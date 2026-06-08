Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul đến Hà Nội, bắt đầu thăm chính thức Việt Nam và dự AFF 2026

(Ngày Nay) - Sáng 8/6, Thủ tướng Vương quốc Thái Lan Anutin Charnvirakul đến Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ ba từ ngày 8 đến ngày 9/6/2026, theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lê Minh Hưng.

Ra sân bay quốc tế Nội Bài đón đoàn có: Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Đình Khang; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Anh Tuấn; Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phạm Việt Hùng.

Tháp tùng Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul thăm chính thức Việt Nam và tham dự AFF 2026 có: Bà Thananon Charnvirakul, Phu nhân Thủ tướng; Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Sihasak Phuangketkeow; Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Tài chính Ekniti Nitithanprapas; Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Thương mại Suphajee Suthumpun; Bộ trưởng Văn phòng Thủ tướng Paradorn Prissananantakul; Bộ trưởng Quốc phòng Adul Boonthumjaroen; Bộ trưởng Du lịch và Thể thao Surasak Phancharoenworakul; Bộ trưởng Nông nghiệp và Hợp tác xã Suriya Jungrungreangkit; Bộ trưởng Năng lượng Akanat Promphan; Bộ trưởng Công nghiệp Varawut Silpa-archa; Đại sứ Thái Lan tại Việt Nam Urawadee Sriphiromya cùng các đại biểu khác.

Thủ tướng Anutin Charnvirakul sinh ngày 13/9/1966 tại Bangkok, Thái Lan. Ông là lãnh đạo tại một số doanh nghiệp từ tháng 6/1990 đến tháng 6/2004; Thứ trưởng Bộ Y tế từ tháng 7/2004 đến tháng 10/2004 và từ tháng 3/2005 đến tháng 9/2006; Thứ trưởng Bộ Thương mại từ tháng 10/2004 đến tháng 3/2005; Chủ tịch Ủy ban Dự án xây dựng của Hoàng gia vào tháng 10/2006; Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần STP&I từ tháng 3/2008 đến tháng 10/2018; thành viên Hội đồng quản trị Công ty Trách nhiệm hữu hạn Năng lượng mặt trời Thái Lan từ tháng 6/2017 đến tháng 1/2019; lãnh đạo Đảng Tự hào Thái từ tháng 11/2012 đến nay; Hạ nghị sĩ từ tháng 5/2019 đến nay; Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Y tế từ tháng 7/2019 đến tháng 9/2023; Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Nội vụ từ tháng 9/2023 đến tháng 6/2025; Thủ tướng từ tháng 9 đến tháng 12/2025; Thủ tướng tạm quyền từ tháng 12/2025 đến tháng 3/2026. Từ tháng 3/2026 đến nay, ông là Thủ tướng Thái Lan.

Thủ tướng Anutin Charnvirakul tốt nghiệp Đại học Hofstra (Hoa Kỳ), Thạc sĩ đào tạo ngắn hạn tại Đại học Thammasat (Thái Lan).

Năm 2026 mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng khi Việt Nam và Thái Lan cùng kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Chuyến thăm của Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul diễn ra chỉ 10 ngày sau chuyến thăm chính thức tới Thái Lan của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Theo Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phạm Việt Hùng, sự kiện này là minh chứng rất cụ thể, sinh động thể hiện sự coi trọng và quyết tâm của Chính phủ Thái Lan trong việc thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ hữu nghị và hợp tác vừa được nâng cấp lên Đối tác Chiến lược toàn diện vào tháng 5/2025.

Đại sứ Thái Lan tại Việt Nam Urawadee Sriphiromya đánh giá mức độ hợp tác song phương "chưa bao giờ gần gũi như hiện nay".

Việc nâng cấp lên Đối tác Chiến lược toàn diện đi kèm với Kế hoạch Hành động (POA) giai đoạn 2026-2031 được xây dựng kỹ lưỡng, mang tính bao trùm trên mọi phương diện hợp tác.

Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu nhiều biến động, thương mại song phương vẫn tăng trưởng ấn tượng, vượt mốc 23 tỷ USD, duy trì vị thế Thái Lan là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam trong ASEAN. Đặc biệt, đầu tư của Thái Lan tại Việt Nam đã vươn từ vị trí thứ 9 lên thứ 8 trong số các nhà đầu tư nước ngoài.

Đại sứ Urawadee Sriphiromya nhấn mạnh hai nước đang triển khai mạnh mẽ chiến lược "ba kết nối" gồm: Kết nối chuỗi cung ứng trong các ngành như lọc hóa dầu, nông nghiệp và sản xuất máy móc, linh kiện điện tử; kết nối các doanh nghiệp và địa phương của hai nước; kết nối các chiến lược phát triển bền vững (bao gồm Chiến lược Tăng trưởng xanh của Việt Nam đến năm 2030 và Mô hình Kinh tế xanh-tuần hoàn-sinh học của Thái Lan).

Hai bên không chỉ dừng lại ở các ngành công nghiệp truyền thống mà đang mở ra các dư địa hợp tác mới trong công nghệ bán dẫn, kinh tế số.