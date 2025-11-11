Thái Lan quyết tâm ngăn chặn các hành vi lừa đảo trực tuyến

(Ngày Nay) - Ngày 10/11, giới chức Thái Lan cho biết đang điều tra nhiều mạng lưới tội phạm lừa đảo và rửa tiền đồng thời cam kết sẽ sử dụng mọi công cụ để ngăn chặn những loại tội phạm này.
Thái Lan quyết tâm ngăn chặn các hành vi lừa đảo trực tuyến

Phát biểu tại Hội thảo về các loại hình tội phạm rửa tiền năm 2025 diễn ra ở Bangkok, ông Kamolsit Wongbutnoi, Phó Tổng thư ký Văn phòng Chống rửa tiền Thái Lan, cho biết cơ quan này hiện đang truy tìm tài sản và các giao dịch tài chính của Trần Chí (Chen Zhi), người sáng lập Tập đoàn Prince Holding (tập đoàn Thái tử) và mạng lưới của đối tượng này ở Thái Lan. Ông cho biết quá trình này đang được tiến hành một cách kín đáo theo đúng thủ tục pháp lý và không thể công khai, mục đích nhằm ngăn chặn mạng lưới này chuyển dịch tài sản.

Ông Kamolsit lưu ý rằng Thái Lan, với tư cách là một trung tâm kinh tế khu vực, vẫn dễ bị tổn thương trước các dòng tiền bất hợp pháp. Tuy nhiên, chính phủ và các cơ quan liên quan đang tăng cường nỗ lực chia sẻ dữ liệu và phối hợp hành động. Ông dẫn chứng vụ việc gần đây liên quan đến Ly Yong Phat, một doanh nhân lớn người Campuchia, đã bị tịch thu tài sản trong một chiến dịch phối hợp giữa AMLO và Cục Cảnh sát mạng Thái Lan.

Về 43 công dân nước ngoài bị Mỹ nêu tên là có liên quan đến các hoạt động lừa đảo trực tuyến, ông Kamolsit cho biết nhà chức trách Thái Lan đã chia sẻ thông tin và đang xem xét các giao dịch tài chính. Nếu có bất kỳ mối liên hệ nào với hành vi sai trái được xác nhận, AMLO có quyền tịch thu tài sản theo luật chống rửa tiền, ngay cả khi các cá nhân đó không phải là người phạm tội trực tiếp mà chỉ liên quan đến mạng lưới.

Đối với các báo cáo về việc xuất khẩu vàng bất thường từ Thái Lan sang Campuchia, ông Kamolsit cho biết AMLO đang xác minh toàn bộ dấu vết tài chính và các sự kiện liên quan nhưng chưa thể đưa ra kết luận cho đến khi cuộc điều tra hoàn tất.

Hội thảo do Văn phòng Chống rửa tiền của Thái Lan đồng tổ chức với Nhóm châu Á/Thái Bình Dương về chống rửa tiền (APG) và Văn phòng Liên hợp quốc về Ma túy và Tội phạm (UNODC). Đại diện từ hơn 40 quốc gia đã tham dự, thảo luận các biện pháp đối phó với các vụ lừa đảo kết hợp, buôn người và dòng tiền bất hợp pháp liên quan đến bóc lột tình dục trẻ em trực tuyến - mối đe dọa tội phạm xuyên quốc gia toàn cầu đang gia tăng.

