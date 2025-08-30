Bộ GD-ĐT gia hạn thời gian mở hệ thống hỗ trợ tuyển sinh đại học thêm 3 ngày

(Ngày Nay) - Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung tại địa chỉ thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn đến 17 giờ ngày 2/9 để thí sinh vào xác nhận nhập học, lùi 3 ngày so với quy định trước đó.

Chiều nay, 30/8, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã thông báo sẽ tiếp tục mở Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung tại địa chỉ thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn đến 17 giờ ngày 2/9 để thí sinh vào xác nhận nhập học.

Trước đó, theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tất cả thí sinh trúng tuyển (bao gồm cả diện xét tuyển thẳng) phải xác nhận nhập học trực tuyến trước 17 giờ ngày 30/8 nếu có nguyện vọng theo học. Trường hợp không xác nhận và không có lý do chính đáng, kết quả trúng tuyển sẽ bị hủy.

Như vậy, thời gian xác nhận nhập học của thí sinh được "nới" thêm 3 ngày. Điều này được cho là nhằm tạo điều kiện cho thí sinh có thêm thời gian xác nhận nhập học trên hệ thống.

Tuy nhiên, những ngày vừa qua, trong quá trình thực hiện xét tuyển, ở một số cơ sở đào tạo xảy ra sai sót trong khâu xử lý dữ liệu. Một số trường hợp thí sinh bị tính điểm không chính xác, ảnh hưởng đến kết quả trúng tuyển. Có trường hợp không hiển thị trạng thái "đỗ - trượt" trên hệ thống tuyển sinh chung...

Thông tin về vấn đề này, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, năm nay, với khối lượng dữ liệu rất lớn, cùng với phương thức, điều kiện tuyển sinh đa dạng của các trường đại học, cao đẳng, tổng số nguyện vọng hệ thống phải xử lý lên đến 50 triệu nguyện vọng. Vì vậy, việc xảy ra sai sót là khó tránh khỏi nhưng ở tỷ lệ nhỏ.

Các trường sẽ có trách nhiệm giải quyết sai sót. Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ hỗ trợ, hướng dẫn và chỉ đạo các trường đại học khác phối hợp xử lý.

Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định các sai sót trong quá trình tuyển sinh đại học, cao đẳng đều được xử lý kịp thời, đảm bảo quyền lợi thí sinh.