Tổ chức trọng thể Lễ tang nguyên Phó Thủ tướng Nguyễn Khánh theo nghi thức Lễ tang cấp Nhà nước

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng; nguyên Chủ tịch nước: Trần Đức Lương, Nguyễn Minh Triết, Trương Tấn Sang; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng cùng nhiều đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã gửi vòng hoa viếng nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Thủ tướng Nguyễn Khánh.

Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng do Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai dẫn đầu vào viếng nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Thủ tướng Nguyễn Khánh và chia buồn cùng gia quyến. Nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc; nguyên Chủ tịch Quốc hội: Nguyễn Văn An, Nguyễn Sinh Hùng; nguyên Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng; Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Lê Minh Hưng... tham gia đoàn viếng.

Đoàn Quốc hội do Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dẫn đầu; Đoàn Chủ tịch nước do Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dẫn đầu. Tham gia đoàn có nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc; Đoàn Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu; Đoàn Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến dẫn đầu, đã vào viếng nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Khánh và chia buồn cùng gia quyến.

Trong sáng 24/7, các Đoàn đại biểu Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an; Văn phòng Trung ương Đảng; Văn phòng Chủ tịch nước; Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội; các bộ, ban, ngành Trung ương và các địa phương, các tổ chức quốc tế... đã đến viếng đồng chí Nguyễn Khánh và chia buồn cùng gia quyến.

Đọc lời điếu tại Lễ truy điệu nguyên Phó Thủ tướng Nguyễn Khánh, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái, Trưởng Ban Lễ tang nêu rõ: Hôm nay, trong niềm xúc động và tiếc thương vô hạn, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và gia đình tổ chức trọng thể Lễ truy điệu và tiễn đưa đồng chí Nguyễn Khánh - Nhà hoạt động chính trị xuất sắc, có uy tín lớn của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta, người chiến sĩ cách mạng kiên trung, suốt đời phấn đấu vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc của nhân dân về nơi an nghỉ cuối cùng.

Đồng chí Nguyễn Khánh, nguyên là: Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa V, Ủy viên Trung ương Đảng các khóa VI, VII; Bí thư Trung ương Đảng khóa VI; nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Phó Thủ tướng Chính phủ) kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Bộ trưởng, nguyên Phó Trưởng Ban Cải cách hành chính của Chính phủ; nguyên Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Đại biểu Quốc hội các khóa VIII, IX, X. Sau một thời gian lâm bệnh, mặc dù được Đảng, Nhà nước, tập thể các giáo sư, bác sĩ tận tình cứu chữa và gia đình hết lòng chăm sóc, nhưng do tuổi cao, sức yếu, bệnh nặng, đồng chí Nguyễn Khánh đã từ trần hồi 20 giờ 57 phút, ngày 19 tháng 7 năm 2023 (tức ngày 2 tháng 6 năm Quý Mão), tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, hưởng thọ 96 tuổi.

"Đồng chí mất đi là tổn thất lớn đối với Đảng, Nhà nước, nhân dân, đối với gia quyến của đồng chí; để lại niềm tiếc thương vô hạn đối với đồng bào, đồng chí, gia đình và bạn bè"- Phó Thủ tướng Lê Minh Khái nhấn mạnh.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái cho biết, đồng chí Nguyễn Khánh (tên khai sinh là Nguyễn Ngọc Khánh), sinh ngày 31 tháng 3 năm 1928, quê quán xã Hà Hồi, huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội, trong một gia đình yêu nước, giàu truyền thống cách mạng. Cha đồng chí Nguyễn Khánh từng bị thực dân Pháp bắt đày đi Côn Đảo, kết án khổ sai chung thân, khi đồng chí mới một tuổi. Mẹ đồng chí là cán bộ lão thành cách mạng. Đồng chí lớn lên trong sự đùm bọc, chăm sóc, giáo dục của mẹ và được tiếp thu tư tưởng cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thừa hưởng truyền thống yêu nước của quê hương, gia đình, đồng chí đã sớm giác ngộ và tham gia các phong trào cách mạng, giải phóng dân tộc từ khi còn rất trẻ.

Từ tháng 8/1945, đồng chí là cán bộ tuyên truyền Tỉnh bộ Việt Minh và Ty Thông tin tuyên truyền tỉnh Thái Nguyên, được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam tháng 2/1947. Trong những năm kháng chiến chống Pháp, đồng chí từng giữ các chức vụ như: Bí thư Đảng đoàn Thanh niên tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Thanh niên cứu quốc tỉnh Thái Nguyên; Phó Bí thư Khu đoàn thanh niên lao động khu Việt Bắc. Sau đó từ tháng 1/1960 - 3/1964 đồng chí đi học trường Đảng cao cấp Nguyễn Ái Quốc; học lý luận chính trị ở Liên Xô, nghiên cứu sinh Triết học tại Viện Hàn lâm khoa học Liên Xô.

Từ tháng 4/1964 - 2/1982: Đồng chí công tác ở bộ phận chuẩn bị lập Ban Nghiên cứu lý luận Trung ương, cán bộ nghiên cứu Văn phòng Trung ương Đảng, giữ các chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan Văn phòng Trung ương Đảng, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy cơ quan Văn phòng Trung ương Đảng.

Tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ V (3/1982) của Đảng, đồng chí được bầu làm Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, sau đó, được bổ nhiệm giữ chức Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

Tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VI (12/1986) của Đảng, đồng chí được bầu làm Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng và được Ban Chấp hành Trung ương Đảng bầu vào Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Từ tháng 2/1987, đồng chí giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng kiêm Tổng thư ký Hội đồng Bộ trưởng. Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VII (6/1991), đồng chí tiếp tục được bầu làm Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng nay là Phó Thủ tướng Chính phủ. Từ tháng 11/1997, đồng chí tham gia và làm Phó Trưởng ban Ban chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ trong hơn 6 năm.

Từ tháng 3/2003, đồng chí được nghỉ hưu và hưởng chế độ, chính sách của Đảng, Nhà nước.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái cho biết, đồng chí Nguyễn Khánh là người Đảng viên cách mạng kiên trung, không ngừng phấn đấu, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cả cuộc đời học tập, cống hiến, phục vụ cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc và công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, dù ở cương vị công tác nào, đồng chí Nguyễn Khánh luôn là tấm gương sáng về bản lĩnh chính trị, tinh thần tiên phong đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, tận tụy, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân; mẫu mực, tài đức vẹn toàn, luôn trăn trở, tâm huyết, phấn đấu hết lòng vì lợi ích quốc gia - dân tộc, vì ấm no, hạnh phúc của nhân dân. Đồng chí là nhà lãnh đạo xuất sắc, có tầm nhìn xa trông rộng, phương pháp làm việc khoa học, sát với thực tiễn; là tấm gương sáng về vừa học, vừa làm, tự học tập nâng cao kiến thức, trình độ chuyên môn, học không ngừng nghỉ, học suốt đời.

Với quyết tâm đổi mới, tác phong lãnh đạo quyết liệt, thẳng thắn, luôn nghiên cứu, trăn trở, tìm tòi những cách làm sáng tạo, đồng chí Nguyễn Khánh đã có nhiều đóng góp tích cực vào quá trình hoạch định và tổ chức thực hiện đường lối, xây dựng và phát triển đất nước do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, để lại nhiều bài học hay, kinh nghiệm quý báu cho các thế hệ sau học tập và noi theo.

Với vai trò là Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ, đồng chí đã góp phần quan trọng vào quá trình hoàn thiện thể chế chính sách, cải cách thủ tục hành chính, từng bước mở cửa, hội nhập phát triển kinh tế quốc tế; dân chủ hóa đời sống xã hội; công tác cải cách hành chính đã được triển khai toàn diện trên cả bốn nội dung là cải cách thể chế, cải cách tổ chức bộ máy hành chính, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, cải cách tài chính công,… tạo ra những chuyển biến tích cực, đáng ghi nhận của nền hành chính, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Trong công việc, đồng chí Nguyễn Khánh là một cán bộ lãnh đạo trung thành, tận tụy, bản lĩnh, sáng tạo gắn kết ý chí với hành động, được đồng chí, nhân dân quý trọng, bạn bè quốc tế yêu mến. Là người đồng chí, đồng nghiệp gần gũi, chân thành với lối sống khiêm tốn, giản dị, tấm lòng bao dung, thương yêu, chia sẻ, được cán bộ, đảng viên, đồng nghiệp yêu quý, kính trọng.

Sau khi được nghỉ hưu, đồng chí vẫn luôn quan tâm, theo dõi tình hình chính trị, kinh tế, xã hội của đất nước và có nhiều đóng góp ý kiến tâm huyết, sâu sắc, trách nhiệm, thẳng thắn với Đảng, Nhà nước, nhiều Ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương. Trong gia đình, đồng chí là người chồng, người cha, người ông mẫu mực, đức độ, giàu đức hy sinh và lòng nhân ái.

Với 96 năm tuổi đời, gần 80 năm hoạt động cách mạng, đồng chí Nguyễn Khánh đã cống hiến trọn cuộc đời cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc. Với những công lao, cống hiến to lớn và thành tích xuất sắc đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, đồng chí được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Kháng chiến chống Pháp hạng Nhì, Huân chương Kháng chiến chống Mỹ cứu nước hạng Nhất, Huy hiệu 75 tuổi Đảng và nhiều phần thưởng cao quý khác.

Trước anh linh đồng chí Nguyễn Khánh, Trưởng ban Lễ tang bày tỏ lòng tiếc thương và tình cảm sâu sắc tiễn đưa đồng chí về nơi an nghỉ cuối cùng. "Chúng tôi nguyện đoàn kết một lòng, ra sức phấn đấu, tiếp tục đi theo con đường cách mạng mà Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và các thế hệ cách mạng đi trước, trong đó, có đồng chí đã trọn đời cống hiến; kiên định độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; đẩy mạnh toàn diện và đồng bộ công cuộc đổi mới, xây dựng một nước Việt Nam “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Đồng chí ra đi nhưng tấm gương, hình ảnh và những cống hiến của đồng chí cho sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước và công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc mãi in đậm trong lòng anh em, bạn bè, mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân", Phó Thủ tướng Lê Minh Khái nhấn mạnh.

Trong giờ phút tiếc thương và xúc động, Phó Thủ tướng gửi đến toàn thể gia quyến đồng chí Nguyễn Khánh lời chia buồn sâu sắc nhất trước nỗi đau thương, mất mát không gì bù đắp được; kính cẩn nghiêng mình vĩnh biệt đồng chí Nguyễn Khánh.

Tại lễ truy điệu, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng toàn thể gia quyến và đồng chí, đồng bào đã dành một phút mặc niệm để vĩnh biệt đồng chí Nguyễn Khánh.

Thay mặt gia đình, ông Nguyễn Chí Công, con trai nguyên Phó Thủ tướng Nguyễn Khánh bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc và trân trọng đối với Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban Lễ tang cấp Nhà nước, Ban tổ chức Lễ tang... và các đơn vị liên quan đã tổ chức Lễ tang đồng chí Nguyễn Khánh hết sức chu đáo, trang trọng và tình cảm. Ông Nguyễn Chí Công cũng gửi lời cảm ơn tới Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, đặc biệt là tập thể các bác sĩ, cán bộ, điều dưỡng đã tận tình chữa bệnh và chăm sóc nguyên Phó Thủ tướng Nguyễn Khánh với trách nhiệm và tình cảm như người thân trong gia đình; đồng thời trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các cơ quan đoàn thể đã đến viếng, gửi vòng hoa chia buồn.

Sau Lễ truy điệu đồng chí Nguyễn Khánh là Lễ đưa tang, hỏa táng tại Đài hóa thân Hoàn Vũ, Văn Điển, thành phố Hà Nội. Lễ an táng được tổ chức vào hồi 15 giờ cùng ngày tại Nghĩa trang quê nhà xã Hà Hồi, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội.