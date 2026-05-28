4 mảnh ghép cuối cùng của Tinh Hà "Say Hi" gọi tên CAPTAIN BOY, Wren Evans, Thể Thiên, IVAN

(Ngày Nay) - Chương trình Tinh Hà “Say Hi” chính thức công bố 4 mảnh ghép cuối cùng của mùa hè năm 2026, hoàn thiện đội hình 24 nghệ sĩ: CAPTAIN BOY, Wren Evans, Thể Thiên, IVAN.

Tinh Hà “Say Hi” - mảnh ghép mới nhất thuộc Vũ Trụ “Say Hi”, thương hiệu đã trải qua 3 mùa liên tiếp tạo nên nhiều dấu ấn và kỷ lục, góp phần định hình chuẩn mực mới cho format âm nhạc thực tế tại Việt Nam. Mùa hè 2026 đánh dấu bước chuyển mình tiếp theo của thương hiệu này với tham vọng khám phá sâu hơn giới hạn của sáng tạo nghệ thuật và trải nghiệm giải trí dành cho giới trẻ.

Không chỉ dừng lại ở một chương trình âm nhạc thực tế, Tinh Hà “Say Hi” được định hướng như một format nâng cấp toàn diện, nơi nghệ sĩ được đầu tư mạnh mẽ để bứt phá, tạo hit và mở rộng ảnh hưởng trong văn hóa đại chúng. Chương trình hướng đến tiêu chuẩn trình diễn tiệm cận quốc tế thông qua các sản phẩm âm nhạc, sân khấu và những màn kết hợp vượt khỏi giới hạn quen thuộc nhưng vẫn mang bản sắc người Việt, tạo nên sự giao thoa giữa các cá tính nghệ thuật khác nhau.

Với sự đầu tư từ DatVietVAC, Tinh Hà “Say Hi” quy tụ 24 nghệ sĩ, các khách mời và đội ngũ sáng tạo giàu năng lượng, mở ra nhiều không gian biểu diễn mới để nghệ sĩ phát huy tối đa tiềm năng. Chính sự cộng hưởng từ những màu sắc âm nhạc khác biệt đã tạo nên sức hút đặc trưng của chương trình, nơi mỗi sự va chạm đều có thể trở thành một khoảnh khắc bùng nổ trên sân khấu.

Đáng chú ý, dàn 24 “vì tinh tú” của Tinh Hà “Say Hi” đã hoàn thiện với sự góp mặt của những gương mặt tiêu biểu: CAPTAIN BOY, Wren Evans, Thể Thiên, IVAN - đại diện cho nhiều thế hệ và phong cách âm nhạc khác nhau, từ pop, R&B đến indie tạo nên một bức tranh đa sắc của thị trường V-Pop hiện tại.

Anh Trai CAPTAIN BOY

CAPTAIN BOY bắt đầu được khán giả chú ý sau Rap Việt 2023 và mở rộng sức hút khi xuất hiện tại Anh Trai “Say Hi” 2024, nơi anh ghi thiện cảm nhờ phong cách âm nhạc trẻ, năng lượng gần gũi cùng cách kết nối tự nhiên với người xem.

Tháng 10/2024, nam nghệ sĩ chính thức debut với MV Ừ Thì Chia Tay, đánh dấu bước khởi đầu cho hành trình hoạt động chuyên nghiệp. Những sản phẩm tiếp theo như Ai Cũng Phải Lớn (6/2025) và Giá Mà Anh (10/2025) tiếp tục phản ánh quá trình trưởng thành trong tư duy âm nhạc cũng như chiều sâu cảm xúc trong cách thể hiện.

Bên cạnh các dự án cá nhân, mini concert Mặt chạm mặt tại Nhà thi đấu Nguyễn Du (TP.HCM) trở thành cột mốc đáng nhớ, khi CAPTAIN BOY có dịp gặp gỡ trực tiếp người hâm mộ và nhìn lại hành trình đồng hành cùng khán giả.

Tái xuất tại Tinh Hà “Say Hi”, CAPTAIN BOY được mong chờ sẽ mang đến năng lượng trẻ trung, cảm xúc và những sân khấu giàu sức hút.

Anh Trai Thể Thiên

Ngay từ giai đoạn debut, Thể Thiên nhanh chóng thu hút sự quan tâm của giới chuyên môn lẫn khán giả nhờ tư duy âm nhạc giàu thử nghiệm, cách tiếp cận đương đại và định hình nghệ thuật mang tính riêng biệt.

Sở hữu nền tảng xuất thân đặc biệt, anh là cháu của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, con trai danh ca Trịnh Vĩnh Trinh; từng vào Bán kết Vietnam’s Got Talent khi mới 14 tuổi trước khi theo học ngành Nghệ thuật sân khấu và Sắp đặt tại Canada. Trước khi trở lại với âm nhạc, Thể Thiên hoạt động dưới nghệ danh Tigrebia trong vai trò stylist, từng tham gia xây dựng hình ảnh cho Hồ Ngọc Hà, Suboi, tlinh và hợp tác với nhiều thương hiệu quốc tế.

Năm 2025, album Trần Thế do Onionn sản xuất giúp nam nghệ sĩ ghi dấu với hướng tiếp cận táo bạo, kết nối nhạc Trịnh cùng các chất liệu như Hyperpop và UK Garage. Những ca khúc như SAIGONTEY (ft. tlinh), Ở Trọ góp phần đưa tên tuổi Thể Thiên được NME (Anh) nhắc đến như “Nghệ sĩ pop mới thú vị nhất Việt Nam”, đồng thời mang về hạng mục Làn sóng mới tại Đẹp Awards.

Đồng hành cùng Tinh Hà “Say Hi”, Thể Thiên được kỳ vọng sẽ đem tới góc nhìn nghệ thuật giàu tính thể nghiệm, tư duy sân khấu sáng tạo cùng những màn kết hợp mang tính bất ngờ.

Anh Trai IVAN

IVAN là gương mặt quốc tế nhận được nhiều sự quan tâm sau Starlight Boys 2024 nhờ ngoại hình nổi bật, kỹ năng biểu diễn toàn diện và phong thái idol đậm hơi thở thế hệ mới. Anh nhanh chóng xây dựng cộng đồng người hâm mộ trải rộng tại Việt Nam, Trung Quốc, Hàn Quốc cùng nhiều quốc gia Đông Nam Á.

Bên cạnh visual thu hút, IVAN còn để lại nhiều khoảnh khắc đáng nhớ thông qua các màn tương tác cùng CONGB tại Starlight Boys. Sức nóng của anh tại thị trường Việt Nam thể hiện rõ khi thông tin góp mặt trong chương trình nhanh chóng tạo hiệu ứng mạnh trên mạng xã hội, kéo theo lượng quan tâm và theo dõi tăng đáng kể. Đặc biệt, sự xuất hiện tại fanmeeting của CONGB giúp nam nghệ sĩ nhận được sự cổ vũ cuồng nhiệt như một gương mặt đã quen thuộc với khán giả Việt.

Lần đầu góp mặt tại Tinh Hà “Say Hi”, IVAN được kỳ vọng sẽ giới thiệu tinh thần biểu diễn mang hơi thở quốc tế, nguồn năng lượng idol nổi bật cùng khả năng kết nối đa dạng với khán giả.

Anh Trai Wren Evans

Khởi đầu với loạt sản phẩm tiếng Anh như Fever hay series Fashion, Wren Evans được chú ý từ giai đoạn 2020 - 2021 trước khi tạo cú bứt phá với Thích Em Hơi Nhiều (2021) - ca khúc nhanh chóng trở thành hiện tượng được đông đảo khán giả trẻ đón nhận.

Wren Evans xây dựng thế giới âm nhạc riêng bằng sự giao thoa giữa Pop, R&B, Alternative, Neo Pop Punk và Rap, theo đuổi tư duy sáng tạo đặt bản sắc cá nhân lên hàng đầu. Song hành cùng âm nhạc, hình ảnh unisex, tinh thần punk-rock đương đại và gu thẩm mỹ high fashion giúp anh trở thành một trong những biểu tượng phong cách nổi bật của thế hệ nghệ sĩ Vpop mới.

Album LOI CHOI phát hành cuối năm 2023 đánh dấu bước tiến quan trọng trong sự nghiệp, mang về nhiều giải thưởng tại Làn Sóng Xanh như Album của năm, Ca sĩ đột phá của năm, đồng thời duy trì sức hiện diện mạnh mẽ trên các nền tảng nghe nhạc. Những ca khúc như TỪNG QUEN, Cứu Lấy Âm Nhạc, Thích Em Hơi Nhiều tiếp tục củng cố vị thế của nam nghệ sĩ trong nhóm gương mặt nổi bật của Vpop.

Tiếp nối quãng thành công này, album NỔ đánh dấu màn trở lại sau thời gian vắng bóng, thu hút sự chú ý khi vừa giữ được tinh thần đặc trưng của Wren Evans vừa mở rộng biên độ thử nghiệm trong sản xuất âm nhạc. Với nhiều ghi nhận từ Cống Hiến, WeChoice Awards và Male Icon Awards, anh được xem là một trong những nghệ sĩ trẻ có tầm ảnh hưởng mạnh mẽ trên không gian số.

Lần đầu bước vào một chương trình thực tế, Wren Evans được chờ đợi sẽ chia sẻ góc nhìn gần gũi hơn về hành trình sáng tạo, đồng thời hé lộ những lát cắt chân thật phía sau thế giới âm nhạc đậm dấu ấn cá nhân.

Tinh Hà “Say Hi” mở ra một chương mới trong Vũ Trụ “Say Hi”, nơi cuộc chơi âm nhạc và sáng tạo tiếp tục được mở rộng không giới hạn, quy tụ 24 nghệ sĩ hứa hẹn tạo nên một mùa hè 2026 giàu cảm xúc, đậm chất tự sự và gần gũi hơn với khán giả đại chúng.

Dẫn dắt và cầm trịch chương trình là MC Trấn Thành - người giữ vai trò kết nối xuyên suốt các vòng trình diễn, mang đến màu sắc cảm xúc và chiều sâu cho hành trình âm nhạc của các nghệ sĩ. Đồng hành cùng anh là dàn cast gồm Quang Hùng MasterD, Wren Evans, Dương Domic, JSOL, buitruonglinh, HURRYKNG, Pháp Kiều, Song Luân, CONGB, Sơn.K, CAPTAIN BOY, WEAN, Ali Hoàng Dương, Vương Bình, Cody Nam Võ, Jaysonlei, DILLAN, Đặng Hồng Hải, IVAN, Thể Thiên, HYO, CoolKid, KIMLONG và Xuân Định KY.

Đáng chú ý, chương trình còn có sự góp mặt của những gương mặt quen thuộc của Vũ Trụ “Say Hi” như JustaTee trong vai trò Giám đốc Âm nhạc, tiếp tục đồng hành và định hình màu sắc âm nhạc xuyên suốt chương trình, cùng đạo diễn Vương Khang, Giám đốc Thời trang Kye Nguyễn và Nhà thiết kế Ngô Mạnh Đông Đông.

Sự hội tụ của những gương mặt đa sắc thái, kết hợp cùng ekip sản xuất giàu kinh nghiệm, hứa hẹn mang đến một không gian âm nhạc đa chiều, nơi mỗi nghệ sĩ đều có cơ hội bộc lộ cá tính và tạo nên dấu ấn riêng trong hành trình bứt phá của chương trình.

Tiếp nối nền tảng đã được xây dựng, chương trình bước vào giai đoạn phát triển mới, tập trung khai thác sâu hơn cá tính nghệ thuật, bản lĩnh trình diễn và tư duy sáng tạo của từng nghệ sĩ, từ đó tạo nên những màn thể hiện giàu tính bứt phá. Không chỉ dừng lại ở vai trò một chương trình âm nhạc, Tinh Hà “Say Hi” hướng đến việc kiến tạo một không gian giải trí nơi chất liệu hiện đại và bản sắc cá nhân được đẩy lên một tầm cao mới, góp phần hình thành những dấu ấn văn hóa mới trong thị trường giải trí Việt Nam.

Chương trình dự kiến lên sóng vào tháng 7/2026 trên kênh HTV2-Vie Channel, YouTube Vie Channel và ứng dụng giải trí VieON.