Thổ Nhĩ Kỳ ban hành quy định về tái thiết sau động đất

Sắc lệnh nêu rõ các cá nhân, thể chế và tổ chức được phép xây dựng nhà ở và nơi làm việc để tặng Bộ Môi trường và Đô thị Thổ Nhĩ Kỳ. Sau đó, các công trình này sẽ được trao cho người dân bị ảnh hưởng bởi động đất. Bên cạnh đó, đất khô cằn và không thuộc diện đất rừng có thể được dùng cho việc xây dựng. Trong quá trình lập kế hoạch và phân chia đất đai, các cơ quan chức năng sẽ không yêu cầu thực hiện tuần tự các quy trình thông thường, như thông báo xây dựng và lấy ý kiến phản biện.

Bộ Môi trường và Đô thị hóa Thổ Nhĩ Kỳ có nhiệm vụ xác định các khu tái định cư thuộc diện tạm thời hay lâu dài, dựa trên khoảng cách từ các khu vực này đến vị trí đường nứt, gãy do động đất gây ra, chất lượng của nền đất.

Các biện pháp đảm bảo môi trường cũng sẽ được tính đến trong quá trình xử lý chất thải rắn xây dựng từ các tòa nhà đổ nát, theo đó có thể tái sử dụng những chất thải này trong quá trình tái thiết cơ sở hạ tầng.

Giới chức Thổ Nhĩ Kỳ cho biết khoảng 164.000 tòa nhà, với hơn 530.000 căn hộ đã bị sập hoặc hư hại nghiêm trọng do thảm họa động đất xảy ra hôm 6/2 vừa qua. Trận động đất đã cướp đi sinh mạng của hơn 43.500 người tại Thổ Nhĩ Kỳ và đẩy hàng triệu người vào cảnh màn trời chiếu đất trong thời tiết mùa Đông lạnh giá. Những người còn sống hoặc đã rời khỏi khu vực đổ nát sau trận động đất đã được bố trí chỗ ở trong các lán trại, nhà tạm là các container và nơi cư trú tạm thời do chính phủ tài trợ. Tổng thống Recep Tayyip Erdogan cam kết trong vòng 1 năm, chính phủ nước này sẽ xây dựng lại nhà ở cho người dân bị ảnh hưởng do động đất.