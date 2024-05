Triển vọng thu hút khách quốc tế đến Hà Nội suốt bốn mùa

Theo Sở Du lịch Hà Nội, trong tháng 5/2024, tổng khách du lịch đến Hà Nội đạt 2,37 triệu lượt khách, tăng 16,6% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, khách du lịch quốc tế tăng 46,7% lên 496,5 nghìn lượt khách; khách du lịch nội địa đạt 1,88 triệu lượt khách, tăng 10,6% so với cùng kỳ năm trước. Tổng thu từ khách du lịch đạt 9.194 tỷ đồng, tăng 23,6% so với cùng kỳ năm 2023.

Như vậy, 5 tháng đầu năm 2024 so với cùng kỳ năm 2023, tổng khách du lịch đến Hà Nội đạt 11,55 triệu lượt khách, tăng 14%; trong đó, khách du lịch quốc tế đạt 2,64 triệu lượt khách, tăng 51,9%, khách du lịch nội địa đạt 8,91 triệu lượt khách, tăng 6,1%. Tổng thu từ khách du lịch đạt 45.856 tỷ đồng, tăng 23% so với cùng kỳ năm 2023.Điều đáng nói, nếu các năm trước, cao điểm khách du lịch quốc tế đến Hà Nội tập trung từ tháng 10 năm trước đến tháng 4 năm sau là thời điểm thời tiết thuận lợi cho khách du lịch quốc tế tham quan Hà Nội, thì năm nay, dù đã vào mùa hè nhưng khách quốc tế đến Hà Nội vẫn có mức tăng mạnh. Đây là tín hiệu tốt trong việc thu hút khách quốc tế đến Hà Nội suốt bốn mùa trong năm.Trong bối cảnh kinh tế trong nước và quốc tế gặp nhiều khó khăn, nhiều ngành, lĩnh vực kinh tế có mức phục hồi, tăng trưởng thấp, ngành Du lịch Thủ đô tiếp tục có sự phục hồi và phát triển, đạt được nhiều kết quả tích cực. Các chỉ tiêu phát triển của ngành đều có mức tăng trưởng cao, vượt các kế hoạch đề ra, trong đó chỉ tiêu về khách du lịch quốc tế với mức tăng 51,9% so với cùng kỳ năm 2023 là chỉ tiêu có mức tăng trưởng ấn tượng nhất. Tiếp đó, chỉ tiêu tổng thu từ du lịch với mức tăng trưởng 23% so với cùng kỳ năm 2023. Hệ thống cơ sở lưu trú các cơ sở (đặc biệt là lưu trú cao cấp 4-5 sao), dịch vụ mua sắm, ăn uống, vui chơi giải trí đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch tiếp tục tăng cả về số lượng và chất lượng.Đối với thị trường quốc tế, ngành Du lịch Thủ đô ngày càng khẳng định được vị trí, hình ảnh, thương hiệu của mình trong khu vực cũng như trên thế giới. Các tổ chức, chuyên gia, đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch quốc tế tiếp tục đề cử, vinh danh Hà Nội tại các giải thưởng uy tín, tầm cỡ khu vực và quốc tế như: Du lịch Hà Nội tiếp tục được Tổ chức Du lịch Thế giới (WTA) đề cử ở 2 hạng mục Asia's Leading City Break Destination 2024 (Điểm đến kỳ nghỉ ngắn ngày tại thành phố hàng đầu châu Á) và Asia's Leading City Destination 2024 (Điểm đến thành phố hàng đầu châu Á); Nền tảng du lịch trực tuyến hàng đầu thế giới Tripadvisor đã vinh danh Hà Nội ở hạng mục Điểm đến hàng đầu thế giới 2024 và Điểm đến ẩm thực hấp dẫn nhất thế giới 2024.Việc tổ chức các hoạt động, sự kiện, chương trình xúc tiến du lịch cũng được đổi mới, thu hút sự tham gia của đông đảo doanh nghiệp và du khách. Các sự kiện được tổ chức với quy mô lớn, chuyên nghiệp, thường niên, theo chuỗi từ đầu năm đến cuối năm với nhiều hoạt động, nội dung đặc sắc, hấp dẫn, ứng dụng nhiều công nghệ mới như 3D, Mapping, Drone. Bên cạnh đó, công tác truyền thông quảng bá cũng được chú trọng, các doanh nghiệp du lịch đã chủ động liên kết với các đơn vị truyền thông, các hãng hàng không để quảng bá sản phẩm của mình. Nhiều doanh nghiệp đã dành nguồn lực lớn để đầu tư các sản phẩm marketing chuyên nghiệp trên các nền tảng truyền thông số.Từ nay đến cuối năm, ngành Du lịch Hà Nội tiếp tục nâng cao hiệu lực, công tác quản lý Nhà nước về du lịch; xây dựng sản phẩm du lịch, hợp tác xúc tiến và phát triển thị trường; tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến du lịch; đẩy mạnh công tác chuyển đổi số ngành Du lịch Thủ đô; thanh tra, kiểm tra, xây dựng môi trường du lịch an toàn, thân thiện, văn minh nhằm nâng cao chất lượng, sức hấp dẫn của điểm đến.