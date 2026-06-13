World Cup 2026: 3,7 triệu tấn khí thải và áp lực môi trường

(Ngày Nay) - Giải vô địch bóng đá thế giới FIFA World Cup 2026 được dự báo sẽ trở thành kỳ World Cup có lượng phát thải khí nhà kính cao nhất từ trước đến nay, theo một nghiên cứu mới do công ty tư vấn môi trường Good Vision của Israel vừa công bố.

Theo báo cáo, World Cup 2026 có thể tạo ra khoảng 3,7 triệu tấn khí thải CO₂ tương đương (CO2e), vượt qua mức 3,63 triệu tấn của World Cup 2022 tại Qatar. Trước đó, World Cup 2018 tại Nga và World Cup 2014 ở Brazil lần lượt phát thải khoảng 2,16 triệu tấn và 2,72 triệu tấn CO2e.

Good Vision, thành viên của mạng lưới tư vấn toàn cầu Grant Thornton, chuyên về phát triển bền vững và trách nhiệm doanh nghiệp, cho rằng lượng khí thải từ riêng World Cup 2026 có thể chiếm gần một phần ba tổng lượng phát thải carbon hằng năm liên quan đến hoạt động bóng đá trên toàn thế giới.

Nguyên nhân chính dẫn đến mức phát thải kỷ lục này là quy mô chưa từng có của giải đấu. Từ năm 2026, FIFA chính thức mở rộng số đội tham dự từ 32 lên 48 đội, kéo theo số trận đấu tăng từ 64 lên 104 trận. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử World Cup được đồng tổ chức bởi ba quốc gia gồm Mỹ, Canada và Mexico.

Việc tổ chức trên phạm vi địa lý rộng lớn khiến các đội tuyển, ban tổ chức, giới truyền thông và hàng triệu người hâm mộ phải di chuyển liên tục giữa các thành phố đăng cai. Hoạt động hàng không và vận tải vì thế được dự báo sẽ trở thành nguồn phát thải lớn nhất của giải đấu.

Tuy nhiên, bên cạnh những lo ngại về môi trường, các nước chủ nhà và FIFA cũng đang triển khai nhiều sáng kiến nhằm giảm thiểu tác động sinh thái của sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh.

Một trong những ví dụ nổi bật là sân vận động SoFi ở Los Angeles. Công trình này được thiết kế với hệ thống làm mát thụ động dựa trên luồng không khí tự nhiên cùng mái che bằng vật liệu ETFE giúp giảm khoảng 86% lượng nhiệt hấp thụ trực tiếp từ ánh nắng mặt trời. Nhờ đó, nhu cầu sử dụng điện cho hệ thống điều hòa và chiếu sáng ban ngày được cắt giảm đáng kể.

Ngoài ra, nhiều sân vận động đăng cai giải đấu đã đạt tỷ lệ xử lý rác thải thuộc nhóm cao nhất trong thể thao chuyên nghiệp. Hơn 90% lượng rác phát sinh được chuyển sang tái chế hoặc ủ phân hữu cơ thay vì chôn lấp tại các bãi rác.

Dù vậy, các chuyên gia của Good Vision nhận định những nỗ lực này khó có thể bù đắp hoàn toàn lượng khí thải gia tăng từ việc mở rộng quy mô giải đấu. Báo cáo cũng chỉ ra một thách thức khác là nhiều sân vận động tại Mỹ và Canada vốn sử dụng mặt cỏ nhân tạo đã chuyển sang cỏ tự nhiên theo tiêu chuẩn của FIFA. Điều này đòi hỏi lượng nước tưới rất lớn, lên tới hàng chục nghìn lít mỗi ngày, kể cả tại những khu vực đang đối mặt với tình trạng khan hiếm nước.

Ông Ivri Verbin, Giám đốc điều hành Good Vision, cho rằng World Cup 2026 phản ánh một trong những nghịch lý lớn nhất của thể thao hiện đại. Theo ông, trong khi các nhà tổ chức ngày càng đầu tư nhiều hơn vào công nghệ xanh, hệ thống tái chế và các chương trình giảm thiểu chất thải, thì việc liên tục mở rộng quy mô các giải đấu lại đang đẩy lượng phát thải carbon lên những mức chưa từng có. Ông Verbin nhấn mạnh: “Không thể vừa mở rộng giải đấu, gia tăng số chuyến bay và số địa điểm tổ chức, vừa khẳng định cam kết mạnh mẽ với các mục tiêu khí hậu. Đến một thời điểm nào đó, những con số đơn giản là không còn phù hợp với nhau nữa”.

World Cup 2026 vì thế không chỉ là sự kiện thể thao được mong đợi nhất hành tinh, mà còn là phép thử quan trọng đối với nỗ lực cân bằng giữa phát triển thể thao toàn cầu và các mục tiêu phát triển bền vững trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng trở thành thách thức cấp bách.