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Đạo diễn Lâm Đạo Đạo thực hiện MV chủ đề của Tinh Hà "Say Hi", dàn nghệ sĩ đối mặt thử thách quay long-shot

Quỳnh Hoa Quỳnh Hoa In bài viết
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(Ngày Nay) -  Chương trình thực tế âm nhạc Tinh Hà "Say Hi" vừa công bố đạo diễn Lâm Đạo Đạo sẽ đảm nhận vai trò thực hiện MV ca khúc chủ đề của chương trình. Đáng chú ý, quá trình ghi hình MV cũng trở thành thử thách đầu tiên mà các nghệ sĩ phải vượt qua ngay trong tập phát sóng tuần này. 
Anh Trai CONGB
Anh Trai CONGB

Theo luật chơi do giám đốc sản xuất Vương Khang đưa ra, toàn bộ MV sẽ được quay bằng kỹ thuật long-shot (quay một cú máy liên tục). Nếu một thành viên mắc lỗi, cả đội phải quay lại từ đầu; người mắc lỗi sẽ bị trừ 10 điểm cá nhân. Luật chơi khiến nhiều nghệ sĩ liên tiếp gặp áp lực trong quá trình ghi hình.

"Lần đầu tiên có một thử thách rất đặc biệt, đó là các bạn sẽ thực hiện quay theme song với định dạng quay longshot. Trong phần quay của các bạn, ai làm sai lỗi nào thì cá nhân bị trừ 10 điểm, 1 thành viên trong team quay sai thì tất cả sẽ quay lại từ đầu, cắt máy liền tại chỗ!”

- Đạo diễn Vương Khang -

Đạo diễn Lâm Đạo Đạo thực hiện MV chủ đề của Tinh Hà "Say Hi", dàn nghệ sĩ đối mặt thử thách quay long-shot ảnh 1

Vương Bình: Là người chịu tổn thất nặng nề nhất khi liên tiếp bị trừ tổng cộng 30 điểm vì nhiều lỗi, trong đó có việc anh "thiếu năng lượng". Do tâm lý dễ bị ảnh hưởng, anh đã phải nhờ Dương Domic và buitruonglinh liên tục tiếp thêm năng lượng.

Vương Bình là người bị trừ nhiều điểm nhất khi nhận tổng cộng 30 điểm trừ do mắc nhiều lỗi, trong đó có phần thể hiện bị đánh giá là chưa đủ năng lượng. CoolKid bị trừ 20 điểm vì quên lời hát. Quang Hùng MasterD, Dương Domic, Jaysonlei cùng nhiều nghệ sĩ khác như HYO, Pháp Kiều, Song Luân, WEAN, Wren Evans, DILIAN, CONGB và Bùi Trường Linh cũng bị trừ điểm vì các lỗi kỹ thuật hoặc sai vị trí trong khung hình.

Đạo diễn Lâm Đạo Đạo thực hiện MV chủ đề của Tinh Hà "Say Hi", dàn nghệ sĩ đối mặt thử thách quay long-shot ảnh 2
Jaysonlei bị trừ điểm và nhận lời cảnh cáo nghiêm khắc: “Nếu còn hát không rõ lời thêm một lần nữa sẽ bị dừng quay hoàn toàn!”. Nam ca sĩ ngậm ngùi chia sẻ bản thân khá buồn vì dù hát live hay thu âm thì khẩu hình miệng tự nhiên của anh vốn đã như vậy.
Đạo diễn Lâm Đạo Đạo thực hiện MV chủ đề của Tinh Hà "Say Hi", dàn nghệ sĩ đối mặt thử thách quay long-shot ảnh 3

Anh Trai buitruonglinh
Đạo diễn Lâm Đạo Đạo thực hiện MV chủ đề của Tinh Hà "Say Hi", dàn nghệ sĩ đối mặt thử thách quay long-shot ảnh 4

Trong khi đó, CAPTAIN BOY bày tỏ không đồng tình với quyết định bị trừ điểm vì cho rằng vị trí đứng được ê-kíp sắp xếp từ trước. Pháp Kiều cũng lên tiếng đặt câu hỏi về việc xử lý nếu lỗi đến từ khâu quay phim hoặc âm thanh, ánh sáng, tạo nên màn trao đổi khá sôi nổi với ban tổ chức.

"Bây giờ tôi đã có kinh nghiệm rồi, từ đây đến cuối buổi quay tôi sẽ không sai một lỗi nào nữa hết. Ngược lại, anh quay phim làm sai thì trừ điểm ai, hay trừ tiền quay phim ra? Nếu lỗi từ âm thanh ánh sáng, mỗi anh trai phải được cộng 10 điểm!"

- Pháp Kiều -

Theo chương trình, MV ca khúc chủ đề Together We Shine do đạo diễn Lâm Đạo Đạo thực hiện sẽ là sản phẩm đánh dấu chặng mở đầu của mùa mới.

Giữa cơn mưa điểm trừ đầy áp lực, Tinh Hà "Say Hi" lại chứng kiến những khoảnh khắc vô cùng xúc động. Nổi bật nhất là hành động trượng nghĩa của HURRYKNG. Khi chứng kiến đàn em KIMLONG bị trừ gần 30 điểm và căng thẳng vì quá áp lực, HURRYKNG đã chủ động đứng ra gánh phạt thay, tự nhận bị trừ 20 điểm cho mình để bảo vệ đàn em. Anh khẳng định hành động này xuất phát từ việc hoàn toàn tin tưởng vào khả năng của KIMLONG chứ không phải làm để "lấy content", khiến KIMLONG rất cảm động, và anh đồng thời nhận được sự khâm phục từ tất cả các anh em. HURRYKNG cũng lên tiếng mong BTC nương tay đừng trừ điểm các em nhỏ vì thông tin chia sẻ giữa các bên đang bị thiếu kết nối.

Đạo diễn Lâm Đạo Đạo thực hiện MV chủ đề của Tinh Hà "Say Hi", dàn nghệ sĩ đối mặt thử thách quay long-shot ảnh 5

HURRYKNG chủ động nhận 20 điểm trừ thay cho KIMLONG

Bên cạnh thử thách chuyên môn, tập phát sóng còn ghi nhận nhiều tình huống tương tác giữa các nghệ sĩ. Song Luân và WEAN tiếp tục màn "đấu khẩu" quen thuộc khi WEAN tuyên bố: "Ở đâu có Song Luân ở đó không có em", còn Song Luân đáp lại: "Ở đâu có em ở đó có anh". HURRYKNG cũng bị kéo vào màn tung hứng khi được gọi là "người thứ ba", trước khi WEAN nhắc lại câu chuyện từ mùa đầu của Anh Trai "Say Hi".

Ở phần mở đầu chương trình, Dương Domic thử sức làm MC trước khi MC Trấn Thành xuất hiện. Nam ca sĩ liên tục bị các đàn anh trêu vì phần dẫn còn lúng túng, tạo nên nhiều tình huống hài hước.

Đạo diễn Lâm Đạo Đạo thực hiện MV chủ đề của Tinh Hà "Say Hi", dàn nghệ sĩ đối mặt thử thách quay long-shot ảnh 6
Đạo diễn Lâm Đạo Đạo thực hiện MV chủ đề của Tinh Hà "Say Hi", dàn nghệ sĩ đối mặt thử thách quay long-shot ảnh 7
Đạo diễn Lâm Đạo Đạo thực hiện MV chủ đề của Tinh Hà "Say Hi", dàn nghệ sĩ đối mặt thử thách quay long-shot ảnh 8
Đạo diễn Lâm Đạo Đạo thực hiện MV chủ đề của Tinh Hà "Say Hi", dàn nghệ sĩ đối mặt thử thách quay long-shot ảnh 9
Đạo diễn Lâm Đạo Đạo thực hiện MV chủ đề của Tinh Hà "Say Hi", dàn nghệ sĩ đối mặt thử thách quay long-shot ảnh 10
Đạo diễn Lâm Đạo Đạo thực hiện MV chủ đề của Tinh Hà "Say Hi", dàn nghệ sĩ đối mặt thử thách quay long-shot ảnh 11

Tinh Hà "Say Hi" phát sóng lúc 19h thứ Bảy hằng tuần trên HTV2 - Vie Channel, YouTube Vie Channel và ứng dụng VieON.

Quỳnh Hoa
Tinh Hà "Say Hi"

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