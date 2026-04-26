Tổ chức Hàng hải Quốc tế lập kế hoạch sơ tán 2.000 tàu khỏi Vùng Vịnh

Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) đã xây dựng một kế hoạch sơ tán các tàu thương mại và thủy thủ đoàn đang mắc kẹt ở Vịnh Persian do cuộc xung đột giữa Mỹ-Israel và Iran bùng phát từ cuối tháng 2. Cho đến nay, có 40 quốc gia thành viên của tổ chức này ủng hộ kế hoạch.

Tờ Izvestia của Nga ngày 24/4 dẫn lời người phát ngôn của IMO, bà Natasha Brown, cho biết tổ chức này sẽ lập danh sách các tàu cần rời đi, đồng thời phối hợp các bên liên quan trong quá trình triển khai.

Việc di chuyển sẽ tuân theo các luồng hàng hải hiện có, trên cơ sở bảo đảm an toàn. IMO khẳng định kế hoạch này mang tính điều phối, không bao gồm các biện pháp cưỡng chế, nhằm hỗ trợ tàu thuyền rời khu vực một cách an toàn khi điều kiện cho phép.

Theo IMO, kế hoạch liên quan tới khoảng 2.000 tàu và 20.000 thuyền viên chưa thể di chuyển qua eo biển Hormuz kể từ khi bùng phát xung đột giữa Mỹ-Israel và Iran từ cuối tháng 2 vừa qua.

Các chuyên gia nhận định cơ chế sơ tán chỉ có thể phát huy hiệu quả khi có dấu hiệu giảm leo thang trên thực địa và đảm bảo an toàn hàng hải. Theo đó, việc tàu thuyền rời Vùng Vịnh có thể cần các thỏa thuận trực tiếp hoặc gián tiếp giữa chủ tàu và phía Iran hiện kiểm soát nhiều khu vực then chốt tại eo biển Hormuz.

Theo đánh giá của Phó Giáo sư Mikhail Khachatryan thuộc Đại học Tài chính Nga, trong điều kiện hiện tại, việc đảm bảo an toàn cho tàu thuyền rời khỏi Vịnh Persian chỉ có thể được thực hiện thông qua các thỏa thuận trực tiếp hoặc gián tiếp giữa chủ tàu và chính quyền Iran.

Trong khi đó, một số ý kiến khác lưu ý rằng trong bối cảnh hiện nay, IMO chủ yếu đóng vai trò trung gian và điều phối, cung cấp hỗ trợ kỹ thuật và tổ chức.

Liên quan diễn biến an ninh, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius cho biết nước sẽ triển khai một số đơn vị hải quân tới Địa Trung Hải, sẵn sàng cho các nhiệm vụ có thể liên quan tới khu vực eo biển Hormuz.

Theo kế hoạch, Đức dự kiến điều tàu rà phá thủy lôi cùng 1 tàu chỉ huy và tiếp vận, song chưa nêu thời điểm cụ thể.