” 2026 của Tập đoàn TH.

Tại đây, các bé cùng bố mẹ tự đã tay làm chong chóng, chậu cây tái chế cùng trồng cây xinh từ vỏ hộp sữa đã sử dụng, qua đó truyền tải thông điệp sống xanh một cách gần gũi và đầy hứng khởi.

Theo chân các bạn nhỏ xứ Nghệ trải nghiệm workshop Vỏ hộp tái “Xinh” 5 hưởng ứng Ngày Môi Trường Thế giới 5/6 ảnh 1
Theo chân các bạn nhỏ xứ Nghệ trải nghiệm workshop Vỏ hộp tái “Xinh” 5 hưởng ứng Ngày Môi Trường Thế giới 5/6 ảnh 2
Theo chân các bạn nhỏ xứ Nghệ trải nghiệm workshop Vỏ hộp tái “Xinh” 5 hưởng ứng Ngày Môi Trường Thế giới 5/6 ảnh 3
Theo chân các bạn nhỏ xứ Nghệ trải nghiệm workshop Vỏ hộp tái “Xinh” 5 hưởng ứng Ngày Môi Trường Thế giới 5/6 ảnh 4

Sau những giờ phút hào hứng tại workshop, niềm vui của các bạn nhỏ càng trọn vẹn khi nhận trên tay các món quà tái chế xinh xắn được đổi từ những vỏ hộp sữa giấy. Riêng trong tháng hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới (1/6 - 30/6/2026), khách hàng đổi 50 vỏ hộp sữa giấy TH sẽ nhận được 01 kệ sách tái chế. Bên cạnh đó, từ tháng 6 đến hết năm 2026, chương trình tiếp tục với các phần quà tái chế khác: 100 vỏ hộp sữa giấy (không phân biệt nhãn hàng hay nhà sản xuất) đổi được 01 khay đựng đa năng tái chế và 200 vỏ hộp sữa giấy sẽ nhận 01 hộp đựng khăn giấy tái chế.

Theo chân các bạn nhỏ xứ Nghệ trải nghiệm workshop Vỏ hộp tái “Xinh” 5 hưởng ứng Ngày Môi Trường Thế giới 5/6 ảnh 5

Workshop Vỏ hộp tái “Xinh” 5 thu hút 120 người tham gia, thu gom hàng nghìn vỏ hộp sữa giấy sau sử dụng để đưa vào tái chế. Những con số ấn tượng này là minh chứng cho tinh thần sống xanh và sự hưởng ứng tích cực của cộng đồng nhân Ngày Môi trường Thế giới (5/6).

Là một phần trong hành trình phát triển bền vững mà TH kiên trì theo đuổi nhiều năm qua, chuỗi workshop Vỏ hộp tái “Xinh” góp phần lan tỏa lối sống xanh thông qua những hoạt động gần gũi như thu gom, phân loại và tái chế vỏ hộp sữa giấy. Qua đó, ý thức bảo vệ môi trường được nuôi dưỡng từ những hành động nhỏ trong mỗi gia đình và cộng đồng.

Chương trình “Thu gom vỏ hộp, lan tỏa sống xanh 2026” được triển khai với quy mô mở rộng, hướng tới mục tiêu lan tỏa mạnh mẽ hơn thói quen thu gom và tái chế trong cộng đồng. Theo báo cáo Lagom Việt Nam, từ 1/3 - 31/5/2026, chương trình đã thu gom được 3 tấn vỏ hộp sữa giấy với 2.000 lượt tham gia.Các điểm thu gom sẽ được bố trí tại 45 cửa hàng thuộc 9 tỉnh, thành phố, gồm Hà Nội, Hải Phòng, Hưng Yên, Bắc Ninh, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Đà Nẵng và TP. Hồ Chí Minh. Người tiêu dùng có thể mang các vỏ hộp sữa giấy đã sử dụng, được vệ sinh sạch sẽ và gấp gọn, tới các cửa hàng tham gia chương trình. Sau khi quét mã QR để đăng ký, số lượng vỏ hộp thu gom sẽ được ghi nhận và tích lũy để đổi quà.

PV
Ngày Môi Trường Thế giới 5/6

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