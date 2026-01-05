Vũ Thị Thu Thảo - Từ khát vọng quảng bá đặc sản quê hương đến hành trình khởi nghiệp trên không gian số

(Ngày Nay) - Là một sinh viên năm 4, chuyên ngành Truyền thông quốc tế tại Học viện Ngoại giao, đồng thời còn là một người con Kinh Bắc với mong muốn quảng bá ẩm thực địa phương, Vũ Thị Thu Thảo đã quyết định trở thành founder của thương hiệu Nem Bùi 2 Chị Em - một doanh nghiệp nhỏ kinh doanh sản phẩm nông sản địa phương tại Bắc Ninh.

Từ món ăn tuổi thơ đến thương hiệu khởi nghiệp của người trẻ

Nhắc đến Bắc Ninh, ta không thể không nhắc đến 2 thứ: làn điệu dân ca quan họ Bắc Ninh và nem Bùi. Với cô gái Vũ Thị Thu Thảo, “nem Bùi là món ăn tuổi thơ của gia đình và cũng là món ăn yêu thích”.

Sự gắn bó về mặt cảm xúc ấy là điểm khởi đầu. Thế nhưng, lý do để Thảo biến nem Bùi thành một dự án khởi nghiệp nghiêm túc lại đến từ khát vọng quảng bá đặc sản quê hương. Thảo nhận thấy thời đại hiện nay là của công nghệ số, của thương mại điện tử. Vậy nên, cô tự hỏi: “Tại sao không thử đưa nem Bùi Bắc Ninh lên trên sàn thương mại điện tử, cũng như tìm ra một hướng đi hiện đại hơn cho đặc sản địa phương?”.

Bằng kiến thức truyền thông được học trên trường cùng kinh nghiệm về thương mại điện tử được trau dồi, Thu Thảo cùng chị gái của mình quyết định trở thành founder của thương hiệu Nem Bùi 2 Chị Em. Thảo mong muốn món nem Bùi tuổi thơ sẽ được xuất hiện nhiều hơn nữa trong những bữa ăn của gia đình Việt.

Thu Thảo cũng chia sẻ thêm lý do chọn TikTok là nền tảng khởi nghiệp chính: “Việc lựa chọn nền tảng TikTok cũng là một trong những chiến lược mà người trẻ, trong đó có mình và chị gái đã nghiên cứu kỹ càng để lựa chọn. TikTok giúp nem Bùi tiếp cận đến đông đảo khách hàng hơn, trong đó bao gồm những bạn trẻ Gen Z mong muốn tìm hiểu về hương vị của đặc sản quê hương”.

Giữ hồn đặc sản bằng sự chỉn chu của người làm nghề

Ai từng làm nem Bùi đều biết đây là một món ăn “cầu kỳ đến từng li”, và theo Thảo, công đoạn quyết định linh hồn món ăn chính là khâu chọn nguyên liệu và tẩm ướp.

Thảo chia sẻ: “Thính phải rang thật thơm, thịt phải thái thật mỏng, nguyên liệu đi kèm phải tươi và sạch”. Khi chọn nguyên liệu, cô luôn cân đo đong đếm rất kỹ để có thể giữ được hương vị truyền thống của nem bùi Bắc Ninh.

Chính nhờ sự tỉ mỉ này đã giúp nem Bùi 2 Chị Em tạo dựng được lòng tin với khách hàng. Ban đầu là người quen, bạn bè rồi đến thầy cô trong trường lẫn người mua trên mạng dần ủng hộ sản phẩm nhiều hơn. Bởi lẽ, họ thấy được sự kỳ công và tâm sức mà cô bạn dành trọn cho từng chiếc nem Bùi quê hương.

Khởi nghiệp của Gen Z: mang câu chuyện cá nhân vào sản phẩm

Điểm khác biệt trong cách làm của Thảo nằm ở việc cô không tách rời sản phẩm khỏi câu chuyện cá nhân. Khi đưa nem Bùi lên các nền tảng số, đặc biệt là mạng xã hội, Thảo kể về nem Bùi như kể về chính mình: một người trẻ lớn lên ở Bắc Ninh, học truyền thông và mong muốn giữ lại hương vị quê hương theo cách phù hợp với nhịp sống mới. Nhờ đó, món ăn quen thuộc này không chỉ hiện diện trong bữa cơm miền Bắc, mà còn tìm được đường đến với khách hàng miền Trung, miền Nam và cả những người Việt xa xứ tại Hàn Quốc, Nhật Bản.

Khởi nghiệp trong lĩnh vực F&B với một món ăn cầu kỳ như nem Bùi cũng đồng nghĩa với không ít áp lực. Tuy nhiên, chính sự kiên trì, kỷ luật và tình yêu dành cho sản phẩm quê hương đã giúp Thảo không dừng lại giữa chừng. Vì thế, khởi nghiệp không còn là câu chuyện của hào hứng ban đầu mà là quá trình học cách chịu trách nhiệm với từng sản phẩm mình làm ra và từng khách hàng đã đặt niềm tin.

Ở Thảo, có thể thấy rõ một nét đặc trưng của thế hệ Gen Z: dám thử nghiệm, dám kể câu chuyện của mình và dùng công cụ số để tái định nghĩa giá trị truyền thống. Khi câu chuyện cá nhân được đặt đúng chỗ, sản phẩm truyền thống không chỉ được bán, mà còn được nhớ đến.

Khi giá trị cũ tìm được tiếng nói mới

Trong rất nhiều ngã rẽ mà người trẻ hôm nay có thể lựa chọn, Vũ Thị Thu Thảo chọn bắt đầu từ điều gần gũi nhất với mình: một món ăn gắn bó với tuổi thơ. Sự lựa chọn này cho thấy cách nhìn nhận của Thảo cũng giống như bao người trẻ khác về quê hương đã có sự biến chuyển. Quê hương giờ đã có thể chắp bước để Thảo và các bạn trẻ khác khởi hành hay khởi nghiệp. Mỗi gói nem được làm ra không chỉ cần ngon, mà còn cần được kể đúng câu chuyện, đặt đúng bối cảnh để có thể tiếp tục tồn tại trong đời sống đương đại.

Trong dòng chảy hội nhập, khi mọi thứ đều có thể được số hóa, những sản phẩm mang dấu ấn địa phương lại càng cần những người trẻ đủ hiểu và đủ yêu để làm mới chúng một cách có trách nhiệm. Hành trình của Vũ Thị Thu Thảo cho thấy: khởi nghiệp không nhất thiết phải bắt đầu từ những ý tưởng lớn lao.

Đôi khi, đó chỉ là việc mang một món ăn quen thuộc đi xa hơn, bằng sự chỉn chu, bằng câu chuyện cá nhân và bằng niềm tin vào giá trị bền lâu của truyền thống.