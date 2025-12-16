Tổng Bí thư: Tập trung phát triển nông nghiệp xanh, giá trị cao, xây dựng kinh tế nông thôn hiện đại

Thủ tướng: Thực hiện “3 kiên” cho biên giới hòa bình, hợp tác, phát triển (Ngày Nay) - Thủ tướng yêu cầu thực hiện "3 kiên" trong bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ; vận dụng các yếu tố pháp lý về biên giới, hợp tác và đối thoại trong giải quyết các bất đồng.

Phim quảng cáo Giáng sinh không dùng AI gây sốt toàn cầu (Ngày Nay) - Bằng nghệ thuật hoạt hình truyền thống và câu chuyện giản dị về sự cảm thông, đoạn phim quảng cáo “Unloved” của Pháp lan tỏa mạnh mẽ, trở thành hiện tượng truyền thông dịp Giáng sinh năm nay.

Hà Nội giám sát các trường hợp liệt mềm trước nguy cơ bệnh bại liệt xâm nhập (Ngày Nay) - Bên cạnh kiểm soát các dịch bệnh sốt xuất huyết, sởi, tay chân miệng... trước nguy cơ dịch bệnh bại liệt xâm nhập đã hiện hữu, Hà Nội đưa nội dung giám sát các ca liệt mềm nghi bại liệt để kiểm soát dịch bệnh.

Giải mã bí mật của những "phép màu kinh tế" châu Á (Ngày Nay) - Không dựa vào bảo hộ khép kín, các nền kinh tế châu Á đã buộc doanh nghiệp cạnh tranh toàn cầu, đầu tư mạnh vào công nghệ cao và xây dựng thể chế linh hoạt để duy trì tăng trưởng bền vững.

Nhìn lại các xu hướng công nghệ chủ đạo của 2025 (Ngày Nay) - Năm 2025 là thời điểm hội tụ của những cuộc cách mạng công nghệ chưa từng có.

SEA Games 33: Ngày bùng nổ và kịch tính của Thể thao Việt Nam (Ngày Nay) - Ngày thi đấu thứ sáu (15/12) tại SEA Games 33 đã khép lại, ghi nhận những khoảnh khắc bùng nổ của Thể thao Việt Nam với cú đúp Huy chương Vàng (HCV) từ điền kinh cho đến chiến thắng thuyết phục của U22 Việt Nam. Những kết quả này giúp Đoàn thể thao Việt Nam tạm thời duy trì vị trí thứ 3 trên bảng tổng sắp huy chương với 39 HCV, 47 huy chương Bạc (HCB) và 70 huy chương Đồng (HCĐ).

Phim tài liệu “Chân Trời Rực Rỡ” của Hà Anh Tuấn: Cách kể mới mẻ về văn hóa và nguồn cội (Ngày Nay) - Không chỉ ghi lại một live concert, “Chân Trời Rực Rỡ” mang đến một cách tiếp cận mới mẻ về văn hóa và nguồn cội thông qua ngôn ngữ điện ảnh tài liệu. Bộ phim mở ra hành trình để khán giả soi chiếu lại tình yêu quê hương, đất nước và những giá trị "căn tính Việt" trong mỗi con người.

Hà Nội: Đầu tư xây dựng Khu đô thị thể thao Olympic hơn 925.600 tỷ đồng (Ngày Nay) - Dự án Khu đô thị thể thao Olympic có tổng diện tích nghiên cứu khoảng 9.171ha, nằm trên địa bàn 11 xã với tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 925.651 tỷ đồng.

Đột phá Nghị quyết 57: Chuyển đổi số lan tỏa đến từng người dân (Ngày Nay) - Chuyển đổi số đang được triển khai đồng bộ từ Trung ương đến cơ sở, góp phần đưa công nghệ số vào mọi lĩnh vực, phục vụ trực tiếp người dân, doanh nghiệp.