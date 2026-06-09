Khách nước ngoài trồng cây bảo vệ môi trường ở Hà Giang

(Ngày Nay) - Không chỉ dừng lại ở việc thưởng ngoạn cảnh đẹp, ngày càng nhiều du khách quốc tế chọn đồng hành cùng người dân bản địa trong các hoạt động bảo vệ môi trường. Họ đang trở thành những “đại sứ xanh” góp phần gìn giữ các điểm đến.

Du khách trở thành người gieo mầm xanh

Hà Giang từ lâu đã là điểm sáng trên bản đồ du lịch Việt Nam với những cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, những cung đường đèo ngoạn mục, bản sắc văn hóa dân tộc độc đáo như Dốc Thẩm Mã, Đèo Mã Pí Lèng , ngắm Sông Nho Quế, Cao nguyên đá Đồng Văn,... Tuy nhiên, đằng sau tiềm năng du lịch đầy hứa hẹn, vùng đất này vẫn đang đối mặt với không ít thách thức. Nhiều khu vực đất đai khô cằn, điều kiện canh tác hạn chế và cuộc sống của người dân bản địa vẫn gặp nhiều khó khăn.

Từ thực tế đó, anh Nguyễn Văn Tuấn và anh Phượng Sơn cùng các cộng sự tại Jasmine Tour Hà Giang đã quyết định triển khai dự án “Plant today - green tomorrow”. Anh Phượng Sơn, quản lý dự án chia sẻ: “Chúng tôi nhận ra rằng, nếu du lịch chỉ dừng lại ở việc đưa du khách đến tham quan rồi rời đi thì chưa đủ. Vì vậy, chúng tôi quyết định xây dựng dự án này với mong muốn mỗi hành trình không chỉ mang đến những trải nghiệm đáng nhớ cho du khách mà còn để lại những giá trị bền vững cho thiên nhiên và cộng đồng địa phương”.

Theo đó, mỗi du khách tham gia tour sẽ được tặng miễn phí một cây giống nhỏ. Trong suốt chuyến đi, du khách cùng các tài xế bản địa sẽ có trách nhiệm chăm sóc cho cây như một "người bạn đồng hành". Đến ngày cuối cùng của hành trình, dưới sự hướng dẫn của các tài xế, du khách sẽ tự tay thực hiện toàn bộ quy trình trồng cây, từ đào hố, đặt bầu đất cho đến lấp đất, tưới nước tại các khu vực quy định trên cung đường Hà Giang Loop.

Các loại cây được chọn như sa mộc hay mỡ không chỉ có khả năng cải tạo đất, giữ đất, chống xói mòn, sạt lở để bảo vệ môi trường, mà còn sở hữu giá trị kinh tế lâu dài khi có thể khai thác làm nguyên liệu gỗ nội thất, gỗ ép cho người dân địa phương.

Dự án không chỉ đổi mới trải nghiệm du lịch mà còn tạo ra giá trị thực chất cho môi trường và cộng đồng bản địa. “Sau khi hoàn thành trải nghiệm, nhiều du khách chia sẻ rằng đây là một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất trong chuyến đi, thậm chí là một trong những trải nghiệm ý nghĩa nhất mà họ từng có. Không ít người bày tỏ mong muốn sẽ quay trở lại Hà Giang trong tương lai để xem rằng cây của mình trồng đã phát triển đến đâu”, anh Sơn nói.

Khách quốc tế đánh giá cao nỗ lực bảo tồn thiên nhiên

Anh Oraiden Manuel Sabonete, công dân Mozambique đã sinh sống, học tập và làm việc tại Việt Nam suốt bảy năm, cho biết anh có cơ hội khám phá nhiều địa danh trên khắp cả nước. Theo anh, bên cạnh cảnh quan thiên nhiên, con người và bản sắc văn hóa địa phương, công tác bảo tồn tại các điểm đến cũng là yếu tố để lại nhiều ấn tượng.

“Vài tháng trước, một số người bạn Việt Nam đã mời tôi đến tham quan Vịnh Hạ Long. Dù lượng khách khá đông, nơi đây vẫn giữ được vẻ đẹp tự nhiên và được bảo tồn tốt. Tôi nhận thấy chính quyền và người dân địa phương đã bố trí nhiều biển báo, bảng hướng dẫn và khuyến nghị nhằm bảo vệ môi trường cũng như bảo đảm an toàn cho du khách trong nước và quốc tế”, anh Oraiden chia sẻ.

Theo anh Oraiden, sự gia tăng lượng khách du lịch đến Việt Nam mang lại nhiều cơ hội phát triển nhưng cũng tạo ra áp lực không nhỏ đối với môi trường. Anh cho rằng dù là người dân địa phương hay du khách quốc tế, mỗi cá nhân đều có trách nhiệm trong việc bảo vệ thiên nhiên. Vì vậy, cần kết hợp giữa việc nâng cao nhận thức cộng đồng và duy trì các quy định bảo vệ môi trường để hướng tới sự phát triển du lịch bền vững.