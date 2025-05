Tổ chức thi Tốt nghiệp THPT tốt nhất trong bối cảnh tinh gọn bộ máy

Chỉ còn chưa đầy một tháng nữa, Kỳ thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông 2025 sẽ chính thức diễn ra. Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng đã có chia sẻ với báo chí về công tác chuẩn bị cho kỳ thi.

Không để ảnh hưởng đến kỳ thi

- Thưa Thứ trưởng, Kỳ thi năm nay diễn ra trong bối cảnh cả nước đang thực hiện sắp xếp, tinh gọn bộ máy, công tác chỉ đạo tổ chức thi đã được triển khai như thế nào để đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc?

Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng: Kỳ thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông 2025 có nhiều điểm mới. Đây là kỳ thi đầu tiên thực hiện theo chương trình giáo dục phổ thông 2018, bên cạnh đó vẫn còn khoảng 25.000 thí sinh thi theo chương trình giáo dục phổ thông 2006. Đặc biệt, kỳ thi tổ chức trong bối cảnh đang thực hiện sắp xếp chính quyền địa phương hai cấp, thanh tra sở, thanh tra bộ, ngành cũng được sắp xếp về thanh tra Chính phủ, công an huyện về công an xã… cũng tác động, ảnh hưởng tới kỳ thi.

Trước tình hình đó, gần đây nhất, Thủ tướng Chính phủ đã liên tiếp có 2 công điện để chỉ đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, các bộ, ngành và đặc biệt là uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố chuẩn bị tốt công tác chuẩn bị thi tốt nghiệp năm 2025 chu đáo, kỹ lưỡng, không vì sắp xếp tổ chức chính quyền địa phương mà ảnh hưởng tới kỳ thi.

Trong công điện, chỉ thị của Thủ tướng cũng như văn bản hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo nêu rõ chủ tịch uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm toàn diện về việc tổ chức kỳ thi trên địa bàn với phương châm: Rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ sản phẩm và rõ kết quả. Không để bất cứ nội dung nào không có kiểm tra, thanh tra, giám sát với yêu cầu tổ chức kỳ thi an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh tham gia kỳ thi.

Đảng uỷ Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có văn bản gửi các tỉnh, thành phố chỉ đạo tăng cường trách nhiệm của mình theo chỉ thị và công điện của Thủ tướng Chính phủ, cũng như những nội dung yêu cầu của Bộ. Bộ cũng ban hành đồng loạt các văn bản hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ.

Đến thời điểm này, Bộ Giáo dục và Đào tạo thấy các địa phương đã và đang rất chủ động để tổ chức kỳ thi này. Bộ cũng chưa nhận được phản ánh của các địa phương về những khó khăn.

- Với các điểm mới và tính chất đặc biệt của kỳ thi năm nay, nhất là việc thí sinh sẽ thi theo hai chương trình với hai bộ đề, hai quy chế khác nhau, Bộ Giáo dục và Đào tạo có lưu ý gì với các địa phương trong khâu chuẩn bị và tổ chức thi, thưa Thứ trưởng?

Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng: Năm nay, kỳ thi được tổ chức với hai đề cho hai chương trình. Chương trình 2006, thí sinh sẽ thi bắt buộc ba môn Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh và một trong hai bài thi tổ hợp Khoa học Tự nhiên hoặc Khoa học Xã hội. Thời gian nghỉ giữa hai môn thi của bài thi tổ hợp là 10 phút.

Chương trình 2018, thí sinh sẽ thi 4 môn, trong đó có 2 môn bắt buộc và 2 môn tự chọn. Hai môn tự chọn sẽ có hai bộ đề khác nhau, mỗi bộ đề có 24 mã đề cho 24 thí sinh với 2 ca thi trong một phòng, tổng cộng có 48 mã đề. Thời gian giữa hai ca là 15 phút để thí sinh có thể thay đổi, nghỉ ngơi.

Những nội dung này đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo thử nghiệm ở nhiều tỉnh thành, đảm bảo tổ chức tốt, giảm áp lực, giảm tốn kém cho phụ huynh và xã hội nhưng vẫn đảm bảo kết quả để xét tốt nghiệp và xét tuyển sinh vào các trường cao đẳng và đại học.

Phó Thủ tướng sẽ trực tiếp kiểm tra

- Công nghệ ngày càng phát triển, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo. Bộ Giáo dục và Đào tạo có những chỉ đạo như thế nào để phòng ngừa gian lận công nghệ cao, thưa Thứ trưởng?

Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng: Việc đảm bảo an ninh, an toàn cho kỳ thi luôn là vấn đề được đặt lên hàng đầu. Bộ đã chủ động phối hợp với các Cục nghiệp vụ của Bộ Công an tập huấn các nội dung này, đặc biệt là công nghiệp cao, sử dụng AI để gian lận, phương châm là lấy phòng ngừa là chính. Những nơi dễ xảy ra gian lận, địa điểm phòng thi đều được rà soát, kiểm tra kỹ lưỡng, đảm bảo an toàn nhất.

- Chỉ còn chưa đầy một tháng nữa kỳ thi sẽ chính thức diễn ra. Thời gian tới, Bộ sẽ tiếp tục có những chỉ đạo như thế nào?

Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng: Trong thời gian tới, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ thành lập các đoàn kiểm tra do lãnh đạo Bộ làm trưởng đoàn để kiểm tra công tác chuẩn bị thi của các tỉnh, dự kiến từ 1 đến 16/6. Phó Thủ tướng Lê Thành Long cũng sẽ trực tiếp làm trưởng đoàn kiểm tra một số địa phương.

Từ 16 - 20/6, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tổ chức hội nghị trực tuyến giữa Ban chỉ đạo quốc gia với Ban chỉ đạo các tỉnh, thành phố cho công tác này. Khác với các năm trước, hội nghị dự kiến sẽ có sự chủ trì của Thủ tướng hoặc Phó Thủ tướng thay vì Trưởng Ban chỉ đạo thi quốc gia.

Bộ cũng thành lập 10 đoàn kiểm tra chuyên sâu do các đơn vị của Bộ làm công tác kiểm tra để kịp thời nắm bắt tình hình, tháo gỡ vướng mắc để chuẩn bị tốt cho kỳ thi này.

Bên cạnh đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã và đang chỉ đạo các trường phổ thông kết thúc chương trình, củng cố kiến thức, ôn tập cho học sinh để bước vào kỳ thi đạt kết quả cao nhất, với một tâm thế hết sức thoải mái, tự tin.

- Xin trân trọng cảm ơn Thứ trưởng!