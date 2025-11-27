Thủ tướng: Doanh nghiệp, doanh nhân trẻ thực hiện 6 tiên phong, thi đua 6 nhất

Sáng 27/11, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Phát biểu tại Đại hội, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu doanh nghiệp trẻ phải tâm sáng, trí trong, hoài bão lớn và doanh nhân trẻ phải nghĩ sâu làm lớn, phát huy tình dân tộc, nghĩa đồng bào.

Cùng dự có Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị; lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương; lãnh đạo các địa phương và 900 đại biểu đại diện cho 21.000 hội viên Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gửi lẵng hoa chúc mừng.

Trước giờ khai mạc, Thủ tướng Chính phủ và toàn thể Đại hội dành phút mặc niệm đồng bào tử vong do thiên tai; Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam dành 6 tỷ đồng hỗ trợ khẩn cấp 6 tỉnh Cao Bằng, Hà Tĩnh, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Gia Lai, Đắk Lắk khắc phục hậu quả thiên tai.

Đặt mục tiêu đóng góp 15% GDP quốc gia

Với khẩu hiệu: “Tiên phong đổi mới-Kiến tạo giá trị-Vững bước vào kỷ nguyên mới," Đại hội hướng tới 6 mục tiêu trong nhiệm kỳ tới: Đi đầu trong việc tạo ra các động lực tăng trưởng mới dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; Xây dựng và lan tỏa mạnh mẽ văn hóa doanh nhân Việt Nam thời đại mới, với “Khát vọng-Đổi mới-Liêm chính-Trách nhiệm," khát vọng để vươn ra biển lớn.

Cùng với đó, chủ động, bản lĩnh hội nhập quốc tế sâu rộng, nâng tầm vị thế thương hiệu Việt Nam trên bản đồ kinh tế toàn cầu; các doanh nghiệp, doanh nhân trẻ là hình mẫu về sự quan tâm và giải quyết hài hòa lợi ích của người lao động; phát huy vai trò nòng cốt trong hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và đồng hành, hỗ trợ thanh niên lập thân, lập nghiệp; không ngừng đổi mới mô hình tổ chức và phương thức hoạt động của Hội, thực sự là “mái nhà chung” uy tín, vững mạnh.

Nhiệm kỳ VIII, Hội đặt mục tiêu mở rộng số lượng hội viên lên con số từ 35.000-50.000 người, một quy mô lớn chưa từng có. Cùng đó, cộng đồng doanh nghiệp hội viên đặt mục tiêu đóng góp 15% GDP quốc gia và tạo việc làm cho 8 triệu lao động. Hội cũng tiên phong triển khai chương trình đào tạo 10.000 CEO giai đoạn 2025-2030. Phát hành tem "Sao vàng đất Việt" để bảo chứng bảo đảm cho chất lượng và uy tín của hàng hóa Việt Nam.

Nhiệm kỳ mới cũng đặt mục tiêu hỗ trợ 50.000 hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp, 10.000 doanh nghiệp được tư vấn chuyên nghiệp hóa, 80% doanh nghiệp hội viên ứng dụng công nghệ số; 1.000 doanh nghiệp tham gia chương trình AI for SMEs và lan tỏa văn hóa chia sẻ qua chương trình "Mỗi doanh nhân trẻ dìu dắt hai doanh nhân mới." Hội nỗ lực thể hiện là thành viên tích cực, có trách nhiệm, đóng góp đáng kể vào Hội Doanh nhân trẻ ASEAN, Hội Doanh nhân trẻ châu Á-Thái Bình Dương.

Nhiệm kỳ VII (2022-2025) vừa qua đã khép lại với những dấu ấn mạnh mẽ, khẳng định vị thế ngày càng lớn của Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam trong cộng đồng doanh nghiệp cũng như trong sự phát triển chung của nền kinh tế đất nước. Với khoảng 21.000 hội viên tham gia sinh hoạt tại 34 tỉnh, thành phố, 2 tập đoàn kinh tế và 16 câu lạc bộ trực thuộc, Hội tiếp tục củng cố vị thế là một trong những tổ chức hiệp hội doanh nhân lớn nhất cả nước. Các doanh nghiệp hội viên của Hội đang tạo ra doanh thu hằng năm trên 40 tỷ USD, đóng góp hơn 10% GDP của cả nước và tạo việc làm cho hơn 5 triệu lao động.

Hội nghị Ủy ban Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam lần thứ nhất khóa VIII, nhiệm kỳ 2025-2030 đã hiệp thương cử 135 người vào Ủy ban Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam khóa VIII. Anh Đặng Hồng Anh tiếp tục làm Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam khóa VIII.

Phát biểu tại Đại hội, thay mặt Tổng Bí thư Tô Lâm, lãnh đạo Đảng, Nhà nước và với tình cảm cá nhân, Thủ tướng gửi tới các vị đại biểu, khách quý cùng toàn thể cộng đồng doanh nhân trẻ Việt Nam lời chào trân trọng, lời thăm hỏi ân tình và lời chúc mừng nồng nhiệt nhất.

Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh, cộng đồng doanh nghiệp là lực lượng sản xuất vật chất chủ yếu của nền kinh tế Việt Nam, đóng vai trò hết sức quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Sau gần 40 năm đổi mới, kinh tế Việt Nam đã tăng trưởng khá ấn tượng. GDP năm 2025 ước đạt trên 510 tỉ USD, GDP bình quân đầu người đạt khoảng 5.000 USD, đưa nước ta chính thức gia nhập nhóm các nước có thu nhập trung bình cao.

Các doanh nghiệp Việt Nam không ngừng phát triển cả về số lượng và chất lượng, đã có những đóng góp to lớn, quan trọng đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trên nhiều phương diện; là lực lượng chủ lực, tiên phong tạo ra nhiều việc làm, sinh kế cho người lao động.

Hiện nay, Việt Nam đã có hơn 1 triệu doanh nghiệp đang hoạt động, khoảng 14.400 hợp tác xã và hơn 5 triệu hộ kinh doanh, riêng khu vực doanh nghiệp đóng góp hơn 60% GDP, khoảng 30% tổng số lao động đang làm việc, với 15,6 triệu lao động, trong đó doanh nghiệp tư nhân chiếm 82%.

Các doanh nghiệp, doanh nhân có mặt ở hầu hết các ngành nghề, lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, hoạt động không chỉ trong nước mà nhiều doanh nghiệp, doanh nhân đã gây được tiếng vang, khẳng định giá trị thương hiệu vươn tầm ra khu vực và thế giới, góp phần đưa thương hiệu Việt ra toàn cầu và nâng cao vị thế nước ta trên trường quốc tế, với các doanh nghiệp đa quốc gia, tham gia chuỗi giá trị toàn cầu như Viettel, Vingroup…

Những kết quả đáng tự hào nêu trên có phần đóng góp to lớn của đội ngũ doanh nhân trẻ - những doanh nhân mang trong mình dòng máu Việt với nhiệt huyết của tuổi trẻ, trí tuệ, sáng tạo, văn minh, dũng cảm dấn thân vào thương trường và luôn nỗ lực để khẳng định mình, khẳng định vị thế của doanh nhân Việt Nam.

Sự nỗ lực, trưởng thành và lớn mạnh của đội ngũ doanh nhân trẻ Việt Nam đã tạo sự cộng hưởng, lan tỏa năng lượng tích cực tới cộng đồng doanh nhân trẻ nói riêng và cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam nói chung.

Theo Thủ tướng Chính phủ, trải qua hơn 30 năm hình thành và phát triển, chúng ta có một lực lượng doanh nhân trẻ, năng động, tiên phong, khát vọng, dám nghĩ, dám làm, dám đương đầu với khó khăn, khởi nghiệp thành công trong các lĩnh vực kinh doanh mới, sáng tạo và khó.

Vui mừng trước sự phát triển và các hoạt động của Hội Doanh nhân trẻ, thay mặt Lãnh đạo, Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nhiệt liệt chúc mừng, biểu dương, đánh giá cao và trân trọng cảm ơn những đóng góp to lớn của đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp trẻ trên toàn quốc, đặc biệt biểu dương và hoan nghênh Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam đã đoàn kết, lãnh đạo, dẫn dắt phong trào doanh nhân trẻ trong hơn 30 năm qua.

Doanh nhân trẻ nghĩ sâu làm lớn, lan tỏa tinh thần tình dân tộc, nghĩa đồng bào

Phân tích tình hình thế giới và các nhiệm vụ phát triển đất nước thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ cho rằng phải đẩy mạnh các mũi nhọn chiến lược, phát huy mạnh mẽ các động lực tăng trưởng mới là khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, nâng cao năng suất lao động và chất lượng nguồn nhân lực; đồng thời khơi thông, khai mở các không gian phát triển mới, với việc “bay cao vào vũ trụ, vươn xa ra biển lớn và tiến sâu vào lòng đất”.

“Đây vừa là thời cơ, vừa là thách thức lớn, đòi hỏi tinh thần tiên phong và sự vào cuộc mạnh mẽ của doanh nhân trẻ Việt Nam," Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng Chính phủ cho biết Đảng đã ban hành nhiều nghị quyết quan trọng, đặc biệt gần đây là các Nghị quyết chiến lược để phát triển nhanh, mạnh và bền vững đất nước; Quốc hội, Chính phủ đã và đang tiếp tục thể chế hóa, tích cực triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng nhằm tranh thủ thời cơ đưa đất nước đạt 2 mục tiêu 100 năm kỷ niệm thành lập Đảng và thành lập nước.

Với phương châm “Nhà nước kiến tạo, doanh nghiệp tiên phong, công tư đồng hành, đất nước phát triển, nhân dân hạnh phúc," Thủ tướng Chính phủ đề nghị Ban Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, các tổ chức, đoàn thể quan tâm tạo thuận lợi và đặc biệt là Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tiếp tục chủ động, sáng tạo, nuôi dưỡng, gắn kết và hỗ trợ đội ngũ doanh nhân trẻ phát huy mạnh mẽ sức trẻ, nhiệt huyết, tinh thần yêu nước, truyền thống dân tộc.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam với “tầm nhìn xa, trông rộng, nghĩ sâu, làm lớn,” “coi trọng thời gian, trí tuệ, sự quyết đoán," trên tinh thần “đoàn kết để tạo ra sức mạnh, hợp tác để tạo ra lợi ích, đối thoại để tăng cường niềm tin” thực hiện 6 tiên phong.

Tiên phong xây dựng thế hệ doanh nhân trẻ có lý tưởng cách mạng, giàu lòng yêu nước, tự hào dân tộc, có khát vọng cống hiến cháy bỏng, dám dấn thân vào những việc khó, việc mới. Đồng thời, xây dựng văn hóa doanh nhân Việt Nam - “Tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn, dấn thân vì nước, vì dân” - doanh nhân trẻ phải làm giàu chính đáng, thượng tôn pháp luật, nghĩ sâu làm lớn; chăm lo người lao động, lan tỏa tinh thần tương thân tương ái gắn với trách nhiệm xã hội, với tình dân tộc, nghĩa đồng bào.

Tiên phong trong khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, bán dẫn… vào sản xuất, kinh doanh; xây dựng mô hình kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn theo chuẩn mực ESG, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của các thị trường lớn. Mỗi doanh nghiệp trẻ cần chú trọng quản trị hiện đại, chuẩn hóa quy trình, minh bạch, liêm chính để nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh.

Tiên phong trong liên kết, hỗ trợ doanh nghiệp. Đội ngũ doanh nghiệp trẻ cần đi đầu trong việc thúc đẩy liên kết các doanh nghiệp tư nhân, hộ kinh doanh… với doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp FDI; khai thác thế mạnh của từng khu vực để cùng hình thành các chuỗi giá trị, cụm đổi mới sáng tạo, nâng tầm thương hiệu Việt. Sự kết nối chặt chẽ này sẽ tạo ra không gian thị trường mới, cơ hội đầu tư mới, lan tỏa tri thức và công nghệ, giúp doanh nghiệp trẻ rút ngắn khoảng cách và bứt phá.

Tiên phong trong đóng góp xây dựng chính sách, tiếp tục phát huy vai trò là tiếng nói của cộng đồng doanh nghiệp trẻ; tiếp tục chủ động thu thập, tổng hợp thông tin, phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp trẻ, tổng hợp các vướng mắc trong sản xuất kinh doanh, đặc biệt là liên quan đến các văn bản quy phạm pháp luật để kiến nghị kịp thời tới Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nhằm tháo gỡ, tạo điều kiện cho doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp trẻ nói riêng phát triển nhanh, bền vững.

Tiên phong, đồng hành cùng Đảng, Nhà nước và nhân dân thực hiện thắng lợi các chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, Nhà nước và nguyện vọng của nhân dân; tiên phong trong nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, dẫn dắt quá trình chuyển đổi số, chuyển đổi xanh của quốc gia; tiên phong trong việc đưa các giá trị thương hiệu Việt, sản phẩm Việt vươn ra thế giới và tiên phong trong thực hiện các đột phá về y tế, giáo dục, năng lượng…

Tiên phong trong thực hiện trách nhiệm xã hội, phát huy truyền thống “chia ngọt, sẻ bùi,” “tương thân, tương ái,” "tình dân tộc, nghĩa đồng bào," cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp trẻ cần có nhiều hơn nữa hoạt động xã hội, hỗ trợ người dân, cộng đồng, như tham gia hỗ trợ các địa phương, người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ, hạn hán; xây tặng nhà đại đoàn kết; giúp đỡ các gia đình có công với đất nước.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các cấp, ngành phải quyết tâm thực hiện phương châm: Chính sách thông thoáng, hạ tầng thông suốt, quản lý thông minh; đặt mục tiêu quyết tâm tháo gỡ các điểm nghẽn cơ bản trong năm nay với tinh thần đã nói là làm, đã cam kết là thực hiện; nỗ lực làm giảm chi phí tuân thủ cho người dân, doanh nghiệp. Nhất quán thực hiện tiếp tục hoàn thiện thể chế theo hướng “đột phá của đột phá,” thực hiện quyết liệt nguyên tắc 6 rõ: “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời hạn, rõ kết quả” và “nói đi đôi với làm - không nói không, không nói khó, không nói có mà không làm."

Đánh giá cao tôn chỉ hành động của Đại hội Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam lần này đưa ra: “Doanh nhân trẻ Việt Nam-Tiên phong đổi mới-Kiến tạo giá trị-Vững bước vào kỷ nguyên mới-Góp phần xây dựng đất nước phát triển, giàu mạnh, phồn vinh, hạnh phúc," Thủ tướng đề nghị Hội nghiệp trẻ, doanh nghiệp trẻ thi đua thực hiện 6 nhất: Tiên phong nhất, sáng tạo nhất, dấn thân nhất, đoàn kết nhất, hội nhập nhất, nhân ái nhất, góp phần xây dựng đất nước ta phát triển, giàu mạnh, văn minh, phồn vinh, hạnh phúc.

Tặng Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam 16 chữ: “Tự hào-Yêu nước-Trí tuệ-Nhân văn-Đạo đức-Hội nhập-Phát triển-Đột phá," Thủ tướng Chính phủ chúc mừng và tin tưởng Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam lần thứ VIII thành công tốt đẹp, bầu ra những đại biểu doanh nhân trẻ xứng đáng để dẫn dắt phong trào doanh nhân trẻ thực hiện xuất sắc những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới.