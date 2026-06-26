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Thời tiết ngày 26/6: Bắc Bộ giảm nhiệt, mưa dông diện rộng, Trung Bộ nắng nóng gay gắt

PV In bài viết
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(Ngày Nay) - Dự báo, ngày 26/6, Bắc Bộ nền nhiệt giảm, xuất hiện mưa dông trên diện rộng, cục bộ có nơi mưa rất to. Khu vực từ Thanh Hóa đến Nam Trung Bộ tiếp tục hứng chịu đợt nắng nóng gay gắt.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 26/6, khu vực Bắc Bộ có mưa dông, nền nhiệt giảm dần, nhiệt độ cao nhất từ 31-35 độ C.

Trong khi đó, Trung Bộ tiếp tục nắng nóng gay gắt. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế và phía bắc khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-39 độ C, có nơi vượt 39 độ C. Một số điểm có khả năng xuất hiện nắng nóng đặc biệt gay gắt.

Tại Tây Nguyên, thời tiết dịu hơn với nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C. Chiều tối và tối có mưa dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Khu vực Nam Bộ ngày nắng, nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ C, mưa rào và dông vào chiều tối và tối.

Cơ quan khí tượng lưu ý, mưa dông tại Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có thể kèm theo các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Người dân cần chủ động các biện pháp phòng tránh, giảm thiểu thiệt hại do thời tiết cực đoan gây ra.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 26/6 tại các khu vực trên cả nước:

Khu vực Hà Nội: Có mây, có lúc có mưa rào và dông (mưa tập trung vào chiều tối và đêm). Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 26-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32-34 độ C.

Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to (mưa tập trung vào sáng, chiều tối và đêm). Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, có nơi dưới 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30-33, có nơi hơn 33 độ C.

Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, vùng núi, trung du có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; đồng bằng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào sáng, chiều tối và đêm). Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31-34, có nơi hơn 34 độ C.

Thanh Hóa đến Huế: Có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 28-31 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 36-39 độ C, có nơi hơn 39 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, riêng phía nam ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 26-29 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ phía bắc 36-39 độ C, có nơi hơn 39 độ C; phía nam 32-35 độ C, có nơi hơn 35 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C, có nơi hơn 34 độ C.

Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 26-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 33-35 độ C.

PV
dự báo thời tiết thời tiết Bắc Bộ Trung Bộ nắng nóng mưa dông

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