Tokyo trải qua mùa thu ấm áp bất thường

Mức kỷ lục nhiệt độ mới được thiết lập vào giữa mùa thu ấm áp bất thường và nối tiếp một mùa hè đặc biệt nóng nực, không chỉ ở Tokyo mà trên khắp Nhật Bản.

Cụ thể, mức nhiệt độ đo được vào trưa ngày 7/11 đạt 27,5 độ C, vượt mức kỷ lục 27,3 độ C vào tháng 11/1923. Trước đó, ngày 6/11, nhiệt độ ở Tokyo ở mức 25,1 độ C, đánh dấu kỷ lục 142 ngày trong năm đạt mức 25 độ C.

Thành phố Kumamoto cùng ngày chứng kiến nhiệt kế đo được 25,8 độ C, mức cao nhất kể từ khi dữ liệu bắt đầu được thu thập vào năm 1890. Đây là ngày ngày thứ 177 liên tiếp, thành phố Kumamoto ghi nhận những ngày mùa thu có thời tiết nóng bức giống mùa hè vừa qua.

Cơ quan Khí tượng cho biết, trong ngày 6/11, có 90 địa điểm trên khắp Nhật Bản đã lập kỷ lục nhiệt độ cao mới trong lịch sử của tháng 11, với mức nhiệt 31,3 độ C đo được trên đảo Miyagijima ở tỉnh Okinawa và 29,4 độ C ghi nhận ở Kamiichi, tỉnh Toyama.

Cơ quan trên cho biết, do không khí lạnh yếu, nhiều khu vực có thể tiếp tục hứng chịu nhiệt độ cao hơn bình thường trong tháng 11 và tháng 12. Trong khi đó, khu vực miền Bắc Nhật Bản cũng có thể có tuyết rơi dưới mức trung bình.

Cũng theo cơ quan trên, nhiệt độ trung bình trong tháng 10 trên toàn Nhật Bản ở mức cao thứ chín kể từ khi việc đo đạc được bắt đầu thực hiện vào năm 1898, với mức cao kỷ lục được thiết lập trong 3 tháng liên tiếp cho đến tháng 9. Tính theo khu vực, nhiệt độ trung bình trong tháng 10 của Hokkaido cao hơn bình thường 1,2 độ C, cao nhất kể từ khi hồ sơ bắt đầu được ghi nhận vào năm 1946.

Trong khi đó, báo Tokyo Shimbun đưa tin, đã có hiện tượng hoa hướng dương nở trái mùa ở tỉnh Chiba cuối tuần qua do nắng nóng. Ở Tokyo, những cây bạch quả nổi tiếng với tán lá vàng vào mùa thu vẫn chưa chuyển sang màu vàng, trong khi những năm trước, đây là thời điểm thủ đô Tokyo đã nhuộm kín sắc lá vàng và lá đỏ.