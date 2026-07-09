Miền núi phía Bắc sắp đón mưa rất lớn, yêu cầu 10 tỉnh kích hoạt phương án ứng phó (Ngày Nay) - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ tối 8/7 đến hết ngày 10/7, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến từ 70-150mm, cục bộ có nơi trên 300mm.

Hình thành hệ sinh thái mật mã dân sự "Make in Vietnam" (Ngày Nay) - Phó Thủ tướng Phan Văn Giang ký Quyết định phê duyệt Đề án “Khuyến khích xã hội hóa hoạt động nghiên cứu, phát triển ứng dụng mật mã dân sự giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2035."

Triển khai hiệu quả khuôn khổ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Pháp (Ngày Nay) - Tiếp Tổng Thư ký Martin Briens, Bộ trưởng Lê Hoài Trung khẳng định Việt Nam luôn mong muốn không ngừng củng cố quan hệ với Pháp, đối tác chiến lược toàn diện đầu tiên của Việt Nam trong EU.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Hà Nội phải tăng trưởng nhanh, chất lượng phát triển phải tốt hơn (Ngày Nay) - Hà Nội phải đi đầu trong xây dựng nền kinh tế dựa trên tri thức, dữ liệu và sáng tạo; mạnh dạn thí điểm hỗ trợ tài chính cho những doanh nghiệp công nghệ cao của Thủ đô…

Cần có giải pháp giảm áp lực điểm số, phòng ngừa gian lận, tiêu cực (Ngày Nay) - Về định hướng tuyển sinh vào lớp 10, mục tiêu dài hạn là "đủ trường, đủ lớp" để tiến tới không cần tổ chức thi vào lớp 10, ngoại trừ các trường chuyên hoặc trường có chất lượng cao.

VCCA 2026 quy tụ hàng loạt chuyên gia về robot, AI và tự động hóa (Ngày Nay) - Diễn ra từ ngày 16-18/7, Hội nghị khoa học và Triển lãm quốc tế về Điều khiển và Tự động hóa - VCCA 2026 sẽ trở thành diễn đàn kết nối các nhà khoa học, doanh nghiệp và chuyên gia quốc tế.

EU ủng hộ Đan Mạch trong vấn đề Greenland (Ngày Nay) - Người phát ngôn của Ủy ban châu Âu cho biết Greenland là vùng lãnh thổ tự trị thuộc Vương quốc Đan Mạch và quyết định về tương lai của vùng lãnh thổ này thuộc về người dân Greenland và Đan Mạch.

Mở rộng hố chôn để tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng (Ngày Nay) -Kết thúc ngày tìm kiếm thứ 2 tại Công viên Lê Thị Riêng TPHCM, Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh Thành phố đã tìm kiếm, cất bốc được thêm 2 hài cốt liệt sĩ, nâng tổng số hài cốt liệt sĩ được tìm thấy lên 11.

Nga thừa nhận tình trạng đổ xô mua tích trữ do thị trường nhiên liệu vẫn căng thẳng (Ngày Nay) - Phó Thủ tướng Liên bang Nga Alexander Novak lưu ý thị trường nhiên liệu của nước này vẫn trong tình trạng căng thẳng.