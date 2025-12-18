Viettel AI bắt tay Linker Vision mở rộng hệ sinh thái AI và thúc đẩy đô thị thông minh tại Việt Nam

PV In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Ngày Nay) - Viettel AI và Linker Vision ký kết Biên bản ghi nhớ (MoU), hướng tới đồng phát triển các giải pháp AI phục vụ đô thị thông minh, mở rộng hệ sinh thái AI tại Việt Nam và khu vực.
Viettel AI và Linker Vision ký kết Biên bản ghi nhớ. Ảnh: Viettel AI.
Viettel AI và Linker Vision ký kết Biên bản ghi nhớ. Ảnh: Viettel AI.

Sự hợp tác này được kỳ vọng sẽ tạo ra bước tiến mới trong việc ứng dụng AI vào quản lý và vận hành hạ tầng đô thị, đặc biệt trong bối cảnh nhu cầu chuyển đổi số tại các thành phố ngày càng tăng cao.

Theo thỏa thuận, Trung tâm Dịch vụ Dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo Viettel (Viettel AI) và Linker Vision sẽ cùng nghiên cứu và tìm kiếm cơ hội triển khai thử nghiệm các mô hình đô thị thông minh phù hợp với nhu cầu thực tế tại Việt Nam.

Sự kết hợp được kỳ vọng giúp giải pháp đô thị có khả năng nhận thức hình ảnh, phân tích tình huống và đưa ra quyết định tức thời đối với những vấn đề phức tạp như giám sát an toàn giao thông, quản lý trật tự hay tối ưu hóa vận hành và cảnh báo sớm rủi ro.

Đây là nền tảng quan trọng giúp các đô thị chuyển dần từ mô hình quản lý phản ứng sang mô hình quản lý chủ động, dựa trên dữ liệu và trí tuệ nhân tạo.

Viettel AI và Linker Vision cũng thống nhất mở rộng hợp tác trong nhiều hướng quan trọng, bao gồm đồng phát triển công nghệ AI như thị giác máy tính (computer vision), AI đa phương thức và phân tích dự đoán; đánh giá tính khả thi của việc bản địa hóa các giải pháp của Linker Vision và tối ưu thuật toán theo tiêu chuẩn kỹ thuật trong nước; đồng thời tăng cường các chương trình trao đổi chuyên môn và đào tạo lực lượng kỹ thuật để nâng cao năng lực phát triển AI cho cả hai phía.

Ông Nguyễn Mạnh Quý, Giám đốc Viettel AI, nhấn mạnh: “Hợp tác với Linker Vision là cơ hội quan trọng để Viettel AI mở rộng năng lực phát triển các giải pháp AI phục vụ đô thị thông minh, góp phần giải quyết những vấn đề cấp bách của các thành phố lớn như giao thông, an toàn và môi trường. Đây cũng là bước đi chiến lược giúp Viettel AI mở rộng hệ sinh thái AI và góp phần thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số quốc gia”.

Ông Paul Shieh, Nhà sáng lập và Giám đốc điều hành Linker Vision, chia sẻ: “Chúng tôi rất vinh dự khi hợp tác Viettel AI. Điều này mở ra cơ hội lớn để triển khai những giải pháp AI hàng đầu tại Việt Nam, đồng thời tạo tiền đề mở rộng sang các thị trường trong khu vực”.

Việc mở rộng hợp tác với các doanh nghiệp công nghệ trong và ngoài nước tiếp tục là định hướng chiến lược của Viettel AI, đóng vai trò đẩy mạnh đổi mới sáng tạo và tăng tốc quá trình chuyển đổi số tại Việt Nam.

Viettel AI hiện là một trong những trung tâm nghiên cứu trí tuệ nhân tạo hàng đầu tại Việt Nam, sở hữu năng lực mạnh trong xử lý ngôn ngữ tự nhiên, thị giác máy tính, phân tích dữ liệu và mô hình bản sao số (digital twin). Viettel AI phát triển và cung cấp các công nghệ, sản phẩm AI cho Việt Nam cũng như nhiều thị trường tại Đông Nam Á, châu Phi và Mỹ Latinh.

Linker Vision là công ty công nghệ có trụ sở tại Đài Loan (Trung Quốc), chuyên về computer vision (công nghệ thị giác máy tính), điện toán biên (edge AI), phân tích giám sát đô thị thông minh và triển khai các hệ thống AI quy mô lớn cho chính phủ và doanh nghiệp.

Công ty sở hữu nền tảng VisionAI đã được ứng dụng tại nhiều thị trường trong các bài toán giám sát đô thị, giao thông và quản lý hạ tầng phức tạp.

PV
Viettel AI Linker Vision AI Đô thị thông minh

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Phối cảnh phân khu Parc Régent khu đô thị Park City.
Bất thường: Căn hộ Parc Régent Park City vừa đặt cọc đã bán chênh 3-4 tỷ đồng?
(Ngày Nay) -Sau 2 ngày mở bán, 300 căn hộ thuộc phân khu Parc Régent nằm trong khu đô thị Park City đã “sold out”. Tuy nhiên, ngay sau khi đóng toàn bộ giỏ hàng giai đoạn 1, môi giới bắt đầu chào bán chênh “suất ngoại giao”, “suất cư dân”, “suất nhân viên”của chính giỏ hàng này, với phần thu chênh lên tới 3-4 tỷ đồng/ một căn hộ.
Hàng triệu người hâm mộ LMHT chờ từng ngày T1 và Faker sang Việt Nam.
Vì sao VPBank đưa T1 về Việt Nam? Khi eSports là điểm kết nối thế hệ khách hàng mới
(Ngày Nay) - Việc đưa toàn bộ đội hình T1 cùng huyền thoại Faker đến Hà Nội là dấu ấn lớn để VPBank tiếp cận và chinh phục hơn 30 triệu người chơi Liên Minh Huyền Thoại tại Việt Nam. Từ K-Pop đến eSports, VPBank đang chứng minh họ hiểu người trẻ, sống cùng văn hóa đại chúng và kiến tạo trải nghiệm chưa từng có.
Các bạn học sinh tham gia vào hoạt động xử lý tình huống. Ảnh: Tuấn Nghĩa
Xóa tan nỗi sợ mang tên bạo lực học đường
(Ngày Nay) - Nhằm nâng cao nhận thức về bạo lực tinh thần trong môi trường học đường, nhóm sinh viên ngành Công tác xã hội, Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã phối hợp cùng với Ban giám hiệu trường THCS Đống Đa để tổ chức buổi chia sẻ đầy ý nghĩa mang tên “Điểm tựa cảm xúc - Vì môi trường học đường không bạo lực tinh thần”.
Trung tá Lê Lam Hà cân bằng giữa bản lĩnh thép nơi tuyến đầu cấp cứu và tâm hồn yêu hoa tinh tế. Ảnh: NVCC
Chất lính trong một tâm hồn hoa
(Ngày Nay) - Ít ai biết rằng, phía sau màu áo lính của khoa Cấp cứu ban đầu, Bệnh viện Quân y 354, còn có một góc rất khác - nơi một nữ điều dưỡng quân y lặng lẽ bồi đắp tâm hồn mình với những bình hoa.