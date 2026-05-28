DANG HONG HAI từ Boys Planet đến Tinh Hà “Say Hi”, hội ngộ Dương Domic, Pháp Kiều, Ali Hoàng Dương

(Ngày Nay) - Từ những gương mặt từng bứt phá mạnh mẽ sau Anh Trai “Say Hi” đến các nghệ sĩ trẻ mang màu sắc mới và trải nghiệm quốc tế, 16 cái tên đã được công bố đang dần hoàn thiện bức tranh dàn cast của Tinh Hà “Say Hi”.

Với 16 cái tên Anh Trai đã lần lượt lộ diện, Tinh Hà “Say Hi” đang từng bước hoàn thiện bức tranh dàn cast đa sắc, nơi quy tụ những nghệ sĩ sở hữu cá tính âm nhạc riêng, hành trình phát triển đa dạng cùng nhiều gam màu trình diễn khác biệt: Dương Domic, Pháp Kiều, Ali Hoàng Dương và DANG HONG HAI.

Anh Trai Dương Domic

Bứt phá từ Anh Trai “Say Hi” 2024 với danh hiệu The Best Transformer, Dương Domic duy trì phong độ mạnh mẽ trong năm 2025 bằng chuỗi sản phẩm âm nhạc tạo hiệu ứng rộng khắp cùng cộng đồng người hâm mộ không ngừng mở rộng. Mất Kết Nối trở thành hiện tượng trên mạng xã hội nhờ giai điệu dễ gây nghiện, lời ca đồng điệu với cảm xúc của khán giả trẻ, đồng thời góp mặt trong Top 50 ca khúc thịnh hành toàn cầu trên Spotify. Những sản phẩm như Tràn Bộ Nhớ, Không Thời Gian… tiếp tục củng cố vị thế của nam ca sĩ trên thị trường nhạc Việt.

Bước sang năm 2026, Mất Kết Nối ghi nhận thêm cột mốc quốc tế đáng chú ý khi xuất hiện trong danh sách đề cử hạng mục Ca khúc quốc tế hay nhất do khán giả bình chọn - hạng mục được bình chọn thông qua Spotify (Best of Listeners’ Choice: International Song powered by Spotify) tại một giải thưởng âm nhạc lớn của Nhật Bản. Thành quả này phản ánh sức lan tỏa vượt khỏi thị trường nội địa của ca khúc cũng như sự đồng hành mạnh mẽ từ cộng đồng DOPAMINE.

Cùng với đó, Dương Domic còn được ghi nhận qua nhiều giải thưởng như Gương mặt mới xuất sắc tại Làn Sóng Xanh và Nghệ sĩ mới của năm tại Giải thưởng Cống hiến. Sở hữu chất nhạc trẻ trung, tư duy hiện đại cùng khả năng tạo hit ấn tượng, anh chàng được kỳ vọng sẽ mang đến nhiều khoảnh khắc bùng nổ tại Tinh Hà “Say Hi”.

Anh Trai Pháp Kiều

Sau những dấu ấn cá nhân tại Anh Trai “Say Hi” 2024, Pháp Kiều tiếp tục mở rộng bản sắc nghệ thuật trong năm 2025 thông qua album đầu tay KIÊU XA - dự án được đầu tư chỉn chu, phản ánh rõ nét tư duy âm nhạc và định hình hình ảnh của bản thân. Với 9 ca khúc mang nhiều lớp cảm xúc đối lập mạnh mẽ nhưng mong manh, gai góc nhưng giàu nội tâm, album cho thấy bước tiến rõ rệt trong khả năng sáng tác cũng như sự linh hoạt trong cách xây dựng hình tượng.

Những sản phẩm như Cung Tên Tình Yêu, 3 BÍCH… tiếp tục duy trì sức nóng của Pháp Kiều trên các nền tảng số, nhiều ca khúc góp mặt tại bảng xếp hạng Trending Music và nhận được sự quan tâm tích cực từ khán giả trẻ. Ngoài hoạt động âm nhạc, Pháp Kiều còn trở thành gương mặt quen thuộc tại nhiều sự kiện giải trí và chiến dịch thương hiệu nhờ phong cách thời trang khác biệt cùng gu thẩm mỹ đậm dấu ấn cá nhân.

Đến với Tinh Hà “Say Hi”, Pháp Kiều được mong đợi sẽ mang theo nguồn năng lượng giàu cá tính, những màn trình diễn đậm tính nghệ thuật và tinh thần sáng tạo đặc trưng của riêng mình.

Anh Trai Ali Hoàng Dương

Từng tạo thiện cảm tại Anh Trai “Say Hi” 2024 với nguồn năng lượng hài hước, gần gũi, Ali Hoàng Dương ghi điểm nhờ tính cách duyên dáng cùng hình ảnh thân thiện với khán giả. Bước ra từ ngôi vị Quán quân The Voice Vietnam 2017 (đội HLV Thu Minh), anh từng bước xây dựng hình tượng nghệ sĩ trình diễn toàn diện với giọng hát nội lực và khả năng làm chủ sân khấu.Loạt ca khúc như Đường Em Đi Anh Sẽ Đi Ngược Lại, Vì Em Là Lý Do, Đừng Nói Là, Sai Từ Đầu… giúp Ali Hoàng Dương duy trì sự hiện diện ổn định trên các nền tảng nhạc số, đồng thời để lại dấu ấn qua nhiều ca khúc hạc phim, trong đó có Bố Già.

Tái xuất tại Tinh Hà “Say Hi”, nam ca sĩ cho thấy tinh thần sẵn sàng làm mới bản thân, không ngừng khám phá những thử nghiệm mới trong âm nhạc và biểu diễn, hứa hẹn mang đến những tiết mục giàu cảm xúc và nhiều bất ngờ.

Anh Trai DANG HONG HAI

DANG HONG HAI (Đặng Hồng Hải) là gương mặt trẻ được chú ý nhờ ngoại hình sáng, khả năng hát - nhảy - sáng tác cùng tư duy âm nhạc hiện đại. Trước khi theo đuổi con đường idol tại Hàn Quốc, anh từng tham gia The Voice Kids Vietnam và là học sinh xuất sắc của THPT Chuyên Lê Hồng Phong với thành tích học tập cùng năng khiếu âm nhạc nổi bật.

Anh từng tạo dấu ấn khi tham gia chương trình sống còn Boys Planet của Mnet, gây ấn tượng nhờ ngoại hình và chiều cao 1m80 nổi bật, kỹ năng biểu diễn và thành thạo cả 3 ngoại ngữ: Tiếng Anh, Trung, Hàn. Năm 2023, anh chàng là trainee độc quyền của Dongyo Entertainment tại Seoul (Hàn Quốc) để phát triển theo hướng idol K-pop. Dù dừng chân ở hạng 46 tại Boys II Planet, anh chàng vẫn kiên trì theo đuổi hành trình quốc tế khi tham gia spin-off Planet C: Home Race năm 2025, thể hiện rõ sự bền bỉ với con đường trở thành nghệ sĩ biểu diễn.

Lần đầu ra mắt khán giả Việt Nam qua Tinh Hà “Say Hi”, DANG HONG HAI mang đến năng lượng hiện đại, khả năng trình diễn nổi bật và hình ảnh idol trẻ trung đậm chất K-pop.