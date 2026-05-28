Đội hình Tinh Hà “Say Hi” tăng nhiệt trước màn đổ bộ của 4 mảnh ghép WEAN, DILLAN, KIMLONG và Xuân Định KY

(Ngày Nay) - Tinh Hà “Say Hi” tiếp tục hé lộ dàn nghệ sĩ mới gồm WEAN, DILLAN, KIMLONG, Xuân Định KY - những gương mặt nổi bật ở nhiều màu sắc âm nhạc khác nhau.

WEAN, DILLAN, KIMLONG và Xuân Định KY là những cái tên mới nhất gia nhập Tinh Hà “Say Hi”, mang theo những quỹ đạo nghệ thuật riêng biệt. Không đi theo cùng một công thức, mỗi nghệ sĩ xuất hiện với thế mạnh và định hướng khác nhau từ năng lượng sân khấu, tư duy sản xuất âm nhạc đến tinh thần idol và chất tự sự trong biểu diễn tạo thêm nhiều lớp màu cho hành trình sắp tới của chương trình.

Anh Trai WEAN

WEAN là một trong những nghệ sĩ trẻ ghi nhận nhiều chuyển biến rõ rệt sau Anh Trai “Say Hi” 2024 khi liên tục mở rộng tệp người nghe, tăng trưởng sức hút truyền thông và tạo hiệu ứng đáng kể trên mạng xã hội. Khởi đầu từ hình ảnh rapper underground giàu cá tính, anh dần định hình hướng đi mới với diện mạo nghệ sĩ mainstream đa năng, cho thấy sự tiến bộ rõ nét ở rap, vũ đạo lẫn kỹ năng làm chủ sân khấu.

Loạt sản phẩm như She Said, Retrograde, Ai Biết, Một Người Vì Em, Đợi… góp phần duy trì sức nóng của WEAN trên các nền tảng âm nhạc với hàng chục triệu lượt nghe và xem. Năm 2025, nam nghệ sĩ đảm nhận vai trò Highlight Artist trong dự án MMUSIC RECORDS ReFLEX 2025, đánh dấu giai đoạn đầu tư mạnh mẽ hơn cho định hướng âm nhạc cá nhân.

Góp mặt tại Tinh Hà “Say Hi”, WEAN được mong đợi sẽ tiếp tục bùng nổ với tư duy âm nhạc dị biệt, phóng khoáng cùng cái tôi nghệ thuật không thể trộn lẫn.

Anh Trai DILLAN

DILLAN là một trong những gương mặt quốc tế thu hút sự quan tâm sau Anh Trai “Say Hi” 2025 nhờ ngoại hình đậm chất idol, tư duy biểu diễn thời đại mới và phong cách mang hơi thở K-pop rõ nét. Trải qua 3 năm đào tạo tại Hàn Quốc, anh được rèn luyện bài bản về thanh nhạc, vũ đạo và kỹ năng sân khấu, đồng thời từng thử sức tại các chương trình sống còn như Asia Super Young và Starlight Boys.

Sở hữu thế mạnh vũ đạo cùng phong thái biểu diễn nổi bật, DILLAN ghi điểm với hình ảnh năng động, khả năng kết nối gần gũi cùng định hướng nghệ thuật mang màu sắc quốc tế. Sau chương trình, anh duy trì sức hút khi liên tục góp mặt tại nhiều sự kiện âm nhạc trong nước. Tháng 4/2026, ca khúc VVIP chính thức ra mắt, đánh dấu cột mốc đầu tiên trong hành trình solo được xây dựng theo định hướng chuyên nghiệp.

Không giới hạn bản thân ở hình mẫu idol ca sĩ, DILLAN hướng đến chân dung nghệ sĩ trình diễn toàn diện, nơi âm nhạc, thời trang và chuyển động sân khấu được kết nối thành một tổng thể đồng nhất. Góp mặt tại Tinh Hà “Say Hi”, anh được chờ đợi sẽ tạo nên những tiết mục giàu tính thị giác cùng nguồn năng lượng đậm màu sắc idol thế hệ mới.

Anh Trai KIMLONG

KIMLONG là ca sĩ/ producer trẻ theo đuổi dòng chảy âm nhạc đương đại, từng tham gia 55 Radar - dự án được đánh giá cao bởi tư duy sản xuất mới mẻ cùng khả năng dung hòa yếu tố nghệ thuật và tính đại chúng.

Nam nghệ sĩ tạo được sự chú ý với Let Me Go khi ca khúc đạt No.1 Spotify Viral. Bên cạnh các dự án cộng tác, anh còn sở hữu nhiều sản phẩm cá nhân như Tình Cờ (4,5M), Nói Anh Nghe (329K), Chẳng Là Gì Của Nhau (255K)… duy trì hiệu quả tiếp cận ổn định trên nền tảng số.

Là một nghệ sĩ đa năng cân được nhiều thể loại nhạc, KIMLONG hứa hẹn sẽ đem đến Tinh Hà “Say Hi” những thử nghiệm sản xuất đầy sáng tạo và mang đậm dấu ấn cá nhân.

Anh Trai Xuân Định KY

Xuân Định KY là gương mặt được chú ý từ Vietnam Idol 2023, ghi dấu bằng vị trí Top 5 chung cuộc cùng giọng hát ấm áp, khả năng xử lý cảm xúc tinh tế và chất Huế đặc trưng trong phong cách biểu diễn. Theo đuổi định hướng âm nhạc gần gũi nhưng vẫn mang hơi thở hiện đại, anh phát triển khả năng hát, rap và sáng tác song song, trong khi kho demo cá nhân chưa phát hành cũng cho thấy quá trình nuôi dưỡng tư duy âm nhạc bền bỉ.

Là một phần của cộng đồng “Người Huế làm nhạc” bên cạnh Quang Hùng MasterD, Rum… Xuân Định KY còn sử dụng thành thạo guitar và piano, hoàn thiện hình ảnh nghệ sĩ đa kỹ năng. Các sản phẩm như Người Em Cố Đô 1 & 2 (363K), Vắt Cạn Cơn Đau (351K), Tình Yêu Đâu Phải Phép Toán (806K)… giúp anh duy trì phong độ ổn định trên các nền tảng nghe nhạc.

Đồng hành cùng Tinh Hà “Say Hi”, Xuân Định KY được kỳ vọng sẽ chinh phục số đông bằng những trải nghiệm âm nhạc chân thành, sâu sắc và đậm đà bản sắc.