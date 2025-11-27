Thủ tướng: Tôn vinh kịp thời những trường hợp xả thân, cống hiến vì nhân dân, vì đồng đội, vì đất nước

(Ngày Nay) - Chiều 27/11, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương nhiệm kỳ 2021-2026 (Hội đồng) chủ trì phiên họp lần thứ 15 của Hội đồng để thẩm định, xem xét, quyết định các tập thể, cá nhân được đề xuất khen thưởng, tôn vinh tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI; đồng thời xem xét, thống nhất một số nội dung liên quan đến công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI.

Dự Phiên họp có: Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài, Phó Chủ tịch Hội đồng; Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng; Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng; lãnh đạo các bộ, ban, ngành, cơ quan Trung ương là thành viên Hội đồng.

Theo Hội đồng, Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI dự kiến được tổ chức vào tháng 12/2025, có chủ đề: "Thi đua đổi mới, sáng tạo, tăng tốc bứt phá đưa đất nước vào kỷ nguyên phát triển hùng cường, văn minh, thịnh vượng".

Đại hội sẽ đánh giá kết quả thực hiện các phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng giai đoạn 2021 - 2025; đề ra mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ của phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng giai đoạn 2026 - 2030.

Trong đó, biểu dương, tôn vinh các cá nhân, tập thể anh hùng, chiến sĩ thi đua toàn quốc; cá nhân, tập thể điển hình tiên tiến, mô hình tiêu biểu, xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước ở mỗi cấp, mỗi ngành, trên tất cả các lĩnh vực, nhất là những lĩnh vực trọng tâm đang đẩy mạnh triển khai thực hiện.

Trong khuôn khổ Đại hội sẽ có các hoạt động như Triển lãm ảnh về Bác Hồ với phong trào thi đua yêu nước và các kỳ Đại hội thi đua; Triển lãm thành tựu kinh tế, xã hội của đất nước sau 40 năm đổi mới; Giao lưu các điển hình tiên tiến; các hoạt động văn hóa, văn nghệ…

Đến nay, công tác chuẩn bị Đại hội được các tiểu ban: Nội dung, Tuyên truyền, Hậu cần - An ninh triển khai khẩn trương, cơ bản hoàn thành, sẵn sàng cho Đại hội thành công tốt đẹp.

Tại Phiên họp, Hội đồng đã thẩm định, xem xét, quyết định các tập thể, cá nhân được đề xuất khen thưởng, tôn vinh tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI.

Phát biểu tại Phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá cao Hội đồng và các thành viên Hội đồng đã nỗ lực, tập trung, tích cực chuẩn bị Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI.

Cho biết từ nay đến Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI không còn nhiều, khối lượng cần chuẩn bị tương đối lớn, yêu cầu đòi hỏi chất lượng rất cao, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu làm tốt các công tác tổ chức lễ tân, hậu cần, bảo đảm chu đáo, an toàn, tiết kiệm, chính xác để tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI với tinh thần trang trọng, nghiêm túc, vui tươi, lành mạnh, đặc sắc, có tính lan tỏa cao, bền vững, an toàn.

Đại hội không chỉ tổng kết các phong trào thi đua, khắc họa được bản chất của phong trào thi đua trên tất cả lĩnh vực, góp phần vào thành tựu chung của cả nước; lựa chọn tôn vinh các cá nhân, tập thể của giai đoạn 2021-2025, phản ánh đúng bản chất tiêu biểu, xuất sắc của các tổ chức, cá nhân; đồng thời khơi dậy lòng tự hào dân tộc mà còn tạo động lực, truyền cảm hứng, cổ vũ các phong trào thi đua trong giai đoạn 2026 – 2030, trong đó có thi đua đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số, cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới phát triển giàu mạnh, văn minh, phồn vinh, hạnh phúc.

Cũng theo Thủ tướng Chính phủ, thời gian qua đất nước có nhiều sự kiện, phong trào như: Công cuộc phòng, chống đại dịch COVID-19, các phong trào thi đua đầu tư phát triển hạ tầng chiến lược; xóa nhà tạm, nhà dột nát; an sinh xã hội; đảm bảo an ninh, trật tự, quốc phòng; thể thao, văn hóa; phòng, chống, khắc phục hậu quả bão, lũ, thiên tai; thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ…

Trong đó, có nhiều sự kiện mang tính lịch sử và xuất hiện nhiều trường hợp xả thân, cống hiến vì nhân dân, vì đồng đội, vì đất nước. Do đó, cần tôn vinh, khen thưởng kịp thời những hành động anh hùng của những con người, tập thể anh hùng, và cũng qua đó tôn vinh giá trị cốt lõi của dân tộc.

Thủ tướng yêu cầu hoàn thiện hồ sơ các tập thể, cá nhân như Hội đồng đã thông qua để trình cấp có thẩm quyền xem xét; đồng thời tiếp tục rà soát, để phát hiện, đề xuất khen thưởng, tôn vinh các tập thể, cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc để đề nghị khen thưởng, tôn vinh.