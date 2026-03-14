Triều Tiên phóng vật thể bay chưa xác định ra vùng biển phía Đông

(Ngày Nay) - Quân đội Hàn Quốc cho biết Triều Tiên đã phóng ít nhất một vật thể bay chưa xác định hướng ra vùng biển phía Đông trong sáng 14/3.

Hãng tin Yonhap dẫn thông báo từ Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc nêu rõ quân đội nước này đã phát hiện vụ phóng, song chưa cung cấp thêm chi tiết về loại vũ khí hay tầm bắn của vật thể.

Đây là vụ phóng mới nhất của Triều Tiên sau khi ngày 27/1, nước này đã phóng nhiều tên lửa đạn đạo tầm ngắn ra vùng biển phía Đông.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh Hàn Quốc và Mỹ đang tiến hành cuộc tập trận mùa Xuân thường niên mang tên Lá chắn tự do (Freedom Shield).