Triển lãm The Vietnam Grand WeddX 2026 – Kiến tạo không gian mới cho văn hóa cưới Việt Nam

(Ngày Nay) - Ngày 4/7, tại VinPalace Cổ Loa, The Vietnam Grand WeddX 2026 thu hút hàng nghìn lượt khách tham quan. Vượt ra ngoài khuôn khổ một triển lãm thương mại, sự kiện gợi mở cách tiếp cận mới đối với văn hóa cưới Việt Nam khi kết hợp các giá trị truyền thống với nghệ thuật trình diễn, công nghệ và trải nghiệm tương tác.

Mang chủ đề "Love Beyond the Universe", triển lãm được tổ chức trên không gian gần 9.000 m², tái hiện một "vũ trụ tình yêu" bằng ngôn ngữ thị giác. Hệ thống màn hình Immersive LED rộng hơn 240 m² kết hợp công nghệ 3D Mapping, lần đầu được triển khai ở quy mô lớn trong một triển lãm cưới tại Việt Nam, không chỉ tạo hiệu ứng trình diễn mà còn góp phần kể câu chuyện về tình yêu, hôn nhân và gia đình, những giá trị vốn giữ vị trí trung tâm trong văn hóa Việt. Sân khấu thời trang lấy cảm hứng từ hình dáng đất nước cũng gợi liên tưởng đến sự hội tụ của các vùng văn hóa Bắc, Trung, Nam trong đời sống cưới hỏi đương đại.

Hơn 60 thương hiệu và nhà thiết kế đến từ nhiều địa phương như Adam Store, Én Bridal, LAT Bridal, Bella Couture... mang đến các bộ sưu tập phản ánh xu hướng sáng tạo trên nền tảng chất liệu văn hóa truyền thống.

Từ trang phục cưới, phụ kiện, hoa cưới đến các không gian trưng bày, nhiều chi tiết quen thuộc của lễ cưới Việt được làm mới bằng ngôn ngữ thiết kế hiện đại, cho thấy sự chuyển động của ngành cưới trong quá trình tiếp biến giữa truyền thống và đương đại.

Không gian trải nghiệm cũng là điểm nhấn của sự kiện. Chuỗi 15 workshop và talkshow thu hút đông đảo người tham dự với các hoạt động như chế tác nhẫn cưới, làm voan, cài áo hay kết hoa.

Những hoạt động này không chỉ tạo cơ hội để khách tham quan trực tiếp trải nghiệm mà còn góp phần giới thiệu các kỹ thuật thủ công vốn gắn với nghề cưới truyền thống, qua đó mở thêm một cách tiếp cận đối với việc gìn giữ những giá trị văn hóa trong bối cảnh đời sống hiện đại.

Theo ông Nguyễn Trần Quang, Phó Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội, The Vietnam Grand WeddX không chỉ đáp ứng nhu cầu của thị trường cưới mà còn góp phần quảng bá hình ảnh Hà Nội và Việt Nam thông qua các sản phẩm du lịch và sự kiện quy mô lớn. Ông cho rằng du lịch cưới đang trở thành xu hướng phát triển tại nhiều quốc gia và Việt Nam có nhiều lợi thế để tham gia vào thị trường này, đặc biệt đối với các nhóm khách đến từ Bắc Mỹ và châu Á.

Sự kiện cũng quy tụ các doanh nghiệp, nhà thiết kế, nghệ nhân và đơn vị cung cấp dịch vụ cưới đến từ cả ba miền. Bên cạnh hoạt động giới thiệu sản phẩm, đây còn là dịp để những người làm nghề trao đổi về xu hướng thiết kế, kỹ thuật chế tác và cách khai thác chất liệu văn hóa trong các sản phẩm cưới. Nhiều khách tham quan cho biết họ bất ngờ trước quy mô tổ chức cũng như cách kết hợp giữa công nghệ trình diễn với các yếu tố truyền thống.

Phát biểu tại lễ khai mạc, bà Ngô Thị Hương, Tổng Giám đốc Vinpearl, cho rằng đám cưới là sự giao thoa của nhiều lĩnh vực như văn hóa, nghệ thuật, thời trang, ẩm thực, âm nhạc và công nghệ. Theo bà, việc phát triển The Vietnam Grand WeddX thành sự kiện thường niên không chỉ hướng tới xây dựng một nền tảng kết nối ngành cưới mà còn góp phần đưa Việt Nam trở thành điểm đến của các sự kiện cưới trong khu vực.

Ở góc độ văn hóa, triển lãm phản ánh một xu hướng đáng chú ý của ngành công nghiệp sáng tạo, đó là đưa các giá trị truyền thống bước vào đời sống đương đại thông qua trải nghiệm.

Khi nghi lễ cưới không chỉ được gìn giữ trong phạm vi gia đình mà còn được giới thiệu như một sản phẩm văn hóa, những yếu tố tưởng như quen thuộc như voan cưới, hoa cưới, trang phục hay các nghi thức truyền thống đã có thêm cơ hội tiếp cận công chúng trẻ bằng những hình thức mới. Điều đó cho thấy văn hóa cưới không chỉ là ký ức của quá khứ mà đang tiếp tục được tái tạo và lan tỏa trong dòng chảy của xã hội hiện đại.

Dưới đây là một số hình ảnh ghi nhận tại Triển lãm cưới The Vietnam Grand WeddX:

Triển lãm cưới The Vietnam Grand WeddX 2026, một trong những triển lãm ngành cưới thế hệ mới có quy mô lớn nhất Việt Nam, diễn ra trong hai ngày 4 và 5/7 tại VinPalace Cổ Loa, thuộc Trung tâm Triển lãm Quốc gia (Đông Anh, Hà Nội). Sự kiện do thương hiệu MICE & Wedding VinPalace phối hợp với Phong Design tổ chức. Với chủ đề "Love Beyond The Universe", triển lãm nhanh chóng thu hút hàng nghìn lượt khách tham quan ngay trong ngày đầu mở cửa. Trên không gian rộng hơn 9.000m², khách tham quan được trải nghiệm chuỗi hoạt động đa dạng gồm wedding showcase, trình diễn thời trang, sân khấu immersive, workshop, talkshow và nhiều không gian tương tác được đầu tư công phu. Bên cạnh đó, hơn 60 thương hiệu trong lĩnh vực cưới cũng giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ và xu hướng mới, góp phần tạo nên một không gian trải nghiệm toàn diện cho công chúng.