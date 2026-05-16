Thiệt hại do lừa đảo trực tuyến tại Malaysia tiếp tục tăng nhanh

PV In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Ngày Nay) - Ngày 16/5, Thứ trưởng Truyền thông Malaysia Teo Nie Ching cho biết tổng thiệt hại do các vụ lừa đảo trực tuyến trong những năm gần đây tại nước này tiếp tục tăng nhanh.
Thiệt hại do lừa đảo trực tuyến tại Malaysia tiếp tục tăng nhanh

Thứ trưởng Teo Nie Ching cho hay trong năm ngoái thiệt hại do lừa đảo trực tuyến đã lên tới 2,77 tỷ ringgit (700 triệu USD), tăng mạnh so với mức 1,28 tỷ ringgit năm 2023 và 1,57 tỷ ringgit năm 2024, trong đó lừa đảo đầu tư chiếm tỷ lệ cao nhất. Theo bà, các đối tượng lừa đảo thường khiến nạn nhân tin tưởng có thể làm giàu nhanh chóng từ những khoản đầu tư nhỏ ban đầu. Sau đó, chúng tìm cách dụ dỗ người dân đầu tư nhiều hơn và tìm cách chiếm đoạt.

Thứ trưởng Teo Nie Ching nhấn mạnh thông qua Ủy ban Truyền thông và Đa phương tiện Malaysia (MCMC), Bộ Truyền thông đang tăng cường triển khai Chiến dịch Internet an toàn tới người dân nhằm đối phó với tình trạng này. Chiến dịch được triển khai với nhiều phương thức khác nhau nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức đối với từng nhóm đối tượng cụ thể.

Ở các khu dân cư, chiến dịch tập trung nâng cao nhận thức về các hình thức lừa đảo trực tuyến. Trong khi đó, học sinh trung học và sinh viên được tuyên truyền về nguy cơ lừa đảo việc làm và rủi ro liên quan đến việc cho thuê hoặc sử dụng tài khoản ngân hàng làm tài khoản trung gian. Tính đến ngày 30/4, chiến dịch đã được triển khai tại 10.134 cơ sở giáo dục, tiếp cận gần 900.000 người tham gia.

PV
Malaysia lừa đảo trực tuyến thiệt hại

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Hướng đi mới trong điều trị các bệnh đường hô hấp mạn tính
Hướng đi mới trong điều trị các bệnh đường hô hấp mạn tính
(Ngày Nay) - Ngày 15/5, bệnh viện tổng hợp thuộc Đại học Annam (Hàn Quốc) cho biết nhóm nghiên cứu do Giáo sư Sue In Choi và Giáo sư Eun Joo Lee thuộc Khoa Hô hấp, Dị ứng và Hồi sức tích cực chủ trì đã chứng minh giá trị lâm sàng của việc thu thập và trực quan hóa dữ liệu âm thanh phổi bằng thiết bị nghe kỹ thuật số.
Đức tham vọng dẫn đầu thế giới về công nghệ thu giữ và lưu trữ CO2
Đức tham vọng dẫn đầu thế giới về công nghệ thu giữ và lưu trữ CO2
(Ngày Nay) - Ngày 15/5, Thủ tướng Đức Friedrich Merz tuyên bố Đức cần trở thành quốc gia dẫn đầu thị trường thế giới trong lĩnh vực công nghệ thu giữ và lưu trữ carbon dioxide (CO₂), coi đây là hướng đi vừa phục vụ mục tiêu bảo vệ khí hậu, vừa mở ra cơ hội kinh tế mới cho doanh nghiệp Đức.
Tạ Quốc Kỳ Nam và gia đình trong buổi giao lưu sách “Bám váy mẹ” ở Đường Sách
“Bám váy mẹ” là cách chúng ta tìm lại yên vui
(Ngày Nay) -Đông đảo người thân, bạn bè và bạn đọc đã đến chia vui đầy cảm xúc với tác giả Tạ Quốc Kỳ Nam trong buổi giao lưu cùng tác phẩm đầu tay của anh: “Bám váy mẹ” (NXB Kim Đồng) tại Đường Sách TPHCM ngày 16/5.