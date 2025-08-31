Hà Nội sẽ xử lý nghiêm việc tuyển sinh “chui” với hơn 50 học sinh lớp 1

(Ngày Nay) - Thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, liên quan đến việc Trường Tiểu học quốc tế Thăng Long (Hệ thống Giáo dục Bilgates School) tuyển sinh năm học 2024-2025 khi chưa được cơ quan quản lý phê duyệt, làm ảnh hưởng đến hơn 50 học sinh lớp 1, Sở đang triển khai xử lý chuyển trường và các phần việc có liên quan đến điểm số, học bạ của các học sinh này.
Bên cạnh đó, Sở sẽ xử lý nghiêm với đơn vị có sai phạm trong công tác tuyển sinh, bảo đảm quyền lợi học tập cho các học sinh đã bị tuyển sinh "chui".

Trước đó, theo phản ánh của phụ huynh, năm học 2024-2025, Trường Tiểu học quốc tế Thăng Long không được phê duyệt chỉ tiêu tuyển sinh nhưng vẫn triển khai tuyển sinh. Việc này khiến các học sinh vào học lớp 1 nhưng không có mã số học sinh, không có điểm số trên hệ thống dữ liệu ngành.

Để bảo đảm quyền lợi học tập của học sinh, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã làm việc trực tiếp với đại diện UBND phường Định Công (đơn vị quản lý Trường Tiểu học quốc tế Thăng Long) để nắm bắt tình hình và thống nhất phương án giải quyết.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cũng hướng dẫn phường Định Công đề nghị phụ huynh của hơn 50 học sinh liên hệ với các trường tiểu học trên địa bàn như Trường Tiểu học Định Công, Trường Tiểu học Đại Kim, Trường Tiểu học Đại Từ… hoặc các trường khác theo nguyện vọng để nộp hồ sơ chuyển trường. Cho đến nay, hầu hết học sinh đã được chuyển trường để chuẩn bị vào học lớp 2.

giáo dục tuyển sinh chui Bilgates School

