WHO và CDC châu Phi công bố kế hoạch lớn ứng phó Ebola

(Ngày Nay) - Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cùng Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) châu Phi ngày 5/6 vừa công bố kế hoạch ứng phó chung trị giá 518 triệu USD nhằm đối phó với đợt bùng phát dịch Ebola đang diễn biến phức tạp tại Cộng hòa Dân chủ (CHDC) Congo và có nguy cơ lan sang các quốc gia láng giềng.

Theo Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus, chương trình hành động kéo dài từ tháng 6 - 11/2026, tập trung vào các lĩnh vực trọng yếu gồm điều phối khẩn cấp, giám sát dịch tễ, xét nghiệm, kiểm soát lây nhiễm, điều trị bệnh nhân và tăng cường truyền thông cộng đồng.

Động thái này được đưa ra trong bối cảnh dịch Ebola tại CHDC Congo đang có dấu hiệu lan rộng và công tác kiểm soát dịch bệnh đối mặt nhiều trở ngại nghiêm trọng.

Thông báo của Bộ Y tế CHDC Congo cho biết một đội chuyên trách mai táng các nạn nhân tử vong do Ebola đã bị một nhóm người dân tấn công tại thị trấn Katana, thuộc tỉnh Nam Kivu, buộc họ phải bỏ lại quan tài và rời khỏi hiện trường. Khu vực xảy ra vụ việc nằm cách thành phố Bukavu khoảng 30 km về phía Bắc và hiện do lực lượng nổi dậy AFC/M23 kiểm soát. Các chuyên gia y tế cảnh báo vụ việc làm gia tăng đáng kể nguy cơ lây lan dịch bệnh bởi sau khi đội mai táng rút lui, các thi thể đã được người dân địa phương tự xử lý, trong khi việc tiếp xúc trực tiếp với người tử vong do Ebola được xem là một trong những con đường lây nhiễm nguy hiểm nhất.

Theo số liệu mới nhất của Bộ Y tế CHDC Congo, kể từ khi công bố đợt bùng phát Ebola thứ 17 vào ngày 15/5 vừa qua, nước này đã ghi nhận 363 ca mắc và 62 trường hợp tử vong. Dịch bệnh đã xuất hiện tại 17 trong số 36 khu vực y tế của tỉnh Ituri. Ngoài ra, các ca bệnh cũng được phát hiện tại nhiều khu vực thuộc tỉnh Bắc Kivu và Nam Kivu, cho thấy xu hướng lây lan ngày càng đáng lo ngại.

Để hạn chế nguy cơ dịch lan rộng, Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) đang hỗ trợ thiết lập 30 chốt kiểm soát y tế tại 3 tỉnh chịu ảnh hưởng nặng nề nhất nhằm giám sát sức khỏe người dân và phát hiện sớm các ca nghi nhiễm. Trong khi đó, Hiệp hội Chữ thập Đỏ và Trăng lưỡi liềm Đỏ quốc tế (IFRC) đã vận chuyển tới thành phố Bunia số lượng vật tư đủ để thực hiện khoảng 300 ca mai táng an toàn theo tiêu chuẩn phòng chống Ebola.

Giữa những diễn biến đáng lo ngại, giới chức y tế cũng ghi nhận một số tín hiệu tích cực. Tại khu vực Rwampara thuộc tỉnh Ituri, 32 người từng tiếp xúc với bệnh nhân Ebola đã hoàn thành thời gian theo dõi 21 ngày và được xác nhận không nhiễm virus. Tại thành phố Goma, một bệnh nhân Ebola chuẩn bị được xuất viện sau khi hồi phục hoàn toàn.