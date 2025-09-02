Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển bổ sung 80 chỉ tiêu

(Ngày Nay) - Đây là lần hiếm hoi trường đại học dẫn đầu cả nước về lĩnh vực y dược không đủ chỉ tiêu sau khi kết thúc xét tuyển nguyện vọng 1 và phải xét tuyển bổ sung.

Trường Đại học Y Hà Nội vừa công bố tuyển bổ sung 80 chỉ tiêu ngành Công tác xã hội.

Ngành Công tác xã hội là ngành học mới của Trường Đại học Y Hà Nội và năm nay là lứa tuyển sinh đầu tiên. Phương thức xét tuyển dựa trên điểm thi Tốt nghiệp trung học phổ thông với các tổ hợp A00 (Toán, Lý, Hóa), B00 (Toán, Hóa, Sinh), B08 (Toán, Sinh, tiếng Anh). Ngưỡng nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển từ 17 điểm. Trường cộng điểm cho thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế tương đương IELTS 5,5 điểm trở lên với mức điểm cộng từ 1 đến 2 điểm.

Thí sinh có nguyện vọng vào trường nộp hồ sơ trực tiếp từ 8 giờ ngày 3/9 đến 16 giờ ngày 12/9. Hồ sơ gồm một bản sao công chứng giấy chứng nhận kết quả thi Tốt nghiệp trung học phổ thông, bản sao chứng chỉ ngoại ngữ, giải quốc gia, quốc tế (nếu có).

Trước đó, Trường Đại học Y Hà Nội công bố điểm chuẩn năm 2025 với mức điểm từ 17 đến 28,7 điểm. Mức điểm chuẩn cao nhất là 28,7 điểm, áp dụng cho tổ hợp C00 (gồm các môn Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý), xét tuyển vào ngành Tâm lý học. Tiếp đó là ngành Y đa khoa với 28,13 điểm. Ba ngành lấy 17 điểm gồm Y học dự phòng, Công tác xã hội, Điều dưỡng (phân hiệu Thanh Hóa).

So với năm 2024, điểm chuẩn các ngành của Trường Đại học Y Hà Nội đều giảm, trong đó ngành Y học dự phòng giảm sâu nhất với mức giảm gần 6 điểm.