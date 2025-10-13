TNTech lọt Top 10 “Khai phá” trên Bản đồ Doanh nghiệp Công nghệ số Việt Nam 2025

(Ngày Nay) - Tại sự kiện công bố “Top 10 & Bản đồ Doanh nghiệp Công nghệ số Việt Nam 2025” do Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam (VINASA) tổ chức, Công ty Cổ phần TNTech chính thức hiện diện trong danh sách Top 10 doanh nghiệp thuộc nhóm “Khai phá”.

Vượt qua 3 vòng thẩm định của chương trình bao gồm vòng hồ sơ, đánh giá trực tiếp tại doanh nghiệp và đánh giá xếp loại của hội đồng thẩm định, TNTech được vinh danh trong 3 nhóm lĩnh vực: Top 10 Nhóm Khai phá Doanh nghiệp Cung cấp Giải pháp Quản trị doanh nghiệp; Top 10 Nhóm Khai phá Doanh nghiệp Cung cấp Giải pháp Tài chính - Ngân hàng; Top 10 Nhóm Khai phá Doanh nghiệp Triển khai Dịch vụ, Giải pháp Chuyển đổi số.

Các doanh nghiệp thuộc nhóm “Khai phá” là những doanh nghiệp có năng lực đổi mới sáng tạo, tập trung vào công nghệ mới. Việc TNTech được xếp vào nhóm Top 10 Khai phá phản ánh năng lực cung cấp những giải pháp của TNTech trong các lĩnh vực nói trên. Được biết, năm 2024, doanh thu của TNTech đạt 180 tỷ đồng.

“Chúng tôi luôn đề cao việc cung cấp sản phẩm và dịch vụ CNTT vượt trội với tính ứng dụng thực tế cao, khả năng thực thi xuất sắc và phù hợp bản địa”, đại diện TNTech cho biết.

TNTech là doanh nghiệp đã có gần 20 năm hoạt động, chuyên cung cấp giải pháp chuyển đổi số cho các ngành Tài chính – Ngân hàng, Bảo hiểm, Quản lý và Vận hành Bất động sản. Doanh nghiệp nhấn mạnh tích hợp tiêu chuẩn ESG vào các giải pháp để thúc đẩy phát triển bền vững và tối ưu hóa chi phí. Các sản phẩm của TNTech đã giành được nhiều giải thưởng, trong đó giải pháp quản lý tài sản T.FM được Hội đồng thẩm định Giải thưởng Sao Khuê xếp hạng 5 sao. Điều đó cho thấy năng lực sáng tạo và khả năng triển khai thực tế cao của đội ngũ TNTech.

Việc hiện diện trên Bản đồ doanh nghiệp công nghệ số của Việt Nam cũng thể hiện năng lực và tầm nhìn của TNTech cũng như giúp doanh nghiệp đưa ra các chiến lược phát triển phù hợp. Theo đó, TNTech sẽ tiếp tục mở rộng hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước; đẩy mạnh đầu tư R&D để phát triển các mô-đun AI và phân tích dữ liệu cho ngành tài chính và bất động sản; nhân rộng các dự án thí điểm nhằm nhanh chóng chuyển giao giá trị thực tế cho khách hàng.

Chương trình “Top 10 & Bản đồ Doanh nghiệp Công nghệ số Việt Nam 2025” được tổ chức nhằm đánh giá, xếp hạng và kết nối các doanh nghiệp công nghệ tiêu biểu, góp phần xây dựng hệ sinh thái công nghệ số quốc gia.

Bản đồ doanh nghiệp công nghệ số bao quát 23 lĩnh vực với 5 nhóm doanh nghiệp, bao gồm: doanh nghiệp phát triển công nghệ và cung cấp nền tảng; doanh nghiệp cung cấp giải pháp quản trị; doanh nghiệp cung cấp giải pháp chuyên ngành; doanh nghiệp dịch vụ số và doanh nghiệp khởi nghiệp công nghệ số. Trong đợt này, có 257 doanh nghiệp được sắp xếp vào 389 vị trí trong 23 bản đồ.