TP.HCM: Mời làm việc nhóm giáo viên bị phụ huynh tố bạo hành bé trai 5 tuổi

(Ngày Nay) - Chiều 18/7, Công an TP.HCM, UBND phường Tam Bình đã mời các giáo viên liên quan trong sự việc bị phụ huynh tố bạo hành bé trai xảy ra tại lớp mầm non tư thục gây xôn xao dư luận. Chị P.L mẹ bé cùng có mặt cung cấp các thông tin cần thiết cho cơ quan công an.

Phụ huynh phản ánh con bị bạo hành

Mới đây, câu chuyện chia sẻ từ tài khoản facebook B.B về việc con trai 5 tuổi của chị đang học ở lớp mầm non bị bạo hành trong thời gian dài khiến dư luận đặc biệt quan tâm. Sự việc sau đó được xác nhận xảy ra tại Lớp mầm non Ngôi Nhà Xanh, địa chỉ trên đường Ngô Chí Quốc, phường Tam Bình, TP.HCM. Đây là lớp mầm non tư thục, có quyết định cấp phép thành lập, giấy tờ pháp lý. Hiện, Lớp có 2 lớp nhỏ gồm lớp 14 trẻ và lớp 18 trẻ.

Dòng trạng thái được chia sẻ của tài khoản facebook B.B có đoạn: “Ngồi viết ra những dòng này mà lòng em đau như dao cắt. Em làm mẹ mà em tệ quá, con em nó bị bạo hành cả thể xác lẫn tinh thần bao lâu nay mà em không biết, mấy chị làm mẹ mấy chị thử tưởng tượng 1 ngày mấy chị phát hiện ra con mấy chị đi học mà bị đánh đập, bị bỏ lang thang, bị cho ra ngủ ngay tollet thì cảm giác của mấy chị ra sao. Em không còn muốn làm gì hết, trái tim em nó đau vô cùng, con em nó chịu đựng mấy tháng qua, cơ thể nó hao mòn, thậm chí nó ốm, nó xanh xao. Em phải đi khám bác sĩ. Bác sĩ khám thì không ra bệnh...".

Để giải thích cho việc con trai bị bạo hành tài khoản B.B chua chát: “con em bạo hành như vậy vì đúng một lý do cô giáo bị khó ngủ. Con em ngủ trưa bữa ngủ bữa không, nằm đó nói chuyện cô không ngủ được. Và tất cả trút lên đầu con em hết”.

Đăng kèm dòng trạng thái phẫn uất và cảm giác dằn vặt vì bất lực của người mẹ là những clip đối chất với các cô giáo tại lớp mầm non.

Nội dung trong clip thể hiện người mẹ yêu cầu giáo viên chủ nhóm lớp và 2 cô giáo trực tiếp phụ trách chăm sóc con trai, làm rõ việc có phải các cô nhiều lần đánh trẻ, bạo hành thể xác và tinh thần bé? Đồng thời bắt bé nằm ngủ trước toilet, nằm ngủ trên các tấm thảm chùi chân, cạnh các thùng rác hay không?

Đến trưa ngày 18/7, những đoạn clip đã được chủ tài khoản gỡ xuống.

Trao đổi qua điện thoại với phóng viên Ngày Nay chị P.L, người mẹ trong câu chuyện cho biết hiện vụ việc đang được cơ quan công an điều tra. Chị đang chờ kết luận cuối cùng của cơ quan chức năng.

Theo chị P.L, con trai chị có mắc chứng rối loạn phát triển nhưng rất nhẹ. Chị có cho con học can thiệp thêm với cô giáo dạy trẻ đặc biệt (dành cho trẻ rối loạn phát triển). Tuy nhiên, cô giáo này cũng cho rằng trường hợp của bé là rất nhẹ. Chị P.L chia sẻ, các bác sĩ khi thăm khám cho bé khuyên gia đình không nên cho cháu vào trường chuyên biệt, vì trường hợp của cháu nhẹ, khi tương tác nhiều với các bạn ở lớp chuyên biệt có thể khiến tình trạng khác hơn.

Sự việc xảy ra khi đổi giáo viên?

Theo người mẹ, con trai chị vì thế vẫn học ở Lớp mầm non Ngôi Nhà Xanh suốt 2 năm qua.

Chị P.L khẳng định sự việc con trai nghi bị bạo hành có thể xảy ra đã lâu nhưng chị không hay biết. Gần đây, có người quá thương bé nên mới gửi các hình ảnh, clip cho chị.

Người mẹ khẳng định sự việc chỉ xảy ra từ ngày lớp học thực hiện đổi giáo viên khác cho con trai?

Điều đáng nói, theo chị P.L khi câu chuyện của con trai được chia sẻ, có tài khoản mạng xã hội đã tự nhận là cô giáo nhân vật chính trong câu chuyện lên tiếng thanh minh. Tuy nhiên, đây là một tài khoản bán hàng, tự ý bình luận tạo tương tác vì mục đích khác.

Chiều 18/7, cơ quan công an, đại diện các đơn vị chuyên trách đã mời chị và chủ lớp học, cùng 2 cô giáo lên làm việc.

Chia sẻ với báo chí, một cán bộ phường Tam Bình cho biết: sau khi nắm được thông tin sự việc xảy ra trên địa bàn phường, Chủ tịch UBND phường Tam Bình đã đề nghị Công an phường Tam Bình, Phòng Văn hóa - Xã hội phường tới cơ sở giáo dục mầm non Ngôi Nhà Xanh làm việc, chỉ đạo Phó chủ tịch UBND phường Tam Bình trực tiếp tới cơ sở mầm non này trong buổi sáng nay.

Đoàn làm việc yêu cầu chủ cơ sở mầm non viết báo cáo giải trình. Chủ Lớp mầm non Ngôi Nhà Xanh được Công an phường Tam Bình mời lên làm việc. Sau đó, UBND phường Tam Bình tiếp tục yêu cầu 2 cô giáo mầm non, chủ cơ sở mầm non phải có mặt ở UBND phường làm việc vào lúc 14 giờ chiều 18/7.

Liên quan nội dung phản ánh của phụ huynh về việc 2 cô giáo bạo hành trẻ, bắt trẻ ngủ trước toilet có đúng hay không, cũng như tình hình sức khỏe hiện nay của em bé K. hiện nay ra sao, đại diện phường Tam Bình cho biết đang chờ kết quả xác minh, làm việc cụ thể của công an phường, UBND phường với các cá nhân liên quan.

Về kết quả buổi làm việc chiều 18/7, phóng viên Ngày Nay cũng đã gửi câu hỏi đến ông Nguyễn Minh Điền Chủ tịch UBND phường Tam Bình. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc diễn biến sự việc.