Tổng Bí thư: Chuẩn bị thật tốt các điều kiện để tổ chức thành công Đại hội XIV

(Ngày Nay) - Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị các Tiểu ban tiếp tục chỉ đạo quyết liệt để hoàn thành mọi nội dung công việc đúng tiến độ, chuẩn bị thật tốt các điều kiện để tổ chức thành công Đại hội XIV của Đảng.

Sáng 9/12, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với Thường trực các Tiểu ban Đại hội XIV của Đảng.

Đại diện các Tiểu ban đã báo cáo về: công tác chuẩn bị Đại hội trong thời gian vừa qua và những công việc cần phải hoàn thành theo tiến độ trước Đại hội; những đề xuất liên quan đến nội dung phần việc của các Tiểu ban; việc tiếp thu ý kiến góp ý để bổ sung, hoàn thiện các dự thảo văn kiện trình Đại hội.

Từ ngày 15/10/2025 đến ngày 15/11/2025, dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng đã được công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng để xin ý kiến đóng góp của các đại biểu Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội, cán bộ, đảng viên và nhân dân; trong đó có các cuộc gặp riêng xin ý kiến các nhóm cán bộ lão thành, nhân sỹ, trí thức, nhà khoa học, doanh nhân…

Tổng số có gần 5 triệu lượt góp ý với trên 13 triệu ý kiến. Các ý kiến cơ bản thống nhất cao với dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng.

Đặc biệt, các ý kiến thể hiện sự đồng tình, đánh giá cao việc tích hợp nội dung 3 văn kiện (gồm Báo cáo chính trị, Báo cáo kinh tế-xã hội, Báo cáo tổng kết xây dựng Đảng) thành một Báo cáo chính trị thống nhất, đồng bộ; đồng thời có nhiều ý kiến đóng góp tâm huyết, trí tuệ với tinh thần xây dựng cao đối với định hướng phát triển đất nước trong thời gian tới.

Thường trực các Tiểu ban đã tiếp thu tối đa những ý kiến hợp lý, xác đáng để chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng.

Sau khi nghe báo cáo và ý kiến phát biểu của các đại biểu dự họp, Tổng Bí thư Tô Lâm thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư đánh giá cao kết quả và biểu dương những nỗ lực, cố gắng, tinh thần trách nhiệm cao với công việc của các Tiểu ban; đề nghị các Tiểu ban tiếp tục chỉ đạo quyết liệt để hoàn thành mọi nội dung công việc đúng tiến độ, chuẩn bị thật tốt các điều kiện để tổ chức thành công Đại hội XIV của Đảng.

Tổng Bí thư nhấn mạnh tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về Đại hội XIV của Đảng, bảo đảm phủ xanh thông tin tích cực, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đại hội; tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội, cùng hướng tới và hành động vì mục tiêu phát triển đất nước; tăng cường ngăn chặn thông tin xấu độc, đấu tranh phản bác các luận điệu phản động, sai trái, chống phá, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tiểu ban Văn kiện và Tiểu ban Điều lệ của Đảng tiếp tục rà soát hoàn thiện các văn kiện, bảo đảm nội dung văn kiện đáp ứng đầy đủ những yêu cầu mà Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã cho ý kiến trong các cuộc họp trước đây; báo cáo Ban Chấp hành Trung ương Đảng cho ý kiến tại Hội nghị Trung ương 15 để hoàn thiện báo cáo Đại hội.

Đồng thời có 2 vấn đề lớn cần nghiên cứu, xây dựng đề án để xin ý kiến Trung ương trong thời gian tới: Tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn 100 năm cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng; Tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Đây là những tổng kết lý luận và thực tiễn quan trọng để chuẩn bị cho Đại hội XV của Đảng. Việc này phải bắt đầu ngay sau Đại hội XIV của Đảng.

Tổng Bí thư yêu cầu Tiểu ban Nhân sự tiếp tục hoàn thiện các công việc liên quan đến công tác nhân sự để trình Hội nghị Trung ương 15. Ban Tổ chức Trung ương rà soát các văn bản Quy chế làm việc của Đại hội, Quy chế bầu cử tại Đại hội, các hồ sơ nhân sự liên quan đến Đại hội.

Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội cần có kế hoạch tổng thể, khoa học, có biểu đồ theo dõi công việc từ nay đến Đại hội, phân công trách nhiệm rõ ràng.

Văn phòng Trung ương Đảng rà soát tổng thể các văn bản, đầu công việc phục vụ tổ chức Đại hội XIV của Đảng, phân công rõ những việc trước, trong, sau Đại hội, bảo đảm tránh sơ suất, sót việc.