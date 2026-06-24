Tinh Hà “Say Hi” ấn định ngày lên sóng đầu tiên, sẵn sàng khuấy động mùa hè cùng 24 Anh Trai

(Ngày Nay) - Ngày 23/06 tại Trung tâm thương mại Thiso Mall (TP.HCM), chương trình Tinh Hà “Say Hi” tổ chức sự kiện ra mắt 24 Anh Trai với các hoạt động fansign, thu hút hàng nghìn người hâm mộ. Sự kiện đánh dấu khởi đầu cho hành trình mới của chương trình thuộc Vũ Trụ “Say Hi”, khẳng định sức hút của chương trình trước ngày phát sóng tập đầu tiên 04/07/2026 (Thứ Bảy) trên HTV2 - Vie Channel, YouTube Vie Channel và ứng dụng giải trí VieON.

DatVietVAC chính thức giới thiệu Tinh Hà “Say Hi” - mảnh ghép mới nhất của Vũ Trụ “Say Hi”, đánh dấu bước phát triển tiếp theo với tham vọng đưa âm nhạc Việt và những giá trị văn hóa Việt Nam tiếp cận gần hơn với khán giả quốc tế. Không chỉ tiếp nối tinh thần đã tạo nên dấu ấn của các mùa trước, chương trình còn hướng đến việc kiến tạo một không gian âm nhạc hiện đại, nơi nghệ sĩ và các nhà sản xuất cùng đồng hành trên hành trình tạo nên những giá trị mang đậm bản sắc Việt.

Sự kiện ra mắt Tinh Hà “Say Hi”: Sức hút của 24 vì tinh tú

Buổi lễ ra mắt Tinh Hà “Say Hi” có sự tham dự của 24 Anh Trai cùng đông đảo nghệ sĩ, đối tác, đơn vị báo chí truyền thông và hàng nghìn người hâm mộ. Đặc biệt, sự kiện còn đánh dấu màn hội tụ của đội ngũ sáng tạo đứng sau chương trình, từ tổng đạo diễn, giám đốc âm nhạc, giám đốc nghệ thuật, giám đốc thời trang đến các producer, nhạc sĩ, biên đạo và ekip sản xuất - những người trực tiếp góp phần tạo nên thế giới âm nhạc mang màu sắc riêng của Tinh Hà “Say Hi”. Khác với những mùa trước, Tinh Hà “Say Hi” hé lộ một format hoàn toàn mới: cường độ sản xuất cao, nơi các nghệ sĩ phải liên tục sáng tạo và hoàn thiện các tiết mục trong thời gian ngắn. Những thử thách này đòi hỏi khả năng thích nghi, tinh thần kỷ luật và sự bền bỉ của các Anh Trai, đồng thời mở ra nhiều màn kết hợp bất ngờ xuyên suốt hành trình.

Bên cạnh đó, chương trình hứa hẹn khuấy động mùa hè 2026 bằng những sản phẩm âm nhạc được đầu tư mạnh mẽ với sự góp mặt của đội ngũ producer tên tuổi trong nước cùng các khách mời quốc tế. Đây cũng là một trong những yếu tố được kỳ vọng tạo nên sức hấp dẫn của Tinh Hà “Say Hi”, hướng đến việc tạo ra những bản hit và những màn trình diễn giàu tính sáng tạo. Thông qua âm nhạc và sự giao thoa giữa các màu sắc nghệ thuật, chương trình mong muốn đưa những giá trị văn hóa Việt Nam đến gần hơn với khán giả quốc tế, lan tỏa tinh thần sáng tạo và bản sắc Việt trên hành trình hội nhập của ngành công nghiệp giải trí Việt Nam.

Đại diện DatVietVAC cho biết Tinh Hà “Say Hi” được phát triển như một phiên bản premium, tiếp nối thành công của Vũ Trụ “Say Hi”, với quy mô đầu tư nâng cấp, quy tụ những Anh Trai nổi bật của các mùa trước cùng những tài năng mới, hướng đến việc mang âm nhạc Việt tiệm cận tinh thần quốc tế.

Đại diện đơn vị chia sẻ: "DatVietVAC là hệ sinh thái công nghệ truyền thông giải trí vận hành dựa trên IP (tài sản trí tuệ), có khả năng chuyển hóa nội dung thành các trải nghiệm tiêu dùng đa nền tảng có thể mở rộng quy mô và thương mại hóa bền vững. Tinh Hà ‘Say Hi’ không chỉ đánh dấu bước phát triển tiếp theo của IP giải trí thành công nhất trên thị trường, mà còn cho thấy cách DatVietVAC đang xây dựng một hệ sinh thái IP có khả năng phát triển dài hạn.

Chương trình sẽ mang đến cho khán giả một trải nghiệm hoàn toàn mới trong năm 2026. Đặc biệt, lần đầu tiên chúng tôi mời đội ngũ music producer đến từ nhiều quốc gia, trong đó có Mỹ và Hàn Quốc, để tạo nên những màu sắc âm nhạc mang tinh thần quốc tế nhưng vẫn giữ tâm hồn Việt".

Những chia sẻ của các Anh Trai tại sự kiện ra mắt cũng phần nào hé lộ quy mô đầu tư cùng độ thử thách của Tinh Hà “Say Hi”. Theo Anh Trai WEAN, đây là một hành trình “vượt ngưỡng”, nơi các Anh Trai không chỉ sáng tạo âm nhạc mà còn tham gia vào quá trình định vị hình ảnh nghệ sĩ và phát triển nhiều sản phẩm mang giá trị hữu hình thông qua sự kết hợp với các đối tác, từ MV One-shot, mascot, nước hoa, trang sức đến photobook. Trong khi đó, Anh Trai CAPTAIN BOY tiết lộ cường độ làm việc kéo dài hơn 10 tiếng mỗi ngày, từ tập luyện, sáng tác đến chăm chút từng chi tiết trong phần dàn dựng. Chính áp lực đó đã khiến mọi toan tính về điểm số dần nhường chỗ cho tinh thần đồng đội, khi các thành viên trở thành điểm tựa của nhau trước những thử thách khắc nghiệt.

Những khoảnh khắc chứng kiến Anh Trai Wren Evans nỗ lực đến mức phải nhập viện truyền nước hay IVAN bật khóc trước áp lực càng cho thấy hành trình tại Tinh Hà “Say Hi” không chỉ là cuộc cạnh tranh để tỏa sáng, mà còn là nơi gắn kết những nghệ sĩ cùng chung khát vọng chinh phục giới hạn của bản thân. Từ quy mô đầu tư, tư duy xây dựng format đến cường độ làm việc khắc nghiệt, Tinh Hà “Say Hi” được các Anh Trai ví như một hành trình “vượt ngưỡng”, nơi mọi giới hạn đều được thử thách để tạo nên những giá trị mới, xứng đáng với sự kỳ vọng và tình yêu mà khán giả dành cho Vũ Trụ “Say Hi”.

Trailer tập 1 được trình chiếu tại sự kiện ra mắt cũng mang đến một bất ngờ thú vị khi lần đầu tiên công bố món quà đặc biệt dành cho 24 Anh Trai: 24 ngôi sao được đặt tên trên bầu trời. Lấy cảm hứng từ hình ảnh những “tinh tú” mang màu sắc riêng biệt, chương trình không chỉ gửi gắm ý nghĩa tôn vinh hành trình của mỗi nghệ sĩ mà còn tạo nên trải nghiệm độc đáo để khán giả có thể trực tiếp tra cứu và tìm thấy ngôi sao của thần tượng mình yêu mến. Đây được xem là một trong những dấu ấn đặc biệt đầu tiên mà Tinh Hà “Say Hi” dành tặng cho cả 24 Anh Trai và cộng đồng người hâm mộ.

24 Anh Trai giao lưu trực tiếp cùng người hâm mộ

Bên cạnh những thông tin đầu tiên về chương trình, lễ ra mắt còn mang đến nhiều hoạt động trải nghiệm, tạo cơ hội để 24 Anh Trai kết nối trực tiếp với cộng đồng người hâm mộ. Lần đầu tiên, Vũ Trụ “Say Hi” chính thức công bố hệ thống nhận diện thương hiệu mới, giới thiệu bộ merchandise độc quyền cùng khu vực fanzone với nhiều trải nghiệm dành riêng cho cộng đồng người hâm mộ. Khán giả có cơ hội check-in, trải nghiệm photobooth, nhận quà lưu niệm và hòa mình vào không khí lễ hội của ngày ra mắt. Không chỉ là nơi giới thiệu những thông tin đầu tiên về chương trình, lễ ra mắt Tinh Hà “Say Hi” còn trở thành điểm hẹn của cộng đồng người hâm mộ.

Một trong những điểm nhấn đặc biệt là màn đổ bộ của dàn Anh Trai cùng các mascot được thiết kế riêng, mang đến concept sân khấu trẻ trung và mới lạ. Bầu không khí sự kiện được khuấy động bởi sự cổ vũ cuồng nhiệt từ các fandom và những màn giao lưu gần gũi giữa dàn nghệ sĩ với khán giả, tạo nên một ngày hội thực thụ của cộng đồng “Say Hi”. Trên sân khấu, những màn tung hứng ngẫu hứng của các Anh Trai đã phần nào hé lộ sự ăn ý của dàn nghệ sĩ trong chặng đường sắp tới tại Tinh Hà “Say Hi”. Dàn cast chính thức của chương trình gồm Quang Hùng MasterD, Wren Evans, Dương Domic, JSOL, buitruonglinh, HURRYKNG, Pháp Kiều, Song Luân, CONGB, Sơn.K, CAPTAIN BOY, WEAN, Ali Hoàng Dương, Vương Bình, Cody Nam Võ, Jaysonlei, DILLAN, Đặng Hồng Hải, IVAN, Thể Thiên, HYO, CoolKid, KIMLONG và XUÂN ĐỊNH KY.

Chương trình Tinh Hà “Say Hi” sẽ chính thức phát sóng lúc 20h thứ Bảy hàng tuần, bắt đầu từ ngày 04/07/2026 trên các kênh truyền hình HTV2 - Vie Channel, ON - Vie Giải Trí, YouTube Vie Channel và ứng dụng giải trí VieON. Đây là dự án được kỳ vọng sẽ tiếp nối những thành công của Vũ Trụ “Say Hi”, đồng thời mang đến thêm những dấu ấn mới cho thị trường giải trí Việt Nam.