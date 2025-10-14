Tập đoàn TH kiến nghị tỉnh Lâm Đồng tháo gỡ vướng mắc các dự án theo hướng kế thừa

(Ngày Nay) - Tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Lâm Đồng năm 2025 vừa diễn ra ngày 12/10, đại diện Tập đoàn TH đã có bài tham luận quan trọng, chia sẻ kinh nghiệm của một nhà đầu tư lớn vào địa phương. Trong đó có vấn đề tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án khi địa phương đã hoàn thiện tổ chức bộ máy chính quyền hai cấp.

Hội tụ lợi thế tự nhiên hiếm có

Tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư, đánh giá về bối cảnh của tỉnh Lâm Đồng sau khi sáp nhập với Đắk Nông và Bình Thuận, ông Ngô Minh Hải, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn TH cho rằng, Lâm Đồng đang có đầy đủ lợi thế kinh tế cao nguyên, trung du và kinh tế biển.

Lãnh đạo Tập đoàn TH cho rằng, Lâm Đồng có điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng vô cùng phù hợp để phát triển chăn nuôi bò sữa quy mô đại công nghiệp. Nhất là trong bối cảnh quy mô đàn bò sữa của Việt Nam hiện tại khoảng 400.000 con, trong khi theo chiến lược ngành sữa đến năm 2035 cả nước phải đạt trên 700.000 con, đến năm 2045 là một triệu con bò sữa được chăn nuôi tập trung.

Ông Ngô Minh Hải- Chủ tịch HĐQT Tập đoàn TH phát biểu tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Lâm Đồng 2025

Theo kinh nghiệm từ Tập đoàn TH, dự án chăn nuôi bò sữa đại công nghiệp sẽ đưa người nông dân tham gia trở thành một mắt xích trong chuỗi sản xuất công nghệ cao khép kín, phát triển sinh kế cho bà con, xóa đói giảm nghèo tiến tới làm giàu bền vững.

Cũng theo đánh giá của Tập đoàn TH, Lâm Đồng có điều kiện phù hợp để trồng các loại cây ăn quả lâu năm, cây tính chất lâm nghiệp, lấy tinh dầu, gỗ quý, thảo dược, cây hương liệu, gia vị; cộng với hạ tầng giao thông đang phát triển cho phép phát triển các dự án trồng trọt kết hợp chế biến sâu và trung tâm logistic.

Một lợi thế tự nhiên hiếm có khác của tỉnh Lâm Đồng là phát triển công nghiệp, khoáng sản. Lâm Đồng có tài nguyên khoáng sản phong phú, đặc biệt có khoáng sản chiến lược quốc gia như bô-xít, titan. Việt Nam là nước đứng thứ hai thế giới về trữ lượng quặng bô-xít, thì riêng trữ lượng bô-xít của Lâm Đồng (5,4 tỷ tấn) đã chiếm gần 80% trữ lượng cả nước. , . Lâm Đồng cũng có tiềm năng về năng lượng tái tạo (điện gió, điện mặt trời), đủ để phát triển các dự án khai thác và chế biến khoáng sản.

Đặc biệt, trong phát triển du lịch, lãnh đạo Tập đoàn TH cho rằng, phát triển du lịch sinh thái kết hợp với hoạt động sản xuất nông lâm nghiệp, thảo dược ứng dụng công nghệ cao gắn với chế biến sâu là lợi thế rất lớn của tỉnh Lâm Đồng.

Tháo gỡ vướng mắc cho các dự án phải theo hướng kế thừa

Từ kinh nghiệm của một nhà đầu tư lớn, lãnh đạo Tập đoàn TH chia sẻ, các dự án phải áp dụng thành tựu khoa học công nghệ và khoa học quản trị tiên tiến hàng đầu thế giới để chế biến sâu, tạo ra sản phẩm với chất lượng cao và chi phí giá thành hợp lý nhất, đi theo mô hình kinh tế xanh - kinh tế tri thức - kinh tế tuần hoàn trên nền tảng phát triển bền vững..

Do vậy, đại diện Tập đoàn TH đã đề xuất một số giải pháp nhằm góp phần khai thác hiệu quả các tiềm năng của tỉnh nhà. Theo đó, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn TH kiến nghị UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo các sở, ngành nhanh chóng rà soát và xử lý vướng mắc của các dự án theo hướng kế thừa - chuyển tiếp các trình tự pháp lý đã đạt được. Dự án nào đã không còn vướng mắc thì cho triển khai nhanh chóng để chớp thời cơ, bắt kịp khí thế phát triển của cả nước.

Về đề xuất này, nhà đầu tư cho rằng, trong giai đoạn hiện nay, doanh nghiệp đang chứng kiến những thay đổi vô cùng to lớn như cuộc cách mạng quản trị đất nước để hiệu lực, hiệu quả hơn. Tổ chức bộ máy chính quyền các cấp đã tinh gọn để gần dân hơn, làm việc nhanh chóng, hiệu quả hơn.

Song, trên thực tế, một số bộ phận chưa hoàn thiện cơ cấu tổ chức. Do vậy, có những dự án đã được chuẩn bị kỹ, theo đúng trình tự quy định luật pháp nhưng đến nay tiếp tục phải chờ cơ quan mới, nhân sự mới tiếp nhận xử lý. Nếu các quy trình của dự án phải quay lại điểm xuất phát ban đầu sẽ rất tốn kém thời gian. Do vậy, cần có sự chỉ đạo thống nhất của UBND tỉnh Lâm Đồng trong xử lý vướng mắc các dự án theo hướng kế thừa - chuyển tiếp các trình tự pháp lý đã đạt được.

Ông Ngô Minh Hải cho rằng, để có một dự án mang tầm ảnh hưởng kinh tế vùng, kinh tế địa phương, từ thực tiễn đã triển khai Dự án chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa ứng dụng công nghệ cao có tổng vốn đầu tư 1,2 tỷ USD của Tập đoàn TH tại Nghĩa Đàn - Nghệ An, ngoài năng lực của nhà đầu tư thì sự vào cuộc của chính quyền địa phương, đặc biệt là vai trò của người đứng đầu hết sức quan trọng. Nội lực của tỉnh Lâm Đồng, của các doanh nghiệp rất lớn, để tỉnh góp phần đạt mục tiêu phát triển kinh tế của lãnh đạo Đảng nhà nước đặt ra là 8% trong năm nay và năm sau lên hai con số, thì cả hệ thống chính trị, tất cả các bộ phận tham mưu phải xác định trọng trách để hoàn thành sứ mệnh, hỗ trợ người đứng đầu đưa ra các quyết sách. Đây là căn cứ vững chắc để Lâm Đồng vươn lên tầm cao mới.

TH nhận giấy chứng nhận đầu tư Dự án chăn nuôi bò sữa quy mô lớn nhất tỉnh Lâm Đồng Trong khuôn khổ Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2025, UBND tỉnh Lâm Đồng đã trao quyết định chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với Dự án Khu chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa tập trung ứng dụng công nghệ cao tại Đắk Nông, với tổng vốn hơn 8.000 tỷ đồng của Công ty TNHH Trang trại bò sữa và chế biến sữa công nghệ cao Đắk Nông (thuộc Tập đoàn TH). Đây được xem là dự án lớn nhất từ trước đến nay trong lĩnh vực chăn nuôi bò sữa tại địa phương. Việc đặt trang trại tại xã Quảng Sơn, khu vực phía Tây tỉnh Lâm Đồng được kỳ vọng sẽ khai thác hiệu quả quỹ đất, tạo việc làm ổn định cho người dân, đồng thời hình thành chuỗi cung ứng sữa bền vững, hiện đại.