Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí nhiệm kỳ ĐH XIII

(Ngày Nay) - Hội nghị nhằm đề ra chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong thời gian tới, góp phần làm trong sạch bộ máy Đảng, Nhà nước, nâng cao hơn nữa uy tín của Đảng.

Sáng 11/12, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực (Ban Chỉ đạo Trung ương) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực chủ trì Hội nghị.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú.Các đồng chí: Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội Chính Trung ương, Phó trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương; Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương; Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương dự Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng, các đồng chí là thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương, lãnh đạo Chính phủ, Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đại diện các ban Đảng Trung ương, Đảng ủy trực thuộc Trung ương, lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, các đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy, Thường trực Ban Chỉ đạo cấp tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có chức năng phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực ở Trung ương và địa phương; các cán bộ, công chức làm nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Hội nghị tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến trên 4000 điểm cầu ở các ban, bộ, ngành Trung ương, các quân khu, quân chủng, binh chủng thuộc lực lượng vũ trang và các tỉnh, thành phố, xã, phường, đặc khu trong cả nước, với tổng số hơn 190.000 đại biểu.

Hội nghị nhằm tổng kết toàn diện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trên phạm vi cả nước từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng đến nay với yêu cầu là đánh giá đầy đủ, đúng đắn, khách quan kết quả đạt được, đúc kết những kinh nghiệm, cách làm hay, mang lại hiệu quả cao, những bài học thành công trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo cũng như việc tổ chức thực hiện của các cấp ủy, tổ chức Đảng, Ban Chỉ đạo các cấp, các cơ quan có chức năng phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và của cả hệ thống chính trị đối với công tác này.

Đồng thời Hội nghị cũng đánh giá, chỉ ra những mặt còn hạn chế, yếu kém, chưa đạt được và nguyên nhân. Trên cơ sở đó dự báo đúng tình hình đề ra chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp phù hợp để công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong thời gian tới, vừa đạt kết quả vững chắc, góp phần làm trong sạch bộ máy Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị, nâng cao hơn nữa uy tín của Đảng đối với nhân dân, vừa góp phần tích cực để đất nước phát triển, bứt phá trong kỷ nguyên phát triển mới.