FIFA hủy hàng chục vé xem World Cup 2026 do sự cố hy hữu

(Ngày Nay) - Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) đã hủy vé xem World Cup 2026 được cấp miễn phí cho khoảng 60 người hâm mộ sau khi phát hiện lỗi kỹ thuật trong hệ thống bán vé trực tuyến.

Theo thông báo của FIFA ngày 5/6, sự cố xảy ra do trục trặc trong quá trình thanh toán, khiến một số vé được hệ thống xác nhận với giá 0 USD thay vì mức giá thực tế. Cơ quan này cho biết: “Những tấm vé đó đã được phân bổ miễn phí do lỗi phát sinh trong quá trình thanh toán. FIFA lấy làm tiếc về sự cố và những bất tiện gây ra cho người hâm mộ”.

FIFA cho biết những chỗ ngồi liên quan vẫn được giữ lại và các cổ động viên bị ảnh hưởng đã được mời hoàn tất thanh toán theo đúng giá vé để tiếp tục sử dụng vị trí mà họ đã chọn.

Những tấm vé định giá sai nêu trên được bán trên trang web chính thức của FIFA vào ngày 21/5. Thời điểm giao dịch diễn ra hơn 3 tháng sau khi Chủ tịch FIFA Gianni Infantino tuyên bố toàn bộ 104 trận đấu của World Cup 2026 đã được bán hết vé. Tuy nhiên trên thực tế, FIFA vẫn đang tiếp tục mở bán vé cho nhiều trận đấu trong bối cảnh World Cup 2026 sẽ chính thức khai màn tại Mexico City (Mexico) vào ngày 11/6 tới.

Sự cố này càng làm gia tăng những tranh cãi xung quanh chính sách bán vé của FIFA. Hiện các Tổng chưởng lý bang New York và New Jersey (Mỹ) đang điều tra chương trình bán vé World Cup về khả năng vi phạm các quy định bảo vệ người tiêu dùng.

World Cup 2026 được đánh giá là kỳ World Cup có giá vé đắt nhất lịch sử. FIFA áp dụng mô hình giá linh hoạt (dynamic pricing), cho phép giá vé thay đổi theo nhu cầu thị trường, tương tự cách các hãng hàng không hoặc nền tảng bán vé hòa nhạc thường sử dụng. Bên cạnh đó, FIFA cũng vận hành nền tảng bán lại vé riêng của mình và thu hoa hồng 15% từ cả người mua lẫn người bán nhằm loại bỏ các đại lý vé khỏi thị trường. Tuy nhiên, nhiều nền tảng thương mại khác như Seat Geek vẫn đang chào bán lượng lớn vé cho nhiều trận đấu.

Khác với các kỳ World Cup trước đây, FIFA hiện trực tiếp quản lý toàn bộ hoạt động định giá và phân phối vé, thay vì phối hợp với ban tổ chức địa phương của nước chủ nhà. FIFA lý giải mức giá cao nhằm tạo thêm nguồn thu cho chương trình phát triển bóng đá toàn cầu. Theo cơ quan này, hàng tỷ USD doanh thu từ World Cup sẽ được phân bổ cho các liên đoàn thành viên để đầu tư cho bóng đá cơ sở và các chương trình phát triển môn thể thao vua trên toàn thế giới.

Khi Mỹ, Canada và Mexico giành quyền tổ chức World Cup 2026 vào năm 2018, hồ sơ đăng cai từng cam kết sẽ cung cấp hàng trăm nghìn vé vòng bảng với mức giá khoảng 21 USD/vé. Tuy nhiên, mức giá thực tế hiện nay cao hơn đáng kể so với cam kết ban đầu.