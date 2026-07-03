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TP.HCM: Trẻ em tại Trung tâm nuôi dưỡng Linh Xuân được hỗ trợ sức khỏe toàn diện

Huy Hùng In bài viết
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(Ngày Nay) - Ngày 1/7, Bệnh viện Lê Văn Việt ký kết Bản ghi nhớ hợp tác với Trung tâm Nuôi dưỡng bảo trợ trẻ em Linh Xuân trong khuôn khổ Hội nghị ký kết hỗ trợ toàn diện công tác chăm sóc sức khỏe cho các cơ sở bảo trợ xã hội trực thuộc Lực lượng Thanh niên xung phong TP.HCM.

Theo nội dung ký kết, Bệnh viện Lê Văn Việt sẽ đồng hành cùng Trung tâm triển khai nhiều hoạt động chăm sóc sức khỏe toàn diện cho trẻ em như: khám sức khỏe tổng quát và khám chuyên khoa định kỳ, lập hồ sơ sức khỏe điện tử, đánh giá dinh dưỡng, thể chất và tâm lý, hỗ trợ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, theo dõi điều trị các bệnh mạn tính và tư vấn chuyên môn khi cần thiết.

Bên cạnh đó, bệnh viện sẽ phối hợp đào tạo, tập huấn cho nhân viên y tế và chăm sóc viên của Trung tâm về cấp cứu ban đầu, chăm sóc người bệnh, truyền thông giáo dục sức khỏe, quản lý hồ sơ y tế, đồng thời hỗ trợ công tác phòng, chống dịch bệnh, kiểm soát nhiễm khuẩn và nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe.

TP.HCM: Trẻ em tại Trung tâm nuôi dưỡng Linh Xuân được hỗ trợ sức khỏe toàn diện ảnh 1

Các bác sĩ Bệnh viện Lê Văn Việt và cán bộ Trung tâm Nuôi dưỡng Bảo trợ trẻ em Linh Xuân chung tay chăm lo sức khỏe cho những đứa trẻ thiếu may mắn.

Bản ghi nhớ có thời hạn 5 năm, với cơ chế phối hợp đánh giá định kỳ hằng năm nhằm bảo đảm các nội dung hợp tác được triển khai hiệu quả, thiết thực và bền vững.

Đầu tháng 6/2026, Bệnh viện Lê Văn Việt cũng đã tổ chức lễ ký kết hợp đồng hỗ trợ phát triển chuyên môn với 4 trạm y tế cấp phường gồm: Long Bình, Long Phước, Long Trường và Phước Long, TP.HCM.

Hoạt động được triển khai căn cứ Kế hoạch số 660/KH-SYT ngày 21/01/2026 của Sở Y tế TP về hỗ trợ chuyên môn cho các trạm y tế xã, phường, đặc khu trên địa bàn thành phố năm 2026, nhằm tăng cường năng lực y tế cơ sở, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân.

Theo nội dung ký kết, các bên sẽ phối hợp triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ chuyên môn toàn diện, tập trung vào nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, phát triển nguồn nhân lực, chuyển giao kỹ thuật, hội chẩn chuyên môn, công tác dược, y học cổ truyền và phục hồi chức năng. Qua đó góp phần nâng cao năng lực tiếp nhận, điều trị và cấp cứu tại chỗ của các trạm y tế, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân trên địa bàn.

Trước đó, Bệnh viện Lê Văn Việt triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ chuyên môn cho trạm y tế phường Tăng Nhơn Phú, TP.HCM và đạt được những kết quả tích cực trong công tác khám chữa bệnh, đào tạo và nâng cao năng lực cho tuyến y tế cơ sở. Việc tiếp tục mở rộng mô hình hỗ trợ đến các trạm y tế cấp phường là bước đi cụ thể nhằm hiện thực hóa chủ trương phát triển hệ thống y tế theo hướng lấy y tế cơ sở làm nền tảng.

Huy Hùng
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bệnh viện Lê văn Việt trung tâm nuôi dưỡng trẻ em Linh Xuân

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