Từ cao nguyên Lâm Đồng đến tách cà phê: Hành trình nâng tầm hương vị

(Ngày Nay) - Từ nguồn sữa tươi nguyên chất của cao nguyên Lâm Đồng, Dalatmilk không chỉ mang đến những sản phẩm thuần khiết cho người tiêu dùng, mà còn trở thành “nguyên liệu vàng” được các barista và chuỗi cà phê chuyên nghiệp tin chọn.

Thông qua chuỗi workshop “Nghệ Thuật Pha Chế Cùng Dalatmilk”, thương hiệu tiếp tục truyền cảm hứng cho cộng đồng Barista trẻ - những người đang từng ngày tìm kiếm sự cân bằng hoàn hảo giữa kỹ thuật pha chế và hương vị tự nhiên.

Ấn tượng từ trải nghiệm cùng Dalatmilk

Trong suốt buổi học, giảng viên đã giúp học viên phân biệt các loại sữa, nắm rõ thành phần, công dụng cũng như vai trò của sữa trong việc tạo cấu trúc và độ ngọt tự nhiên cho đồ uống. Những kiến thức nền tảng này trở thành “vốn kỹ thuật” quan trọng, giúp các barista trẻ hiểu đúng và lựa chọn nguyên liệu chuẩn xác khi pha chế.

Bên cạnh đó, chương trình còn mở ra góc nhìn về việc xây dựng menu theo mùa. Dalatmilk mang đến những công thức được nghiên cứu kỹ lưỡng, sử dụng nguồn nguyên liệu ổn định và chất lượng từ Sữa Tươi Thanh Trùng Nguyên Chất Dalatmilk. Những công thức này không chỉ giúp Barista dễ dàng áp dụng sữa trong từng loại thức uống mà còn tạo ra trải nghiệm hương vị đặc trưng theo từng thời điểm trong năm.

Điểm nhấn của workshop chính là phần thực hành Latte Art, nơi học viên tranh tài sáng tạo các hình vẽ trên ly latte. Với sữa Tươi Thanh Trùng Nguyên Chất Dalatmilk, các Barista được hướng dẫn đánh sữa mịn, kiểm soát dòng chảy và nhiệt độ, từ kỹ thuật cơ bản đến nâng cao. Sự kết hợp giữa nền tảng kỹ thuật và chất lượng sữa giúp học viên tạo ra hình vẽ sắc nét, mượt mà.

“Đây là lần đầu tiên tôi tham gia một workshop của Dalatmilk, và cảm giác thật sự rất ấn tượng, mỹ mãn - khó diễn tả bằng lời,” chị Nguyệt, học viên đến từ Hà Nội, chia sẻ sau buổi học. Là người đang chuẩn bị mở quán cà phê của riêng mình, chị cho biết: “Tôi được hướng dẫn kỹ thuật pha Latte Art và lần đầu tiên tự tay tạo được hình đẹp mắt. Nhờ sữa Dalatmilk có độ béo và foam ổn định, việc đánh sữa và tạo hình trở nên dễ dàng hơn hẳn.”

Cùng chung cảm xúc đó, chị Trang – giáo viên tiếng Pháp, hiện đang theo học pha chế tại Trường Âu Á – kể rằng chị đã yêu thích thương hiệu từ lâu vì gắn liền với hình ảnh cao nguyên trong lành. “Mình ấn tượng nhất với phần hướng dẫn của giảng viên. Không chỉ học kỹ thuật, mà còn hiểu rõ vì sao sữa Dalatmilk phù hợp cho pha chế: vị sữa thanh nhẹ, không gắt, và rất dễ kết hợp với cà phê hay matcha,” chị chia sẻ.

Sau khi thực hành cùng giảng viên chuyên nghiệp từ workshop Nghệ Thuật Pha Chế Cùng Dalatmilk, không chỉ chị Nguyệt, chị Trang mà tất cả các học viên đã cùng nhau tạo nên những cốc latte art đẹp mắt.

Dalatmilk - Hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, nguồn cảm hứng cho Barista Việt

Trong nhiều năm qua, Dalatmilk luôn được biết đến là thương hiệu tiên phong trong ngành F&B với dòng sản phẩm Sữa Tươi Thanh Trùng Nguyên Chất Dalatmilk bởi kết cấu lý tưởng, hương vị ngọt thanh, mang đến những ly đồ uống thơm ngon, trọn vị. Thông qua các hoạt động của mình, Dalatmilk mong muốn trở thành cầu nối lan tỏa niềm đam mê, xây dựng cộng đồng Barista ngày càng vững mạnh.

“Sau buổi học, mình cảm thấy yêu nghề barista hơn, và chắc chắn sẽ tìm hiểu sâu hơn về kỹ thuật pha chế,” chị Trang bày tỏ. Bên cạnh đó, chị Nguyệt cho biết workshop giúp chị tự tin hơn để khởi đầu dự án quán cà phê của riêng mình: “Mình thấy Dalatmilk không chỉ cung cấp sản phẩm chất lượng, mà còn tạo môi trường để mọi người cùng học hỏi, chia sẻ và phát triển nghề.”

Từ cao nguyên Lâm Đồng - nơi nguồn sữa tinh khiết được nuôi dưỡng trong khí hậu ôn hòa đến từng tách cà phê được sáng tạo bởi bàn tay Barista, Dalatmilk đã và đang góp phần nâng tầm hương vị Việt, kết nối di sản cao nguyên với đam mê sáng tạo của những người người yêu nghệ thuật pha chế cũng như văn hóa cafe.