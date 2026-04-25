EU cam kết đẩy mạnh nỗ lực hạ nhiệt căng thẳng tại Trung Đông

(Ngày Nay) - Một trong những vấn đề trọng tâm khiến châu Âu lo ngại là việc đóng cửa eo biển Hormuz, tác nhân chính khiến giá dầu tăng vọt và làm gián đoạn nguồn cung nhiên liệu hàng không tại "lục địa già''.

Ngày 24/4, lãnh đạo các quốc gia Liên minh châu Âu (EU) đã cam kết đẩy mạnh các nỗ lực hạ nhiệt xung đột tại Trung Đông trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ, Israel và Iran đang gây ra những hệ lụy nghiêm trọng đối với nền kinh tế toàn cầu.

Phát biểu tại Nicosia (Cộng hòa Cyprus) trước thềm hội nghị thượng đỉnh EU với các đối tác khu vực như Liban, Syria, Jordan cùng Tổng thư ký Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh (GCC), Tổng thống Pháp Emmanuel Macron khẳng định: “Châu Âu phải hành động nhiều hơn nữa. Việc sớm khôi phục ổn định tại Trung Đông và trấn an nền kinh tế thế giới sẽ đảm bảo lợi ích chung của tất cả các bên.''

Trong khi đó, Tổng thống Cyprus Nikos Christodoulides nhấn mạnh nhu cầu cấp thiết trong việc tăng cường hợp tác với các quốc gia láng giềng Trung Đông, vốn là những bên chịu ảnh hưởng trực tiếp từ bất ổn khu vực.

Hai Bộ trưởng Quốc phòng Pháp và Anh đã tổ chức một loạt cuộc họp với các thành viên EU nhằm xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh hàng hải tại tuyến này ngay khi một lệnh ngừng bắn bền vững giữa Mỹ và Iran được xác lập.

Các quan chức cấp cao EU cũng khẳng định liên minh sẵn sàng đóng góp các nguồn lực cần thiết một khi các điều kiện hòa bình được đáp ứng, đồng thời xem xét các cơ chế hỗ trợ lẫn nhau trong trường hợp xảy ra các cuộc tấn công quân sự trong tương lai.