Tổng thư ký LHQ kêu gọi tập trung vào 3 định hướng chống biến đổi khí hậu

Ông Guterres nhấn mạnh các nước cần khẩn cấp giảm lượng khí thải để hạn chế sự gia tăng nhiệt độ toàn cầu, theo đó lượng khí thải phải giảm 9% mỗi năm. Đến năm 2030, chỉ số này phải giảm 43% so với mức năm 2019. Người đứng đầu LHQ cho rằng các nước thuộc Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) phải dẫn đầu về vấn đề này bởi đây là những nước phát thải lớn nhất, có khả năng và trách nhiệm lớn nhất.

Thứ hai, Tổng thư ký LHQ cũng nhấn mạnh cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa để bảo vệ nhân loại khỏi hậu quả tàn khốc của cuộc khủng hoảng khí hậu, nhất là các nước đang bị bỏ mặc trước những hiện tượng khí hậu khắc nghiệt. Ông cho biết sự chênh lệch giữa nhu cầu thích ứng và nguồn tài chính có thể lên tới 359 tỷ USD mỗi năm vào năm 2030. Những khoản tiền thiếu hụt này có thể dẫn đến thiệt hại về người, mất mùa và bỏ qua cơ hội phát triển.

Về định hướng thứ ba, ông cho biết, cần biến cam kết thành hành động. Ông kỳ vọng các nước sẽ thực hiện các cam kết về tài chính, còn các nước phát triển sẽ tăng gấp đôi nguồn tài trợ cho công tác thích ứng với biến đổi khí hậu lên ít nhất 40 tỷ USD vào năm 2025. Theo ông, cam kết tài chính cho vấn đề khí hậu không phải là từ thiện mà là một khoản đầu tư, hành động vì khí hậu không phải là sự lựa chọn mà là mệnh lệnh.

Ông Guterres nhấn mạnh: "COP29 phải phá bỏ các bức tường về tài chính khí hậu. Các nước đang phát triển không được để hội nghị tại Baku trắng tay. Một thỏa thuận là cần thiết. Chúng ta cần một mục tiêu tài chính mới phù hợp với thời điểm này". Ông nói thêm rằng tài chính khí hậu là cần thiết, nếu không, nhân loại sẽ phải trả giá. Ông Guterres cũng hy vọng COP29 sẽ thống nhất được các quy định cho các thị trường carbon công bằng, hiệu quả.

Hội nghị cấp cao về hành động vì khí hậu của các nhà lãnh đạo thế giới COP29 khai mạc ngày 11/11 tại thủ đô Baku. Khoảng 80 lãnh đạo cấp cao và người đứng đầu chính phủ đã tham dự. Một trong những chủ đề “nóng” nhất của COP29 chính là vấn đề tài chính khí hậu, nơi các quốc gia thảo luận để tìm ra con số tài chính thích hợp nhằm hỗ trợ các nước nghèo ứng phó với biến đổi khí hậu. Mức cam kết ban đầu là 100 tỷ USD mỗi năm, nhưng nay con số này không đủ để đáp ứng nhu cầu thực tế. Các quốc gia đang phát triển kêu gọi nâng mức tài trợ lên 1.000 tỷ USD, phần lớn dưới dạng viện trợ không hoàn lại thay vì cho vay.

Tuy nhiên, lãnh đạo của một số nền kinh tế lớn hàng đầu trên thế giới không tham dự hội nghị khí hậu năm nay. Trong số đó có Tổng thống Mỹ Joe Biden, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron.

Khi COP29 bắt đầu diễn ra, các vụ cháy rừng bất thường ở bờ Đông nước Mỹ vẫn tiếp diễn và ảnh hưởng xấu đến chất lượng không khí tại New York. Trong khi đó, các nhà khoa học dự báo năm 2024 sẽ là năm nóng nhất trong lịch sử. Bằng chứng khoa học cho thấy tình trạng nóng lên toàn cầu cũng như tác động của hiện tượng này đang diễn ra nhanh hơn dự kiến và nhiệt độ trung bình của Trái Đất có thể đã tăng 1,5 độ C so với thời kỳ công nghiệp. Mức tăng nhiệt vượt ngưỡng 1,5 độ C sẽ dẫn đến nguy cơ các hiện tượng thời tiết cực đoan trở nên nghiêm trọng hơn.