Thiệt hại do lừa đảo trực tuyến tại Malaysia tiếp tục tăng nhanh

(Ngày Nay) - Ngày 16/5, Thứ trưởng Truyền thông Malaysia Teo Nie Ching cho biết tổng thiệt hại do các vụ lừa đảo trực tuyến trong những năm gần đây tại nước này tiếp tục tăng nhanh.

Thứ trưởng Teo Nie Ching cho hay trong năm ngoái thiệt hại do lừa đảo trực tuyến đã lên tới 2,77 tỷ ringgit (700 triệu USD), tăng mạnh so với mức 1,28 tỷ ringgit năm 2023 và 1,57 tỷ ringgit năm 2024, trong đó lừa đảo đầu tư chiếm tỷ lệ cao nhất. Theo bà, các đối tượng lừa đảo thường khiến nạn nhân tin tưởng có thể làm giàu nhanh chóng từ những khoản đầu tư nhỏ ban đầu. Sau đó, chúng tìm cách dụ dỗ người dân đầu tư nhiều hơn và tìm cách chiếm đoạt.

Thứ trưởng Teo Nie Ching nhấn mạnh thông qua Ủy ban Truyền thông và Đa phương tiện Malaysia (MCMC), Bộ Truyền thông đang tăng cường triển khai Chiến dịch Internet an toàn tới người dân nhằm đối phó với tình trạng này. Chiến dịch được triển khai với nhiều phương thức khác nhau nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức đối với từng nhóm đối tượng cụ thể.

Ở các khu dân cư, chiến dịch tập trung nâng cao nhận thức về các hình thức lừa đảo trực tuyến. Trong khi đó, học sinh trung học và sinh viên được tuyên truyền về nguy cơ lừa đảo việc làm và rủi ro liên quan đến việc cho thuê hoặc sử dụng tài khoản ngân hàng làm tài khoản trung gian. Tính đến ngày 30/4, chiến dịch đã được triển khai tại 10.134 cơ sở giáo dục, tiếp cận gần 900.000 người tham gia.