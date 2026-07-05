Tinh Hà “Say Hi” mở màn: 24 Anh Trai và cuộc đấu không khoan nhượng

(Ngày Nay) - Tập đầu tiên của Tinh Hà "Say Hi" vừa lên sóng tối 4/7, đánh dấu sự trở lại của vũ trụ "Say Hi" với một phiên bản được nâng cấp cả về quy mô lẫn cách vận hành cuộc chơi. Không chỉ giữ màu sắc giải trí quen thuộc, chương trình còn tăng yếu tố chiến thuật khi đưa 24 Anh Trai vào những thử thách đòi hỏi khả năng sáng tạo, tư duy lãnh đạo và đưa ra quyết định dưới áp lực.

Ngay từ phần mở màn, ê-kíp xây dựng một không gian mang chủ đề vũ trụ, nơi các nghệ sĩ không chỉ gặp gỡ mà còn nhìn lại hành trình của chính mình qua những hình ảnh, kỷ vật và thông điệp từ mùa trước. Nhiều gương mặt như Dương Domic, Song Luân hay Quang Hùng MasterD chia sẻ mong muốn vượt qua hình ảnh quen thuộc để thử sức ở những màu sắc âm nhạc mới, trong khi Wren Evans và WEAN thể hiện rõ quyết tâm hướng tới chiến thắng.

Một trong những điểm tạo không khí sôi động ở tập đầu là loạt nhiệm vụ bí mật dành cho các nghệ sĩ. Pháp Kiều trở thành nhân vật gây chú ý khi hoàn thành thử thách được điều khiển bởi một thành viên khác nhưng vẫn không để lộ thân phận, tạo nên nhiều tình huống hài hước cùng MC Trấn Thành.

Bên cạnh những gương mặt đã quen thuộc với khán giả, chương trình còn giới thiệu nhiều nhân tố mới. DANG HONG HAI mang đến lợi thế sau nhiều năm đào tạo tại Hàn Quốc, IVAN gây ấn tượng với kinh nghiệm từ chương trình tuyển chọn thần tượng quốc tế, trong khi HYO, KIMLONG hay Xuân Định KY cũng tạo dấu ấn bằng các màn trình diễn đầu tiên. Đặc biệt, Thể Thiên lần đầu chia sẻ việc là cháu ruột của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn nhưng mong muốn được công nhận bằng năng lực của chính mình thay vì danh tiếng gia đình.

Khác với các mùa trước, Tinh Hà "Say Hi" trao nhiều quyền chủ động hơn cho các Anh Trai. Mỗi người tự thiết kế linh vật đại diện cho mình, sau đó các bản phác thảo sẽ được nhà thiết kế Ngô Mạnh Đông Đông hoàn thiện thành mascot chính thức đồng hành xuyên suốt chương trình.

Điểm nhấn lớn nhất của tập mở màn nằm ở hệ thống luật chơi mới. Thay vì chỉ tập trung vào biểu diễn, các nghệ sĩ phải liên tục đưa ra những lựa chọn mang tính chiến lược. Từ việc tranh suất đội trưởng, lựa chọn chấp nhận rủi ro để đổi lấy lợi thế, cho tới xây dựng đội hình và chọn ca khúc biểu diễn, mọi quyết định đều ảnh hưởng trực tiếp đến điểm số cũng như cơ hội đi tiếp.

Đáng chú ý, thử thách đầu tiên của mùa giải là tự thực hiện MV ca khúc chủ đề Together We Shine. Ban tổ chức chỉ hỗ trợ về thiết bị và điều kiện sản xuất, còn toàn bộ ý tưởng, cách dàn dựng và sáng tạo sẽ do các Anh Trai đảm nhiệm. MV được quay theo hình thức longshot, đồng nghĩa chỉ cần một thành viên mắc lỗi thì cả đội phải thực hiện lại từ đầu, buộc các đội phải phối hợp chặt chẽ và duy trì sự tập trung cao độ.

Cuộc đua giành vị trí đội trưởng cũng mang đến nhiều bất ngờ. Sau các vòng bình chọn và lựa chọn chiến lược, sáu đội trưởng chính thức của Live Stage 1 được xác định gồm Dương Domic, WEAN, HURRYKNG, CoolKid, Wren Evans và buitruonglinh. Việc Quang Hùng MasterD không nhận được đủ phiếu bầu dù được nhiều đồng nghiệp đánh giá cao trở thành một trong những diễn biến đáng chú ý của tập đầu, khi nhiều Anh Trai cho biết họ e ngại lịch trình biểu diễn dày đặc của nam ca sĩ sẽ ảnh hưởng đến quá trình làm việc nhóm.

Sau khi các bản demo được công bố, sáu đội nhanh chóng bước vào quá trình tuyển chọn thành viên và định hình chiến lược cho Live Stage đầu tiên. Không ít màn thương lượng, thuyết phục và cạnh tranh đã diễn ra khi nhiều đội cùng muốn sở hữu một ca khúc hoặc một thành viên phù hợp với định hướng của mình. Qua những quyết định đầu tiên, khán giả cũng phần nào nhìn thấy phong cách lãnh đạo khác biệt của từng đội trưởng, từ sự quyết đoán của Dương Domic, khả năng thuyết phục của WEAN cho tới tư duy âm nhạc giàu tính thử nghiệm của Wren Evans.

Ngoài yếu tố cạnh tranh, chương trình còn tạo điểm nhấn bằng việc trao tặng 25 ngôi sao mang tên các nghệ sĩ và MC Trấn Thành như một sự ghi nhận dành cho hành trình và những đóng góp của họ trong vũ trụ "Say Hi". Đây được xem là lời khẳng định về vị trí của các nghệ sĩ trước khi bước vào một chặng đường mới với những thử thách có độ khó cao hơn.

Khép lại tập đầu tiên, sáu đội hình của Live Stage 1 đã chính thức được thành lập, mở ra cuộc cạnh tranh được dự báo sẽ khốc liệt hơn khi điểm số cá nhân, thành tích của đội và các hình phạt đều gắn chặt với kết quả của từng vòng thi. Với việc nâng cấp luật chơi theo hướng đề cao tư duy chiến thuật, khả năng sáng tạo và tinh thần đồng đội, Tinh Hà "Say Hi" cho thấy tham vọng không chỉ tạo ra những tiết mục âm nhạc mà còn xây dựng một cuộc chơi nơi mỗi quyết định đều có thể làm thay đổi cục diện của cả hành trình.