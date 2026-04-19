Thời tiết ngày 19/4: Bắc Bộ mưa dông diện rộng, Nam Bộ nắng nóng cục bộ

(Ngày Nay) - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 19/4, thời tiết khu vực Hà Nội duy trì trạng thái nhiều mây, có lúc xuất hiện mưa rào nhẹ, nhiệt độ cao nhất khoảng 30 độ C, tạo cảm giác tương đối dễ chịu so với những ngày nắng nóng trước đó.
Khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.
Khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Tại khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa, mưa rào và dông diễn ra rải rác, phổ biến với lượng mưa từ 10–30mm. Đáng chú ý, một số nơi có thể xuất hiện mưa to cục bộ với lượng mưa vượt 80mm, tiềm ẩn nguy cơ ngập úng tại vùng trũng thấp và ảnh hưởng đến giao thông trong giờ cao điểm.Trong khi đó, các khu vực còn lại trên cả nước duy trì hình thái thời tiết phân hóa rõ rệt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ban ngày trời nắng, một số khu vực xuất hiện nắng nóng cục bộ. Sự chuyển đổi nhanh giữa nắng và mưa dông làm gia tăng nguy cơ thời tiết cực đoan trong thời điểm giao mùa.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong các cơn dông có khả năng đi kèm các hiện tượng nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Người dân cần chủ động theo dõi diễn biến thời tiết, hạn chế di chuyển khi có mưa dông mạnh, đồng thời kiểm tra, gia cố nhà cửa, công trình để giảm thiểu thiệt hại.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-29 độ C.

Các tỉnh phía Tây Bắc Bộ có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, có nơi dưới 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C.

Khu vực phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, ngày có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; phía Nam trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Nam Bộ có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 33-36 độ C.

TP Hồ Chí Minh có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 33-35 độ C.

