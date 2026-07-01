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TP.HCM: Trao tặng 700 đầu sách cho Bệnh viện Nhi đồng 1

Ngọc Trâm In bài viết
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(Ngày Nay) - Ngày 1-7, Sở Văn hoá Thể thao TP.HCM phối hợp cùng Báo Sức khỏe và Đời sống, Bệnh viện Nhi đồng 1 tổ chức chương trình “Sách trao tay - Yêu thương ở lại”, với mong muốn tạo nên một sân chơi ý nghĩa, bổ ích dành cho các em thiếu nhi đang điều trị tại bệnh viện.
TP.HCM: Trao tặng 700 đầu sách cho Bệnh viện Nhi đồng 1 ảnh 1

Ban tổ chức cũng đã trao tặng 700 cuốn sách với đủ thể loại, phù hợp lứa tuổi các bệnh nhi tại Bệnh viện Nhi đồng 1.

Chương trình nằm trong khuôn khổ chuỗi hoạt động Hội sách Thiếu nhi TP.HCM lần thứ VI năm 2026 để chào mừng 50 năm Ngày thành phố mang tên Bác. Theo Sở Văn hoá Thể thao TP, các hoạt động đã mở rộng mô hình để đưa sách đến gần hơn với tất cả mọi người, đặc biệt là các em nhỏ tại bệnh viện.

Lần này, Ban tổ chức cũng đã trao tặng 700 cuốn sách với đủ thể loại, phù hợp lứa tuổi các bệnh nhi. Nhiều em hào hứng đọc sách, tô màu, xem trình diễn nhiều tiết mục văn hóa và tham quan không gian đọc vừa được thiết lập tại đây.

Những đầu sách của “Sách trao tay - Yêu thương ở lại” không chỉ giúp lan tỏa văn hóa đọc mà mang đến cho các bệnh nhi những món quà tinh thần ý nghĩa trong hành trình điều trị.

TP.HCM: Trao tặng 700 đầu sách cho Bệnh viện Nhi đồng 1 ảnh 2

Những đầu sách của “Sách trao tay - Yêu thương ở lại” không chỉ giúp lan tỏa văn hóa đọc mà mang đến cho các bệnh nhi những món quà tinh thần ý nghĩa.

Nhà báo Nguyễn Thị Huyền - Trưởng Văn phòng đại diện Báo Sức khỏe và Đời sống TP.HCM cho biết, mỗi cuốn sách được trao không đơn thuần là món quà tinh thần mà còn là sự sẻ chia, yêu thương và hy vọng, góp phần giúp các em có thêm động lực vượt qua bệnh tật.

TS.BS Ngô Ngọc Quang Minh - Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 1 cho biết, bệnh viện có khoảng 1.400 bệnh nhi điều trị nội trú thường xuyên. Nhiều năm qua, đội ngũ luôn cố gắng xây dựng các góc đọc, góc giải trí cho bệnh nhi.

Việc được bổ sung thêm hàng trăm đầu sách giúp không gian đọc trở nên phong phú hơn, tạo thêm niềm vui cho các em, giúp phụ huynh có thêm niềm hy vọng trong hành trình điều trị.

Theo kế hoạch, Sở Văn hoá Thể thao TP sẽ tiếp tục phối hợp với các nhà xuất bản, đơn vị phát hành và cơ quan báo chí để duy trì hoạt động đọc sách tại bệnh viện; đồng thời bổ sung các đầu sách cho phụ huynh như chăm sóc sức khỏe gia đình, nuôi dạy con và kỹ năng sống.

TP.HCM: Trao tặng 700 đầu sách cho Bệnh viện Nhi đồng 1 ảnh 3

Bệnh viện Nhi đồng 1 bệnh viện có khoảng 1.400 bệnh nhi điều trị nội trú thường xuyên.

Trước đó, tối ngày 27/6/2026, Sở Văn hóa Thể thao TP cũng tổ chức hội sách tại Chung cư Sora Gardens (phường Bình Dương), góp phần đưa sách và các hoạt động văn hóa đọc đến gần hơn với cộng đồng dân cư, tạo điều kiện để các gia đình, trẻ em và người lao động cùng tham gia, trải nghiệm trong không gian sống của mình.

Hội sách mang đến nhiều hoạt động phong phú, hấp dẫn như: giao lưu tác giả, tác phẩm; giao lưu Đại sứ Văn hóa đọc; kể chuyện và vẽ tranh theo sách; tìm hiểu lịch sử, văn hóa địa phương; các chương trình nghệ thuật dành cho thiếu nhi cùng nhiều không gian đọc sách, sáng tạo và trải nghiệm dành cho các em và gia đình.

Chương trình cũng ra mắt mô hình "Tủ sách cộng đồng", trao tặng 3 tủ sách đến Khu nhà ở xã hội Becamex Hòa Lợi (phường Bình Dương), khu nhà trọ ông Nguyễn Văn Vương (xã Bắc Tân Uyên) và khu nhà trọ ông Trần Đình Cường (phường Thuận An).

TP.HCM: Trao tặng 700 đầu sách cho Bệnh viện Nhi đồng 1 ảnh 4

Hội sách tại Chung cư Sora Gardens (phường Bình Dương).

Qua đó góp phần đưa sách đến gần hơn với công nhân, người lao động và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; từng bước hình thành các điểm đọc sách tại khu dân cư, khu nhà ở xã hội và khu nhà trọ, tạo môi trường học tập, sinh hoạt văn hóa lành mạnh và lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng.

Từ ngày 26/6 đến 2/7, Hội sách thiếu nhi TP.HCM lần VI – năm 2026 được tổ chức đồng thời tại ba địa điểm trọng tâm gồm: Thư viện Khoa học Tổng hợp TP, Khu phức hợp Sora Gardens và Đường sách Vũng Tàu, cùng với nhiều hoạt động hưởng ứng diễn ra tại các địa phương trên địa bàn thành phố.

Ngọc Trâm
Hội sách trao sách tặng sách bệnh viện nhi đồng bệnh nhi điều trị

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