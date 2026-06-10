Thị trường bất động sản Hà Nội giảm nhiệt, căn hộ giá trị thực lõi trung tâm vẫn duy trì sức nóng

(Ngày Nay) -Sau giai đoạn tăng nóng kéo dài, thị trường chung cư Hà Nội đã giảm nhiệt và bước vào chu kỳ quan sát có chọn lọc, người mua hướng tới nhu cầu ở thực và đầu tư dài hạn.

Dòng tiền thận trọng “chảy” vào kênh đầu tư giá trị thực

Thị trường bất động sản Hà Nội đang chuyển từ trạng thái mua nhanh - bán nhanh sang giai đoạn quan sát và chọn lọc. Dữ liệu từ One Mount Group cho thấy, quý I/2026 thị trường ghi nhận khoảng 19.500 giao dịch (ở tất cả các phân khúc), giảm 7% so với cùng kỳ năm trước và giảm tới 48% so với quý IV/2025.

Theo các chuyên gia, nguyên nhân lớn nhất khiến nhu cầu suy giảm là áp lực tài chính và nguồn cung dồi dào. Giá nhà tăng nhanh hơn tốc độ tăng thu nhập trong nhiều năm liên tiếp khiến khả năng tiếp cận nhà ở của người dân ngày càng khó khăn. Trong khi đó, lãi suất vay mua nhà vẫn ở mức cao và các rủi ro từ môi trường kinh tế toàn cầu khiến nhiều nhà đầu tư hạn chế sử dụng đòn bẩy tài chính.

Tâm lý nhà đầu tư thay đổi đáng kể, họ ưu tiên quản trị dòng tiền, chờ thêm các tín hiệu ổn định từ lãi suất, kinh tế vĩ mô và mặt bằng giá trước khi xuống tiền.

Nguồn cung dồi dào ở tất cả các phân khúc, thanh khoản thị trường phân hóa rõ rệt theo từng khu vực, phụ thuộc vào mặt bằng giá, chất lượng hạ tầng và mức độ minh bạch của quy hoạch.

Các chuyên gia đánh giá, thị trường giảm tốc nhưng không đồng nghĩa với suy thoái, mà đang tái cân bằng sau giai đoạn tăng trưởng nóng. Dòng tiền đầu tư trở nên thận trọng hơn, dịch chuyển rõ nét theo những tiêu chí mới. “Nhà đầu tư quan tâm đến khả năng sử dụng thực tế của sản phẩm, hiệu quả cho thuê cũng như nhu cầu ở thật của thị trường. Đây được xem là yếu tố quyết định tính thanh khoản và sức hấp thụ của dự án trong giai đoạn mới”, TS Nguyễn Văn Đính nhận định.

Hạ tầng trở thành yếu tố sàng lọc quan trọng. Những dự án nằm tại khu vực được đầu tư đồng bộ về giao thông, kết nối thuận lợi và hưởng lợi từ các công trình hạ tầng lớn sẽ tiếp tục thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư. Các dự án có vị trí kém lợi thế hoặc thiếu động lực hạ tầng sẽ gặp nhiều khó khăn hơn trong việc thu hút dòng vốn.

Quy hoạch trở thành yếu tố dẫn dắt quyết định đầu tư. Những khu vực có định hướng phát triển rõ ràng, quy hoạch đồng bộ và khả năng triển khai cao sẽ tạo lợi thế lớn trong việc thu hút dòng tiền.

Đáng lưu ý, thị trường sẽ không còn là sân chơi của các nhà đầu tư lướt sóng như giai đoạn trước. Nhóm khách hàng mua để ở, tích sản hoặc đầu tư dài hạn sẽ trở thành động lực chính của thị trường.

Đối với nhà đầu tư dài hạn, đây chính là thời điểm thích hợp để tìm kiếm các sản phẩm có nền tảng tốt thay vì chạy theo kỳ vọng tăng giá ngắn hạn. Người mua nhà và khách thuê cũng có cơ hội dễ dàng tiếp cận những sản phẩm phù hợp với mức giá và nhu cầu thực tế hơn so với thời kỳ sốt nóng trước đây.

Căn hộ trung tâm đa giá trị vẫn duy trì sức hút

Thị trường đang bước vào cuộc sàng lọc tự nhiên, chỉ những dự án có giá trị sử dụng thực, pháp lý minh bạch sẽ tiếp tục duy trì thanh khoản tốt.

Với số lượng giới hạn cùng vị trí nội đô hiếm có, The Rey Edition là dòng sản phẩm hầu như không bị tác động bởi yếu tố giảm tốc của thị trường, thậm chí còn thu hút được sự quan tâm có chủ đích của các nhà đầu tư có tiềm lực.

Lợi thế của The Rey Edition – dòng căn hộ Duplex hạng sang tại Rivea Residences trước hết ở vị trí mà nó sở hữu. Dự án nằm tại mặt đường 21,5m nối ra Dương Văn Bé, giữa ranh giới của Hai Bà Trưng và Hoàng Mai, cách hồ Hoàn Kiếm chưa tới 10 phút di chuyển. Nơi đây cùng lúc đáp ứng cả hai tiêu chí của một bất động sản giá trị thực: để ở, để an cư như một tài sản “trophy asset” (tài sản biểu tượng) với những đặc quyền thượng lưu ngay giữa lòng phố, đồng thời là sản phẩm đầu tư giá trị truyền đời.

Với vị trí đối diện công viên sinh thái Vĩnh Hưng rộng 15 ha, các căn “biệt thự trên không” The Rey Edition sở hữu không gian sống xanh khoáng đạt cùng tầm nhìn tuyệt đẹp hướng ra sông Hồng, công viên và phố cổ.

The Rey Edition đem lại cho các chủ nhân những đặc quyền sống thượng lưu ngay giữa nội đô với thiết kế nhằm đảm bảo sự riêng tư và tính liền mạch trong trải nghiệm với thang máy riêng, kết nối trực tiếp từ khu vực đỗ xe định danh tại hầm B1.

Hệ tiện ích nội khu được phát triển theo hướng đồng bộ, đáp ứng các nhu cầu sinh hoạt, làm việc và giao tiếp của cư dân. Trong đó, business lounge được thiết kế như không gian làm việc kết hợp tiếp khách; khu vực party room phục vụ nhu cầu tổ chức sự kiện, gặp gỡ trong không gian riêng; các căn hộ còn tích hợp ban công rộng, kết hợp hồ bơi và khu vực cây xanh, góp phần mở rộng không gian sử dụng.

Đặc biệt, đơn vị tổng đại lý cùng chủ đầu tư căn cứ bối cảnh thị trường đã xây dựng chính sách giới thiệu sản phẩm với mức giá dự kiến hấp dẫn, chỉ tương đương mặt bằng giá của năm 2023 – thời điểm thị trường chung cư Hà Nội chưa sốt nóng.

Theo các chuyên gia định giá thị trường, đây là bước điều chỉnh hợp lý, linh hoạt của chủ đầu tư nhưng cũng chính là cách riêng để chủ đầu tư tiếp cận và định vị tệp khách hàng phù hợp với vị thế dự án của mình, hình thành cộng đồng dân cư thế hệ mới.

Bên cạnh đó, trong bối cảnh thị trường bất động sản đang bước vào giai đoạn phân hóa rõ nét, khoảng cách về giá trị và sức cạnh tranh giữa các dự án sẽ ngày càng được thể hiện rõ. Vị trí, chất lượng sản phẩm, năng lực triển khai của chủ đầu tư và tính minh bạch pháp lý sẽ trở thành những yếu tố quyết định giá trị bất động sản.

Được bảo chứng bởi chủ đầu tư MEYGROUP có kinh nghiệm triển khai các dự án bất động sản hạng sang, giá trị thực, The Rey Edition sẽ góp phần định hình lại giá trị bất động sản nội đô, đem tới cơ hội an cư đẳng cấp cho người mua nhà ở thực cũng như cơ hội đầu tư bền vững cho những nhà đầu tư có tiềm lực tài chính và tầm nhìn xa, đón được “điểm rơi” chênh giá cuối cùng trước khi thị trường tái hồi phục sau giai đoạn thanh lọc.