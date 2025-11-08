Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10

(Ngày Nay) - Kết luận phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10/2025 trực tuyến với 34 tỉnh, thành phố vào sáng 8/11, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, hiện nay việc giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế vừa là mục tiêu, vừa là động lực và là nguồn lực của sự phát triển.

Hầu hết các lĩnh vực đều tốt hơn cùng kỳ năm 2024

Phiên họp đánh giá, tháng 10 và 10 tháng qua, tình hình thế giới tiếp tục biến động phức tạp, nhiều khó khăn, thách thức lớn tác động đến Việt Nam; trong nước thiên tai, bão, mưa lũ diễn biến phức tạp, kéo dài, ảnh hưởng, gây thiệt hại vật chất ước tính trên 35 nghìn tỷ đồng. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo sát sao, quyết liệt các bộ, ngành, địa phương chủ động ứng phó kịp thời, hiệu quả với tình hình.

Nhờ đó, tình hình kinh tế nước ta tiếp tục đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện: Giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát được lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn; thúc đẩy sản xuất kinh doanh. Chỉ số giá tiêu 10 tháng tăng 3,27% so với cùng kỳ. Thu ngân sách nhà nước 10 tháng ước đạt trên 2,18 triệu tỷ đồng, bằng 111% dự toán và tăng 30,8% so với cùng kỳ. An ninh năng lượng, an ninh lương thực, cung - cầu hàng hóa thiết yếu được giữ vững; bội chi, nợ công được kiểm soát tốt. Tổng vốn FDI đăng ký 10 tháng đạt trên 31,5 tỷ USD, tăng 15,6% so với cùng kỳ. Xuất khẩu 10 tháng đạt gần 391 tỷ USD, tăng 16,2%, xuất siêu đạt gần 19,56 tỷ USD.

Đổi mới mô hình phát triển, thực hiện 3 đột phá chiến lược, các nghị quyết đột phá của Bộ Chính trị và thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới đạt nhiều kết quả nổi bật. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, an sinh xã hội, bảo vệ môi trường tiếp tục được chú trọng. Quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững. Công tác thông tin, tuyên truyền được triển khai đồng bộ, hiệu quả, đổi mới, góp phần tạo đồng thuận, khơi dậy khát vọng phát triển trong toàn xã hội…

Các bộ, cơ quan và địa phương đã phân bổ chi tiết 1,03 triệu tỷ đồng, đạt 96,7% kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ giao và giải ngân đạt 491 nghìn tỷ đồng, đạt 54,4% kế hoạch, cao hơn 3,5% về tỷ lệ và 145 nghìn tỷ đồng về số tuyệt đối so với cùng kỳ năm 2024. Giải ngân ba chương trình mục tiêu quốc gia đến hết tháng 10 từ ngân sách Trung ương đạt khoảng 15,2 nghìn tỷ đồng, đạt 49,8% kế hoạch.

Dự kiến hết năm 2025, cả nước hoàn thành 3.245 km đường bộ cao tốc và 1.711 km đường ven biển; đang chuẩn bị tổ chức Lễ khánh thành, khởi công đồng loạt các công trình, dự án vào ngày 19/12/2025; nhiều dự án vướng mắc kéo dài trong số gần 3.000 dự án được tập trung xử lý, có hiệu quả bước đầu; đến nay cả nước đang triển khai 648 nghìn căn nhà ở xã hội, đã hoàn thành trên 127 nghìn căn, vượt kế hoạch cả năm; tổ chức thành công Lễ ký Công ước Hà Nội về chống tội phạm mạng; có 16 địa phương tăng trưởng GRDP 9 tháng từ 8% trở lên…

Đặc biệt, các đại biểu đánh giá, thời gian vừa qua trong nước thiên tai, bão, mưa lũ diễn biến phức tạp, kéo dài. Trong tháng 10, ghi nhận 35 kỷ lục lượng mưa ngày và mưa tháng, gây lũ lụt, ngập sâu diện rộng ở miền Bắc và miền Trung. Trung ương, Chính phủ đã chủ động, kịp thời chỉ đạo phòng, chống, khắc phục hậu quả giảm thiểu thiệt hại, không để người dân bị đói, bị rét, khẩn trương khôi phục đời sống, sản xuất.

Vận hành chính quyền địa phương 2 cấp đi vào nền nếp, phát huy hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; phục vụ nhân dân, doanh nghiệp thuận lợi. Tuy nhiên, hiện còn hơn 100 đơn vị cấp xã chưa có ô tô công vụ; hơn 6.000 cán bộ xã chưa được bố trí vị trí việc làm phù hợp, hiệu quả; hiện còn 93 thôn, bản chưa có điện; hơn 10 nghìn trụ sở ở cấp xã chưa có giải pháp phù hợp hiệu quả.

Các đại biểu đánh giá, nhiệm vụ tăng trưởng năm 2025 còn nhiều thách thức; ổn định kinh tế vĩ mô còn chịu nhiều sức ép từ bên ngoài; hoàn thiện thể chế, pháp luật đã được quan tâm chỉ đạo, nhưng vẫn còn vướng mắc, chưa theo kịp yêu cầu phát triển; thiên tai, bão lũ liên tiếp đã gây thiệt hại nặng nề tại nhiều địa phương và tiếp tục diễn biến phức tạp trong những tháng cuối năm…

Tại phiên họp, Chính phủ rà soát, phân tích, làm rõ trách nhiệm tại một số ngành, địa phương trong thực hiện chưa hiệu quả trong thúc đẩy tăng trưởng; giải ngân đầu tư công đạt thấp; việc chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU) chưa hiệu quả; quản lý thị trường bất động sản, phát triển nhà ở xã hội chưa đạt yêu cầu; rà soát tiến độ triển khai các dự án hạ tầng, nhất là đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, đường sắt tốc độ cao trục Bắc - Nam; các vướng mắc về thể chế…

Kết luận Phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã bám sát thực tiễn, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành, các địa phương triển khai quyết liệt, linh hoạt, hiệu quả các Nghị quyết, Kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ, chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm và đạt những kết quả tích cực, tháng sau tốt hơn tháng trước, tính chung 10 tháng tốt hơn cùng kỳ năm 2024 trên hầu hết các lĩnh vực.

Nhấn mạnh 8 điểm nổi bật trong thực hiện các nhiệm vụ, đặc biệt là 10 kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội, Thủ tướng Chính phủ ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao các cấp, các ngành, các địa phương đã nỗ lực vượt bậc, vượt qua khó khăn, thách thức, đạt được những kết quả quan trọng trên hầu hết các lĩnh vực trong 10 tháng đầu năm, góp phần thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2025 và 5 năm 2021-2025.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng chỉ rõ các bài học kinh nghiệm để lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ thời gian tới hiệu quả hơn. Trong đó, phải nắm chắc tình hình, phản ứng chính sách chủ động, kịp thời, linh hoạt, hiệu quả; quyết tâm phải cao, nỗ lực phải lớn, hành động phải quyết liệt; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; phân công nhiệm vụ bảo đảm “6 rõ: rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ kết quả”; đi đôi với 6 rõ là việc huy động nguồn lực để thực hiện.

Cùng với đó, phải chỉ đạo điều hành trên cơ sở dữ liệu; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền đi đôi với phân bổ nguồn lực, tăng cường kiểm tra, giám sát; nghiêm túc chấn chỉnh kỷ luật kỷ cương, đề cao tinh thần trách nhiệm, không đùn đẩy, né tránh; kiên quyết không lùi bước trước thách thức; không chủ quan trước thuận lợi, không bi quan trước khó khăn; kiên định mục tiêu đề ra và huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, bạn bè quốc tế để thực hiện.

Xác định rõ mục tiêu, động lực, nguồn lực của sự phát triển

Sau khi phân tích, đánh giá tình hình thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ cho biết, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm từ nay đến cuối năm 2025 và đầu năm 2026 còn rất nặng nề; yêu cầu các Phó Thủ tướng, Bộ trưởng, Trưởng ngành, Bí thư, Chủ tịch các tỉnh, thành phố tập trung chỉ đạo triển khai quyết liệt, đồng bộ, kịp thời, hiệu quả các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, nhất là Kết luận số 199-KL/TW của Trung ương ngày 10/10/2025 về kinh tế - xã hội năm 2025 - 2026, các nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, gần đây nhất là Nghị quyết 86/NQ-CP của Chính phủ về triển khai nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2025.

Thủ tướng nhấn mạnh, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế vừa là mục tiêu, động lực, vừa là nguồn lực của sự phát triển, với mức tăng trưởng cao, phát triển nhanh và bền vững, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành chuẩn bị kỹ các đề án, dự án, báo cáo trình Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội tại Kỳ họp thứ 10 và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; đồng thời chuẩn bị tổ chức tốt Đại hội Thi đua toàn quốc; tiếp tục rà soát, chuẩn bị kỹ các nhiệm vụ, công việc phục vụ Đại hội XIV của Đảng.

Chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương tập trung giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, tạo nền tảng vững chắc cho tăng trưởng nhanh, bền vững, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu: tiếp tục thực hiện chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả, phối hợp chặt chẽ, đồng bộ với chính sách tài khóa mở rộng hợp lý, có trọng tâm, trọng điểm và các chính sách khác; tập trung kiểm soát lạm phát theo mục tiêu đề ra, bảo đảm giá trị đồng tiền Việt Nam; bảo đảm hài hòa, hợp lý giữa tăng trưởng và lạm phát cả trước mắt và lâu dài; thực hiện chính sách tài khóa để phát huy hơn nữa vai trò thúc đẩy tăng trưởng và phấn đấu thu ngân sách Nhà nước vượt 25% dự toán.

Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu phải theo dõi sát diễn biến, bảo đảm ổn định tình hình thị trường, giá cả, nhất là các mặt hàng, dịch vụ do Nhà nước quản lý; làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống và thúc đẩy mạnh mẽ các động lực tăng trưởng mới; triển khai quyết liệt, kịp thời, hiệu quả các nghị quyết trụ cột của Bộ Chính trị mới ban hành, đồng thời, khẩn trương hoàn thiện, trình Bộ Chính trị trong tháng 11 để ban hành các nghị quyết mới về kinh tế nhà nước, FDI, văn hóa...

Đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế, chú trọng nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động; tăng cường nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế sáng tạo; triển khai, vận hành hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, trong đó xây dựng vị trí việc làm, bố trí đủ cán bộ có năng lực, kết nối thông tin, dữ liệu, quy trình, thủ tục, phân cấp, phân quyền…; tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, triển khai ngay các cơ chế, giải pháp tháo gỡ cho gần 3.000 dự án tồn đọng ngay trước, trong và sau khi được Bộ Chính trị cho chủ trương...

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tập trung phòng, chống khắc phục hậu quả bão lũ; chú trọng phát triển văn hóa, xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, trong đó tập trung khởi công gần 100 trường phổ thông nội trú, bán trú liên cấp ở các xã biên giới, thúc đẩy các dự án đặt hàng xây dựng nhà ở xã hội; củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh; giữ vững trật tự an toàn xã hội; tăng cường đối ngoại, hội nhập quốc tế; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện, giải ngân các chương trình mục tiêu quốc gia; tăng cường, nâng cao hiệu quả thông tin, truyền thông, nhất là truyền thông chính sách, nhân rộng những mô hình tốt, cách làm hay, góp phần tạo đồng thuận xã hội.

Giao nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ, ngành, địa phương, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu khẩn trương hoàn thiện Đề án “Cổng đầu tư một cửa quốc gia” hoặc “Trung tâm xúc tiến đầu tư một cửa quốc gia”; hoàn thiện Nghị định xử phạt vi phạm hành chính về thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; chuẩn bị hội chợ mùa Xuân 2026; chuẩn bị và tổ chức khánh thành, khởi công đồng loạt các công trình, dự án vào ngày 19/12/2025, trong đó có Dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng.

Thủ tướng chỉ đạo xây dựng Nghị định quy định việc giao nhiệm vụ, đặt hàng cung cấp dịch vụ, hàng hóa công nghiệp đường sắt; hoàn thiện Nghị quyết về một số giải pháp đột phá phát triển nhà ở xã hội giai đoạn 2025 - 2026; triển khai đồng bộ các giải pháp tháo gỡ thẻ vàng IUU trong năm 2025; xây dựng Đề án tổng thể khắc phục hậu quả bão lũ tại các địa phương khu vực Trung Bộ; tập trung khởi công xây dựng 100 trường liên cấp tại các xã biên giới đất liền vào sáng ngày 09/11/2025…

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh tinh thần “đoàn kết tạo ra sức mạnh; hợp tác tạo giá trị gia tăng; luôn trao đổi, đối thoại để tăng cường niềm tin, hy vọng để cùng phát triển”, các bộ, ngành, địa phương nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2025 và cả nhiệm kỳ 2021-2025, thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.